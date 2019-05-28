Рыба, овощи, бобовые и другие важные продукты для тех, кто мечтает сохранить молодость

Обязательно обращайте внимание на разнообразие цветов фруктов и овощей – чем оно больше, тем лучше. Эти продукты (при условии, что они качественные и свежие) избавят организм от токсинов и включат нутригеномные пути между вашей индивидуальной генетической составляющей и питательными компонентами, которые приводят к регулированию генетического выражения.

Ешьте больше растительной пищи

От продуктов животного происхождения не стоит полностью отказываться, но их количество должно быть разумным и небольшим. Выбирайте не провоцирующие воспаления формы белка и молочных продуктов.

Отдавайте предпочтение рыбе