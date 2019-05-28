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Рыба, овощи, бобовые и другие важные продукты для тех, кто мечтает сохранить молодость

Мы – это то, что мы едим! А знали ли вы, что в нашем организме существует 300 триллионов клеток? И, представьте себе, каждую из них нужно прокормить! И покормить максимально полезно, чтобы наш организм оставался молодым, кожа гладкой, а волосы и ногти крепкими и блестящими как можно дольше. Но составить anti-age меню самостоятельно не всегда просто. Именно потому Passion.ru решил рассказать, что съесть, чтобы продлить молодость клеток и организма в целом.
Екатерина Хорольская
Врач-терапевт, диетолог, специалист направления фитнес-тестирования федеральной сети фитнес-клубов X-Fit

Для здоровья, активного долголетия и красоты нашего тела нужно совсем немного: осознанно питать каждую клетку, ведь именно из них состоят органы. От истощения одной клетки происходит поражение другой, а затем и всего органа. В итоге развиваются болезни. Избежать этого можно, правильно питаясь. Рацион должен быть полноценным. Важно соблюдать не только нужное соотношение белков, жиров и углеводов, а также не превышать суточную калорийность, но не менее важно и питать клетки необходимыми витаминами и минералами. Вот несколько советов по anti-age питанию:

Старайтесь включать в каждый прием пищи сырую растительную клетчатку

Фото: vostock-photo/shutterstock

Обязательно обращайте внимание на разнообразие цветов фруктов и овощей – чем оно больше, тем лучше. Эти продукты (при условии, что они качественные и свежие) избавят организм от токсинов и включат нутригеномные пути между вашей индивидуальной генетической составляющей и питательными компонентами, которые приводят к регулированию генетического выражения.

Ешьте больше растительной пищи

От продуктов животного происхождения не стоит полностью отказываться, но их количество должно быть разумным и небольшим. Выбирайте не провоцирующие воспаления формы белка и молочных продуктов.

Отдавайте предпочтение рыбе

Фото: vostock-photo/shutterstock

Она содержит здоровые Омега-3-6 жирные кислоты, которые предотвращают набор веса и улучшают холестериновый обмен. Питайтесь рыбой, выловленной в природной среде, – она имеет низкое содержание ртути. В основном это лосось, радужная форель или палтус. Двух-трех порций в неделю будет достаточно, чтобы снизить уровень кортизола, увеличить мышечную массу тела и улучшить тонус блуждающего нерва, который измеряется изменением сердечного ритма. Помимо этого, благодаря употреблению рыбы у вас повысится уровень витамина D, который необходим для красоты для кожи и улучшения работы мозга.

Употребляйте продукты, богатые мононенасыщенными жирами

Фото: vostock-photo/shutterstock

Выбирайте здоровые масла, например, кокосовое; вместо сливочного – масло гхи из молока коров, выращенных на подножном корме. Добавьте в рацион авокадо, сырые орехи, семена чиа и льна. Используйте кокосовое масло для приготовления пищи, ореховое масло холодного отжима и оливковое – для салатных соусов и заправки овощей, приготовленных на пару.

Включайте в рацион бобовые

Фото: vostock-photo/shutterstock

Чечевица, нут, фасоль, маш, горох – невероятно полезны (мы уже писали, почему их надо обязательно включить в свой рацион). Но помимо их вкусовых качеств и отличного химического состава они еще и нормализуют гормональный фон, и увеличивают уровень железа в крови.

Пейте больше воды и травяного чая

Фото: vostock-photo/shutterstock

Вода – важная составляющая для правильной работы нашего организма. Потому так важно сохранять водный баланс. Выпивайте ежедневно не менее 1,5 литров жидкости (рассчитывайте индивидуальную норму, исходя их соотношения «35 мл на 1 кг веса»).

Кстати!

Исключите из рациона колбасные, копченые и консервированные продукты или хотя бы сократите их количество до минимума, ведь эти продукты содержат много канцерогенов.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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