Растительное молоко: секрет популярности, вред и польза для организма

Одно из самых популярных сегодня. Соевое молоко известно с XIV века. Оно использовалось в Китае для приготовления сыра тофу. Продукт содержит калий и магний, витамин Е и лецитин, оно сопоставимо с коровьим молоком по питательным свойствам и количеству белка, однако соевый белок существенно уступает по качественному составу аминокислот.

Однако соевые бобы содержат фитоэстрогены – вещества, подобные эстрогенам человека и способные увеличить риск развития эстрогенозависимых опухолей и высокий уровень фитиновой кислоты, которая связывает кальций, магний, цинк и железо, препятствуя их усвоению.

Миндальное молоко