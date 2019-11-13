Растительное молоко: секрет популярности, вред и польза для организма
Растительное молоко лишь по цвету и консистенции напоминает коровье, отсюда и получило свое название, а по сути оно является выжимкой из семян, злаков, бобов или орехов. Способ получения растительных напитков един для каждого вида: сырье необходимо замочить в воде, далее перемолоть и взбить в блендере. В отличие от коровьего молока растительное не содержит антибиотики и гормоны, которые получает крупный рогатый скот на фермах, а также в нем отсутствуют холестерин и вещества, вызывающие индивидуальную непереносимость – молочный белок казеин и молочный сахар (лактоза). Растительное молоко активно продвигается вегетарианцами и сторонниками экологического отношения к миру, которых с каждым годом становится все больше. Кроме того, его можно употреблять в период религиозных постов, использовать в кулинарии для придания необычных вкусовых оттенков и пикантности блюдам. Отсюда и все возрастающий спрос на продукт.
Виды растительного молока, их плюсы и минусы
Соевое молоко
Фото: vostock-photo
Одно из самых популярных сегодня. Соевое молоко известно с XIV века. Оно использовалось в Китае для приготовления сыра тофу. Продукт содержит калий и магний, витамин Е и лецитин, оно сопоставимо с коровьим молоком по питательным свойствам и количеству белка, однако соевый белок существенно уступает по качественному составу аминокислот.
Однако соевые бобы содержат фитоэстрогены – вещества, подобные эстрогенам человека и способные увеличить риск развития эстрогенозависимых опухолей и высокий уровень фитиновой кислоты, которая связывает кальций, магний, цинк и железо, препятствуя их усвоению.
Миндальное молоко
Фото: vostock-photo
Миндальное молоко содержит большое количество витамина Е – мощнейшего антиоксиданта, а также ударную дозу Омега-6 ненасыщенных жирных кислот, которые, безусловно, очень полезны и необходимы для сохранения красоты и молодости человека.
Однако справедливости ради стоит отметить, что рацион современного человека пересыщен употреблением Омега-6 в 20-40 раз, что провоцирует общее воспаление в организме и может негативно сказаться на здоровье.
Кедровое молоко
Фото: vostock-photo
Кедровое молоко – настоящий кладезь насыщенного полезными веществами состава и максимальной питательности. Белок кедрового ореха усваивается почти полностью и содержит большинство необходимых человеку аминокислот. Кроме этого, данный продукт – настоящий чемпион по содержанию фосфора, марганца, железа и йода.
Кокосовое молоко
Фото: vostock-photo
Кокосовое молоко – традиционный продукт тайской кухни, получаемый из мякоти плода искусственным путем, в отличие от кокосовой воды или сока – натуральной жидкости, находящейся внутри кокосового ореха. Молоко из кокоса богато витаминами группы В, С, Е, железом и марганцем, жирными кислотами класса Омега 3-6-9, а также содержит каприновую кислоту, которая обладает антибактериальным и противогрибковым действием, повышает иммунитет. Однако увлекаться таким продуктом не рекомендуется, так как он имеет достаточно высокую калорийность и может навредить фигуре.
Овсяное и рисовое молоко
Фото: vostock-photo
Овсяное и рисовое молоко практически не имеют вкуса, поэтому производители добавляют в эти напитки изрядное количество сахара, подсластителей и фруктовые наполнители. Овсяное молоко богато легкоусвояемым белком, а рисовое не содержит глютена и может употребляться людьми с непереносимостью этого белка.
Важно!
Выбирая растительную альтернативу традиционному коровьему молоку, внимательно читайте состав продукта: чем он проще и короче, тем лучше. Маркировка bio / organic – это плюс, а вот наличие соли сахара, консервантов, красителей, загустителей и подсолнечного масла – большой и жирный минус. И помните, в настоящий момент знаний и научных исследований недостаточно, чтобы с уверенностью опровергнуть пользу коровьего молока и признать существующие заменители напитками здоровья.
Фото: vostock-photo_
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