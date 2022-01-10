Блюдо дня: страчателла с хурмой для тех, кто мечтает о продолжении праздничного банкета

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Блюдо дня: страчателла с хурмой для тех, кто мечтает о продолжении праздничного банкетаГотовим по рецептам московских шефов
Праздники закончились, но это не значит, что стоит исключить из своего меню вкусные продукты и вернуться к режиму «вареная курица и лист салата». Даже если вы слегка поправились за эти длинные выходные, лучше не бросаться в крайности аскезы — продолжайте питаться вкусно, но наиболее калорийные продукты оставьте на первую половину дня и обед. И не забывайте о физической активности.
Конечно, зимой не так много сезонных продуктов, которые могут подарить витаминный заряд, но хурма как раз такой фрукт, вернее ягода. А если вы еще и неравнодушны к страчателле, объедините эти два ингредиента в одном салате — и вы удивитесь, как же это вкусно!
Страчателла с хурмой
Рецепт от Андрея Макаева, шеф-повара ресторана Юлии Высоцкой Food Embassy
Что нужно:
- 60 г абхазской хурмы
- 100 г сыра страчателла
- 10 г крем-бальзамика
- 10 г укропного масла
- 3 г трюфельного масла
- 3 клубники
- 10 г салата корн
- 10 г очищенных фисташек
Как приготовить:
Шаг 1. В центр тарелки выложите страчателлу, сверху — мелко рубленную клубнику, ломтики хурмы, салат корн.
Шаг 2. Сбрызните трюфельным маслом, крем-бальзамиком и укропным маслом.
Шаг 3. Украсьте фисташками и наслаждайтесь.
Фото: архив пресс-служб