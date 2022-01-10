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Блюдо дня: страчателла с хурмой для тех, кто мечтает о продолжении праздничного банкета

Готовим по рецептам московских шефов

Праздники закончились, но это не значит, что стоит исключить из своего меню вкусные продукты и вернуться к режиму «вареная курица и лист салата». Даже если вы слегка поправились за эти длинные выходные, лучше не бросаться в крайности аскезы — продолжайте питаться вкусно, но наиболее калорийные продукты оставьте на первую половину дня и обед. И не забывайте о физической активности.