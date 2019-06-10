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Продукт недели: клубника

Согласно известному советскому лозунгу, царица полей, вообще-то, кукуруза, но не в июне. В этом месяце однозначно время клубники. Сочная, ароматная, именно она властвует на полях в начале лета. А что вы знаете о клубнике, кроме того, что нет ягоды вкуснее и слаще?

Интересные факты о клубнике

  1. Первые упоминания о клубнике относятся к 230-м годам до нашей эры. Но по-настоящему популярной она стала в XVI веке: тогда ягоду стали считать подлинным деликатесом, символом мира и процветания и ею могли полакомиться только вельможи, богатые аристократы и заморские гости.
  2. Сегодня клубника – одна из самых популярных садовых культур в мире. Ее выращивают практически в любом уголке земли, исключение – Австралия и Северный и Южный полюсы. Крупнейшим производителем ягоды считается, нет, не Россия, а Калифорния, где ежегодно собирают до 1 млрд тонн урожая. А вот самой вкусной и качественной считается клубника из Великобритании.
  3. Клубника – природный афродизиак, который по эффективности практически не уступает виагре. Все дело в семенах ягоды – в них содержится цинк, повышающий сексуальное влечение как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, считается, что клубника повышает не только либидо, но и вероятность зачатия, потому во Франции когда-то существовала традиция угощать молодоженов перед брачной ночью клубничным супом со сливками (говорят, в некоторых регионах она жива до сих пор).
  4. Клубника – ягода сладкая, но от других ее отличает то, что сахара в ней практически нет, потому ее можно есть без страха поправиться. Еще один ее плюс заключается в том, что в ней содержится много витамина С, который поможет укрепить иммунитет, все витамины группы В, поднимающие настроение и снижающие эмоциональную подавленность. А еще в ней есть медь – жизненно необходимый микроэлемент для молодости и красоты кожи, стимулирующий выработку коллагена.
  5. Принято считать, что клубника бывает исключительно красного цвета, но это не так. Существуют сорта с белыми ягодами и красными семенами, по вкусу они напоминают ананас, а по составу ничем не уступают своим алым собратьям.

Вареники с клубникой

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 500 г муки
  • 2 яйца
  • ½ ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 5 г сахара для вишни
  • 200 г воды
  • 20 г растительного масла
  • 1600 г клубники
  • 20 г клубничного соуса

для соуса:

  • 15 г клубники
  • 5 г сахара
  • 30 г воды

Как приготовить:

Шаг 1. Соедините муку, яйца, соль, сахар, воду и растительное масло. Замесите мягкое и эластичное тесто.

Шаг 2. Пока тесто отдыхает, клубнику переберите, вымойте, а затем нарежьте крупными кусками.

Шаг 3. Сделайте клубничный соус: перетрите клубнику с сахаром, добавьте воды, тщательно перемешайте, поставьте на огонь, доведите смесь до кипения, уменьшите огонь и варите до нужной консистенции.

Шаг 4. Раскатайте тесто тонким пластом и вырежьте круглые лепешки (можно с помощью стакана, кружки или специального кольца).

Шаг 5. На тесто выложите клубнику (16 г на 1 шт.) и посыпьте сахаром. Соедините края лепешки, положите в кастрюлю с кипящей сладкой водой и варите в течение 15 минут. Перед подачей полейте клубничным соусом.

Ешьте и живите со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторанов

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