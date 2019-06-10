Продукт недели: клубника

Интересные факты о клубнике
- Первые упоминания о клубнике относятся к 230-м годам до нашей эры. Но по-настоящему популярной она стала в XVI веке: тогда ягоду стали считать подлинным деликатесом, символом мира и процветания и ею могли полакомиться только вельможи, богатые аристократы и заморские гости.
- Сегодня клубника – одна из самых популярных садовых культур в мире. Ее выращивают практически в любом уголке земли, исключение – Австралия и Северный и Южный полюсы. Крупнейшим производителем ягоды считается, нет, не Россия, а Калифорния, где ежегодно собирают до 1 млрд тонн урожая. А вот самой вкусной и качественной считается клубника из Великобритании.
- Клубника – природный афродизиак, который по эффективности практически не уступает виагре. Все дело в семенах ягоды – в них содержится цинк, повышающий сексуальное влечение как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, считается, что клубника повышает не только либидо, но и вероятность зачатия, потому во Франции когда-то существовала традиция угощать молодоженов перед брачной ночью клубничным супом со сливками (говорят, в некоторых регионах она жива до сих пор).
- Клубника – ягода сладкая, но от других ее отличает то, что сахара в ней практически нет, потому ее можно есть без страха поправиться. Еще один ее плюс заключается в том, что в ней содержится много витамина С, который поможет укрепить иммунитет, все витамины группы В, поднимающие настроение и снижающие эмоциональную подавленность. А еще в ней есть медь – жизненно необходимый микроэлемент для молодости и красоты кожи, стимулирующий выработку коллагена.
- Принято считать, что клубника бывает исключительно красного цвета, но это не так. Существуют сорта с белыми ягодами и красными семенами, по вкусу они напоминают ананас, а по составу ничем не уступают своим алым собратьям.
Вареники с клубникой
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 500 г муки
- 2 яйца
- ½ ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 5 г сахара для вишни
- 200 г воды
- 20 г растительного масла
- 1600 г клубники
- 20 г клубничного соуса
для соуса:
- 15 г клубники
- 5 г сахара
- 30 г воды
Как приготовить:
Шаг 1. Соедините муку, яйца, соль, сахар, воду и растительное масло. Замесите мягкое и эластичное тесто.
Шаг 2. Пока тесто отдыхает, клубнику переберите, вымойте, а затем нарежьте крупными кусками.
Шаг 3. Сделайте клубничный соус: перетрите клубнику с сахаром, добавьте воды, тщательно перемешайте, поставьте на огонь, доведите смесь до кипения, уменьшите огонь и варите до нужной консистенции.
Шаг 4. Раскатайте тесто тонким пластом и вырежьте круглые лепешки (можно с помощью стакана, кружки или специального кольца).
Шаг 5. На тесто выложите клубнику (16 г на 1 шт.) и посыпьте сахаром. Соедините края лепешки, положите в кастрюлю с кипящей сладкой водой и варите в течение 15 минут. Перед подачей полейте клубничным соусом.
Ешьте и живите со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторанов
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!