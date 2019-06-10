Продукт недели: клубника

Что нужно:

500 г муки

2 яйца

½ ч. л. соли

1 ст. л. сахара

5 г сахара для вишни

200 г воды

20 г растительного масла

1600 г клубники

20 г клубничного соуса

для соуса:

15 г клубники

5 г сахара

30 г воды

Как приготовить:

Шаг 1. Соедините муку, яйца, соль, сахар, воду и растительное масло. Замесите мягкое и эластичное тесто.

Шаг 2. Пока тесто отдыхает, клубнику переберите, вымойте, а затем нарежьте крупными кусками.

Шаг 3. Сделайте клубничный соус: перетрите клубнику с сахаром, добавьте воды, тщательно перемешайте, поставьте на огонь, доведите смесь до кипения, уменьшите огонь и варите до нужной консистенции.

Шаг 4. Раскатайте тесто тонким пластом и вырежьте круглые лепешки (можно с помощью стакана, кружки или специального кольца).

Шаг 5. На тесто выложите клубнику (16 г на 1 шт.) и посыпьте сахаром. Соедините края лепешки, положите в кастрюлю с кипящей сладкой водой и варите в течение 15 минут. Перед подачей полейте клубничным соусом.

Ешьте и живите со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторанов

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