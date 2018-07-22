Продукт недели: фисташки

Фисташки хорошо сочетаютсяс разными видами мяса. Мы предлагаем вам попробовать рулет из индейки с беконом.

Вам понадобится:

500-600 г индейки или свинины без костей

1 упаковка бекона "ленточками"

150 г орешков

1 яйцо

Специи - по вкусу

Оливковое масло

Твердый сыр -150 г

Приготовление:

Индейку и очищенные орешки кладем это все в блендер. Тщательно перемешиваем. Ставим духовку на 180 градусов. Кстати орешки можно не измельчать, а просто разделить на две части. Добавляем в чашу блендера еще сыр и немного блендируем. Добавляем соль, специи и, если раньше не добавили кладем орехи. перекладываем в большую миску, разбиваем яйцо и перемешиваем. Затем формируем "кирпичик" на противне. Предварительно выложив его фольгой (помазать оливковым маслом), бумагой для выпечки или силиконовым ковриком. Открываем пачку бекона и красиво накрываем ей рулет. Ставим в духовку на 45 минут в разогретую духовку. Хотите, чтоб рулет был нежнее, то заранее смешайте масло со специями, обмажьте мясо и заверните в фольгу. Вынимаем рулет и ждем 10-15 минут, иначе, когда вы будете его резать он может развалиться. Для этого также можно обкрутить рулет специальными силиконовыми зажимами.

Приятного аппетита!

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstock