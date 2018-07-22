Продукт недели: фисташки

5 интересных фактов
- Фисташки - орехи, которые благотворно действую на нервную и сердечно сосудистую системы. Очень полезны для сердечной мышцы. 1-2 пакетика в неделю, конечно, лучше не соленых - их можно больше и ваше сердце в норме.
- Фисташки называют - улыбаающимся орехом. Он пришел к нам из Ирана, а первые упоминания о нем есть даже в Библии.
- В 100 г продукта 660 ккал, поэтому тем, кто сидит на диете и вообще бережет фигуру не стоит увлекаться "улыбающимся" орехом.
- Фисташки полезны при ОРВИ и простудах. Он не является лекарством, но помогает улучшить состояние и облегчить кашель.
- К сожалению, фисташками не стоит людям, склонным к аллергии. Поэтому сначала следует уточнить у врача, в каком количестве их можно есть.
Рулет с фисташками
Фисташки хорошо сочетаютсяс разными видами мяса. Мы предлагаем вам попробовать рулет из индейки с беконом.
Вам понадобится:
- 500-600 г индейки или свинины без костей
- 1 упаковка бекона "ленточками"
- 150 г орешков
- 1 яйцо
- Специи - по вкусу
- Оливковое масло
- Твердый сыр -150 г
Приготовление:
Индейку и очищенные орешки кладем это все в блендер. Тщательно перемешиваем. Ставим духовку на 180 градусов. Кстати орешки можно не измельчать, а просто разделить на две части. Добавляем в чашу блендера еще сыр и немного блендируем. Добавляем соль, специи и, если раньше не добавили кладем орехи. перекладываем в большую миску, разбиваем яйцо и перемешиваем. Затем формируем "кирпичик" на противне. Предварительно выложив его фольгой (помазать оливковым маслом), бумагой для выпечки или силиконовым ковриком. Открываем пачку бекона и красиво накрываем ей рулет. Ставим в духовку на 45 минут в разогретую духовку. Хотите, чтоб рулет был нежнее, то заранее смешайте масло со специями, обмажьте мясо и заверните в фольгу. Вынимаем рулет и ждем 10-15 минут, иначе, когда вы будете его резать он может развалиться. Для этого также можно обкрутить рулет специальными силиконовыми зажимами.
Приятного аппетита!
Текст: Юлия Шумилко
Фото: Shutterstock