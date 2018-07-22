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Продукт недели: фисташки

Для кого-то фисташки лучшая закуска к пиву или перекус в ожидании основного блюда. Но на самом деле с этими орешками можно приготовить много интересных лакомств, а мы поделимся оригинальным рецептом, а так же расскажем о плюсах и минусах фисташек.

5 интересных фактов

  1. Фисташки - орехи, которые благотворно действую на нервную и сердечно сосудистую системы. Очень полезны для сердечной мышцы. 1-2 пакетика в неделю, конечно, лучше не соленых - их можно больше и ваше сердце в норме.
  2. Фисташки называют - улыбаающимся орехом. Он пришел к нам из Ирана, а первые упоминания о нем есть даже в Библии.
  3. В 100 г продукта 660 ккал, поэтому тем, кто сидит на диете и вообще бережет фигуру не стоит увлекаться "улыбающимся" орехом.
  4. Фисташки полезны при ОРВИ и простудах. Он не является лекарством, но помогает улучшить состояние и облегчить кашель.
  5. К сожалению, фисташками не стоит людям, склонным к аллергии. Поэтому сначала следует уточнить у врача, в каком количестве их можно есть.

Рулет с фисташками

Фисташки хорошо сочетаютсяс разными видами мяса. Мы предлагаем вам попробовать рулет из индейки с беконом.

Вам понадобится:

  • 500-600 г индейки или свинины без костей
  • 1 упаковка бекона "ленточками"
  • 150 г орешков
  • 1 яйцо
  • Специи - по вкусу
  • Оливковое масло
  • Твердый сыр -150 г

Приготовление:

Индейку и очищенные орешки кладем это все в блендер. Тщательно перемешиваем. Ставим духовку на 180 градусов. Кстати орешки можно не измельчать, а просто разделить на две части. Добавляем в чашу блендера еще сыр и немного блендируем. Добавляем соль, специи и, если раньше не добавили кладем орехи. перекладываем в большую миску, разбиваем яйцо и перемешиваем. Затем формируем "кирпичик" на противне. Предварительно выложив его фольгой (помазать оливковым маслом), бумагой для выпечки или силиконовым ковриком. Открываем пачку бекона и красиво накрываем ей рулет. Ставим в духовку на 45 минут в разогретую духовку. Хотите, чтоб рулет был нежнее, то заранее смешайте масло со специями, обмажьте мясо и заверните в фольгу. Вынимаем рулет и ждем 10-15 минут, иначе, когда вы будете его резать он может развалиться. Для этого также можно обкрутить рулет специальными силиконовыми зажимами.

Приятного аппетита!

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstock

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