Чахохбили, цыпленок шкмерули и еще 5 блюд из курицы, которые надо обязательно попробовать
Тушеная курица с овощами
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 300 г филе куриного бедра
- 100 мл куриного бульона
- 40 г лука
- 150 г моркови
- 40 г стеблей сельдерея
- 40 г картофеля
- 1 зубчик чеснока
- 50 мл белого вина
- 5 г тимьяна
- 10 г петрушки
- 20 мл оливкового масла холодного отжима
- Соль, перец, лавровый лист
Как приготовить:
Шаг 1. Обжарьте на оливковом масле куриные бедра, добавьте крупно нарезанные овощи, обжарьте.
Шаг 2. Добавьте белое вино, тимьян, душистый перец, лавровый лист. Когда вино выпарится, добавьте куриный бульон и томите без кипячения до готовности, в конце добавьте петрушку и оливковое масло холодного отжима.
Курица, фаршированная грибами и сыром
Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Король гриля» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г куриной грудки
- 200 г шампиньонов
- 50 г сыра
- 20 г оливкового масла
- 20 г помидоров черри
- 1 головка чеснока
- Тимьян и зелень – по вкусу
- Соль и черный перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Замаринуйте грудку. Используйте оливковое масло, соль, перец, чеснок и тимьян – он сохраняет вкус курицы, заменяя специи.
Шаг 2. Почистите шампиньоны: удалите плодоножки и нарежьте их кубиками. Сыр натрите на терке, добавьте к шампиньонам и смешайте всё с майонезом – фаршировка готова.
Шаг 3. Сделайте на мясе разрез – примерно пять сантиметров в длину. Затем осторожно углубитесь на три четверти толщины грудки, а дальше расширяйте и углубляйте «кармашек» с помощью пальцев. Добавьте фарш из грибов, сыра и майонеза в «кармашек».
Шаг 4. Почистите шампиньоны, отрежьте плодоножки и удалите мякоть внутри шляпки, чтобы образовалось свободное пространство. Затем натрите на мелкой терке сыр и мелко порежьте куриное филе. Пустые шляпки нафаршируйте оставшимися мелко нарезанными плодоножками, тертым сыром и мелко нарезанной курицей.
Шаг 5. Поместите все в духовку и запекайте в течение 15 минут при температуре 180 градусов.
Свекольная окрошка на кефире с пряным куриным филе
Рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г пряного куриного филе
- 30 г редиса
- 30 г огурца
- 5 г щавеля
- 5 г шпината
- 15 г сухариков (любой хлеб по вкусу)
- 5 г корня хрена
- 3 г зеленого масла
- 50 г запеченной свеклы
- 170 г кефира 2,5%
- 3 г горчицы
Для пряного куриного филе:
- 500 г куриного филе
- 15 г соуса кимчи
- 5 г копченой паприки
- Соль
Как приготовить:
Шаг 1. Куриную грудку замаринуйте в специях на сутки. В ресторане курица готовится в сувиде, но в домашних условиях ее можно запечь в духовке на противне 25 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 2. Редис и огурец нарежьте произвольно, щавель и шпинат – мелкой соломкой. Корень хрена натрите на мелкой терке.
Шаг 3. Запеченную свеклу очистите и поставьте в сотейник с водой и веточкой тимьяна, прогрейте 5-7 минут и до однородной массы взбейте блендером (из расчета на 50 г очищенной готовой свеклы – 15 мл воды). Добавьте к полученной массе кефир и горчицу, перемешайте.
Шаг 4. Выложите в тарелку нарезанные огурец, редис, щавель, шпинат, хрен, следом готовое куриное филе и украсьте сухарями. Сбрызните зеленым маслом. Подавайте отдельно в соуснике полученную заправку на основе свеклы и кефира.
Чахохбили
Рецепт Лики Длугач, ведущей программы «Мамина кухня» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 1,2 кг курицы
- 1 кг помидоров
- 1 кг репчатого лука
- 1 пучок кинзы
- 1 пучок базилика
- 1 пучок петрушки
- 100 г хмели-сунели
- 1 головка чеснока
- 100 мл растительного масла
- 50 г сливочного масла
- 5 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Разделайте курицу: вырежьте хребет, разрежьте окорочки ровно по суставу на две части – ножку и бедро. Крылья оставьте, а грудку отложите. Обжарьте курицу в глубокой сковороде на оливковом масле до золотистого оттенка, чтобы придать чахохбили чудесный аромат.
Шаг 2. Почистите и нарежьте кольцами несколько луковиц – чем больше лука, тем больше в итоге получится вкусного густого соуса. Почистите зубчики чеснока. Снимите шкурку с помидоров. Для этого опустите их в кипяток на несколько минут, после чего шкурка легко снимется.
Шаг 3. Налейте масло в мультиварку и закиньте лук и чеснок. Включите режим тушения. Загрузите нарезанные помидоры вместе со всем помидорным соком и обжаренную курицу. Засыпьте хмели-сунели, соль и немного черного перца для пикантности. Закройте мультиварку и протомите блюдо 1-2 часа. Перед подачей добавьте зелень. Сервируйте в глубокой тарелке.
Цыпленок шкмерули
Рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуи, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 цыпленок
- 5 г сванской смеси
- Соль
- 120 мл 22%-ных сливок
- 120 мл растительного масла
- 20 г чеснока
- 5 г укропа
- 20 г зерен граната
Как приготовить:
Шаг 1. Цыпленка разрежьте пополам по грудинке и хорошо промойте. Просушите и сверху посолите обычной солью, а внутри сванской солью.
Шаг 2. Налейте в сковороду масло и хорошо разогрейте. Положите цыпленка кожей вниз, придавите прессом и жарьте до полуготовности. Затем переверните цыпленка, снова прижмите прессом и прожарьте до готовности.
Шаг 3. Натрите чеснок на мелкой терке, обжарьте на растительном масле на слабом огне. Добавьте сливки и выпарите до консистенции густого соуса.
Шаг 4. Готового цыпленка разрежьте на небольшие куски и полейте соусом. Украсьте зернами граната и листьями укропа.
Котлета по-киевски
Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 140 г куриного филе
- 35 г сливочного масла
- 30 г льезона (жидкая смесь яиц и молока)
- 10 г панировочных сухарей
- Соль и перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Куриное филе тщательно отбейте.
Шаг 2. Подсолите сливочное масло и сформируйте колбаски.
Шаг 3. Аккуратно заверните масло в подготовленное куриное филе, сформируйте котлету.
Шаг 4. Панируйте готовую котлету: обваляйте в льезоне, затем в мелкой панировке. Дайте котлете отдохнуть 15-20 минут, затем жарьте во фритюре или полуфритюре минут 20-25 при температуре 160 градусов.
Цыпленок с грибами, воздушным картофелем и трюфелем
Рецепт от шеф-повара Дмитрия Еремеева, ресторан «Турандот»
Фото: архив ресторана
Что нужно (4 порции):
- 200 г куриной грудки
- 250 г куриных бедер
- 150 г куриных крыльев
- 250 г сливочного масла
- 200 мл белого хереса (белое вино)
- 15 г лисичек
- 20 г маринованных грибов (груздья, опята)
- 650 г молодого картофеля
- Соль по вкусу
- 180 мл молока
- Трюфельная паста по вкусу
- 45 г лука шалот
Как приготовить:
Шаг 1. Курицу посолите и поперчите, обжарьте в сотейнике на сливочном масле, переверните и добавьте белый херес. Накройте крышкой, через 2 минуты достаньте крылья, через 5 минут – бедра, еще через 5 минут – грудки. Оставшуюся жидкость процедите – для соуса.
Шаг 2. Лисички обжарьте на сливочном масле, добавьте к ним крупно нарезанные маринованные грибы.
Шаг 3. Остывшие куски курицы отделите от костей. Снова обжарьте на кожице в сотейнике, на сливочном масле до красивого цвета, переверните и добавьте соус. Через 5 минут добавьте обжаренные грибы.
Шаг 4. Картофель отварите в мундире с тимьяном, чесноком и солью, затем очистите, и пока он горячий, быстро протрите в пюре. Добавьте в пюре соль, молоко, сливочное масло, трюфельную пасту и золотистый лук шалот.
Фото: depositphotos, предоставлены ресторанами
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