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Чахохбили, цыпленок шкмерули и еще 5 блюд из курицы, которые надо обязательно попробовать

Курятина – мясо, которое мыготовим чаще всего. Это мясо полезное, вкусное, а главное, доступное, и рецептов блюд из него так много, что можно экспериментировать, пожалуй, до бесконечности. И супы, и горячее, и закуски, и шашлык, да даже простой бульон из курицы будет просто великолепен, если приготовить его правильно. В новом обзоре на Passion.ru – 7 невероятно вкусных рецептов с курицей, которые мы проверили лично.

Тушеная курица с овощами

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 300 г филе куриного бедра
  • 100 мл куриного бульона
  • 40 г лука
  • 150 г моркови
  • 40 г стеблей сельдерея
  • 40 г картофеля
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 мл белого вина
  • 5 г тимьяна
  • 10 г петрушки
  • 20 мл оливкового масла холодного отжима
  • Соль, перец, лавровый лист

Как приготовить:

Шаг 1. Обжарьте на оливковом масле куриные бедра, добавьте крупно нарезанные овощи, обжарьте.

Шаг 2. Добавьте белое вино, тимьян, душистый перец, лавровый лист. Когда вино выпарится, добавьте куриный бульон и томите без кипячения до готовности, в конце добавьте петрушку и оливковое масло холодного отжима.

Курица, фаршированная грибами и сыром

Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Король гриля» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 200 г куриной грудки
  • 200 г шампиньонов
  • 50 г сыра
  • 20 г оливкового масла
  • 20 г помидоров черри
  • 1 головка чеснока
  • Тимьян и зелень – по вкусу
  • Соль и черный перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Замаринуйте грудку. Используйте оливковое масло, соль, перец, чеснок и тимьян – он сохраняет вкус курицы, заменяя специи.

Шаг 2. Почистите шампиньоны: удалите плодоножки и нарежьте их кубиками. Сыр натрите на терке, добавьте к шампиньонам и смешайте всё с майонезом – фаршировка готова.

Шаг 3. Сделайте на мясе разрез – примерно пять сантиметров в длину. Затем осторожно углубитесь на три четверти толщины грудки, а дальше расширяйте и углубляйте «кармашек» с помощью пальцев. Добавьте фарш из грибов, сыра и майонеза в «кармашек».

Шаг 4. Почистите шампиньоны, отрежьте плодоножки и удалите мякоть внутри шляпки, чтобы образовалось свободное пространство. Затем натрите на мелкой терке сыр и мелко порежьте куриное филе. Пустые шляпки нафаршируйте оставшимися мелко нарезанными плодоножками, тертым сыром и мелко нарезанной курицей.

Шаг 5. Поместите все в духовку и запекайте в течение 15 минут при температуре 180 градусов.

Свекольная окрошка на кефире с пряным куриным филе

Рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г пряного куриного филе
  • 30 г редиса
  • 30 г огурца
  • 5 г щавеля
  • 5 г шпината
  • 15 г сухариков (любой хлеб по вкусу)
  • 5 г корня хрена
  • 3 г зеленого масла
  • 50 г запеченной свеклы
  • 170 г кефира 2,5%
  • 3 г горчицы

Для пряного куриного филе:

  • 500 г куриного филе
  • 15 г соуса кимчи
  • 5 г копченой паприки
  • Соль

Как приготовить:

Шаг 1. Куриную грудку замаринуйте в специях на сутки. В ресторане курица готовится в сувиде, но в домашних условиях ее можно запечь в духовке на противне 25 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 2. Редис и огурец нарежьте произвольно, щавель и шпинат – мелкой соломкой. Корень хрена натрите на мелкой терке.

Шаг 3. Запеченную свеклу очистите и поставьте в сотейник с водой и веточкой тимьяна, прогрейте 5-7 минут и до однородной массы взбейте блендером (из расчета на 50 г очищенной готовой свеклы – 15 мл воды). Добавьте к полученной массе кефир и горчицу, перемешайте.

Шаг 4. Выложите в тарелку нарезанные огурец, редис, щавель, шпинат, хрен, следом готовое куриное филе и украсьте сухарями. Сбрызните зеленым маслом. Подавайте отдельно в соуснике полученную заправку на основе свеклы и кефира.

Чахохбили

Рецепт Лики Длугач, ведущей программы «Мамина кухня» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 1,2 кг курицы
  • 1 кг помидоров
  • 1 кг репчатого лука
  • 1 пучок кинзы
  • 1 пучок базилика
  • 1 пучок петрушки
  • 100 г хмели-сунели
  • 1 головка чеснока
  • 100 мл растительного масла
  • 50 г сливочного масла
  • 5 г соли

Как приготовить:

Шаг 1. Разделайте курицу: вырежьте хребет, разрежьте окорочки ровно по суставу на две части – ножку и бедро. Крылья оставьте, а грудку отложите. Обжарьте курицу в глубокой сковороде на оливковом масле до золотистого оттенка, чтобы придать чахохбили чудесный аромат.

Шаг 2. Почистите и нарежьте кольцами несколько луковиц – чем больше лука, тем больше в итоге получится вкусного густого соуса. Почистите зубчики чеснока. Снимите шкурку с помидоров. Для этого опустите их в кипяток на несколько минут, после чего шкурка легко снимется.

Шаг 3. Налейте масло в мультиварку и закиньте лук и чеснок. Включите режим тушения. Загрузите нарезанные помидоры вместе со всем помидорным соком и обжаренную курицу. Засыпьте хмели-сунели, соль и немного черного перца для пикантности. Закройте мультиварку и протомите блюдо 1-2 часа. Перед подачей добавьте зелень. Сервируйте в глубокой тарелке.

Цыпленок шкмерули

Рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуи, ресторан «Казбек»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 1 цыпленок
  • 5 г сванской смеси
  • Соль
  • 120 мл 22%-ных сливок
  • 120 мл растительного масла
  • 20 г чеснока
  • 5 г укропа
  • 20 г зерен граната

Как приготовить:

Шаг 1. Цыпленка разрежьте пополам по грудинке и хорошо промойте. Просушите и сверху посолите обычной солью, а внутри сванской солью.

Шаг 2. Налейте в сковороду масло и хорошо разогрейте. Положите цыпленка кожей вниз, придавите прессом и жарьте до полуготовности. Затем переверните цыпленка, снова прижмите прессом и прожарьте до готовности.

Шаг 3. Натрите чеснок на мелкой терке, обжарьте на растительном масле на слабом огне. Добавьте сливки и выпарите до консистенции густого соуса.

Шаг 4. Готового цыпленка разрежьте на небольшие куски и полейте соусом. Украсьте зернами граната и листьями укропа.

Котлета по-киевски

Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 140 г куриного филе
  • 35 г сливочного масла
  • 30 г льезона (жидкая смесь яиц и молока)
  • 10 г панировочных сухарей
  • Соль и перец по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Куриное филе тщательно отбейте.

Шаг 2. Подсолите сливочное масло и сформируйте колбаски.

Шаг 3. Аккуратно заверните масло в подготовленное куриное филе, сформируйте котлету.

Шаг 4. Панируйте готовую котлету: обваляйте в льезоне, затем в мелкой панировке. Дайте котлете отдохнуть 15-20 минут, затем жарьте во фритюре или полуфритюре минут 20-25 при температуре 160 градусов.

Цыпленок с грибами, воздушным картофелем и трюфелем

Рецепт от шеф-повара Дмитрия Еремеева, ресторан «Турандот»

Фото: архив ресторана

Что нужно (4 порции):

  • 200 г куриной грудки
  • 250 г куриных бедер
  • 150 г куриных крыльев
  • 250 г сливочного масла
  • 200 мл белого хереса (белое вино)
  • 15 г лисичек
  • 20 г маринованных грибов (груздья, опята)
  • 650 г молодого картофеля
  • Соль по вкусу
  • 180 мл молока
  • Трюфельная паста по вкусу
  • 45 г лука шалот

Как приготовить:

Шаг 1. Курицу посолите и поперчите, обжарьте в сотейнике на сливочном масле, переверните и добавьте белый херес. Накройте крышкой, через 2 минуты достаньте крылья, через 5 минут – бедра, еще через 5 минут – грудки. Оставшуюся жидкость процедите – для соуса.

Шаг 2. Лисички обжарьте на сливочном масле, добавьте к ним крупно нарезанные маринованные грибы.

Шаг 3. Остывшие куски курицы отделите от костей. Снова обжарьте на кожице в сотейнике, на сливочном масле до красивого цвета, переверните и добавьте соус. Через 5 минут добавьте обжаренные грибы.

Шаг 4. Картофель отварите в мундире с тимьяном, чесноком и солью, затем очистите, и пока он горячий, быстро протрите в пюре. Добавьте в пюре соль, молоко, сливочное масло, трюфельную пасту и золотистый лук шалот.

Фото: depositphotos, предоставлены ресторанами

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