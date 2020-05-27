Чахохбили, цыпленок шкмерули и еще 5 блюд из курицы, которые надо обязательно попробовать

Что нужно:

200 г куриной грудки

200 г шампиньонов

50 г сыра

20 г оливкового масла

20 г помидоров черри

1 головка чеснока

Тимьян и зелень – по вкусу

Соль и черный перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Замаринуйте грудку. Используйте оливковое масло, соль, перец, чеснок и тимьян – он сохраняет вкус курицы, заменяя специи.

Шаг 2. Почистите шампиньоны: удалите плодоножки и нарежьте их кубиками. Сыр натрите на терке, добавьте к шампиньонам и смешайте всё с майонезом – фаршировка готова.

Шаг 3. Сделайте на мясе разрез – примерно пять сантиметров в длину. Затем осторожно углубитесь на три четверти толщины грудки, а дальше расширяйте и углубляйте «кармашек» с помощью пальцев. Добавьте фарш из грибов, сыра и майонеза в «кармашек».

Шаг 4. Почистите шампиньоны, отрежьте плодоножки и удалите мякоть внутри шляпки, чтобы образовалось свободное пространство. Затем натрите на мелкой терке сыр и мелко порежьте куриное филе. Пустые шляпки нафаршируйте оставшимися мелко нарезанными плодоножками, тертым сыром и мелко нарезанной курицей.

Шаг 5. Поместите все в духовку и запекайте в течение 15 минут при температуре 180 градусов.

Свекольная окрошка на кефире с пряным куриным филе

Рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie