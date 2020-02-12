Рулетики из тунца, профитроли и еще 6 рецептов для идеального романтического ужина

Что нужно:

57 г муки

47 г молока

47 г воды

1 г соли

2 г сахара

37 г сливочного масла

2 куриных яйца

Как приготовить:

Шаг 1. В кастрюле смешайте воду, молоко, сахар, соль и сливочное масло. Когда вода закипит, масло уже должно растаять. Добавьте в воду, сразу всю муку и очень быстро, за 1–2 минуты, замесите тесто деревянной лопаточкой.

Шаг 2. Хорошо перемешивая, «заварите» тесто. Снимите кастрюлю с огня и дайте тесту остыть. Переложите заваренное тесто в дежу, поставьте замешиваться с насадкой «лопатка». Добавьте в тесто одно яйцо и замешайте. Тесто начнет расслаиваться, но вам нужно сделать его снова однородным.

Шаг 3. Добавьте второе яйцо, продолжая мешать и взбивать тесто. С помощью кондитерского мешка на смазанный маслом противень или пекарскую бумагу отсадите на лист шарики по 20 г на большом расстоянии друг от друга.

Шаг 4. Выпекайте профитроли в течение 40 минут в духовке, разогретой до 180°С с выключенным обдувом. В момент выпекания профитролей не открывайте дверцу духового шкафа. Оставьте их на полчаса-час для того, чтобы они остыли. По вашему желанию готовые профитроли можно начинять как сладкими, так и несладкими начинками.

Персиковый чизкейк

рецепт от шеф-повара Глена Баллиса, ресторан «Кузня»