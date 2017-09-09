Возможно, летом вы не успели съесть окрошку или суп-пюре из кукурузы. Шеф-повара лучших ресторанов дарят рецепты легких в приготовлении летних супов, ингредиенты которых слегка отличаются от классических.

Окрошка с подкопченными карасями от шеф-повара ресторана «Erwin.РекаМореОкеан» Алексея Павлова

Вам понадобится:

  • огурец (нарезать соломкой) — 25 г
  • яйцо перепелиное — 2 шт.
  • редис (нарезать соломкой) — 15 г
  • картофель отварной — 20 г
  • укроп — 5 г
  • лук зеленый — 5 г
  • копченые караси — 100 г
  • квас — 300 г
  • желтки куриные — 5 шт.
  • соль — 5 г
  • сахар — 10 г
  • горчица дижонская — 30 г
  • хрен сливочный — 30 г

Приготовление:

Квас замешать с отварными измельченными желтками, горчицей и хреном, солью и сахаром. Овощи нарезать соломкой, выложить в тарелку, залить квасом и украсить зеленью. Коптить карасей на горячем копчении в течение 45 минут. Разобрать на волокна и добавить в окрошку.

Шечаманди от шеф-повара ресторана «Казбек» Мамии Джоджуа

Вам понадобится:

  • шпинат — 100 г
  • овощной бульон — 1 л
  • лук репчатый — 70 г
  • чеснок — 10 г
  • растительное масло — 30 г
  • сливки 23% — 35 мл
  • сулугуни — 10 г
  • яйцо перепелиное — 1 шт.

Приготовление:

Шпинат помыть, обрезать корни и бланшировать в овощном бульоне. Лук нарезать мелким кубиком, чеснок — слайсами, после чего обжарить на растительном масле.

Готовый шпинат, лук и чеснок взбить в блендере с добавлением овощного бульона и добавить специи по вкусу.

В шечаманди добавить нарезанный кубиками сулугуни и перепелиное яйцо. Украсить листьями шпината и сыром сулугуни.