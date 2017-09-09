Возможно, летом вы не успели съесть окрошку или суп-пюре из кукурузы. Шеф-повара лучших ресторанов дарят рецепты легких в приготовлении летних супов, ингредиенты которых слегка отличаются от классических.

Окрошка с подкопченными карасями от шеф-повара ресторана «Erwin.РекаМореОкеан» Алексея Павлова

Вам понадобится: огурец (нарезать соломкой) — 25 г

яйцо перепелиное — 2 шт.

редис (нарезать соломкой) — 15 г

картофель отварной — 20 г

укроп — 5 г

лук зеленый — 5 г

копченые караси — 100 г

квас — 300 г

желтки куриные — 5 шт.

соль — 5 г

сахар — 10 г

горчица дижонская — 30 г

хрен сливочный — 30 г Приготовление: Квас замешать с отварными измельченными желтками, горчицей и хреном, солью и сахаром. Овощи нарезать соломкой, выложить в тарелку, залить квасом и украсить зеленью. Коптить карасей на горячем копчении в течение 45 минут. Разобрать на волокна и добавить в окрошку. Шечаманди от шеф-повара ресторана «Казбек» Мамии Джоджуа