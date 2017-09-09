Возможно, летом вы не успели съесть окрошку или суп-пюре из кукурузы. Шеф-повара лучших ресторанов дарят рецепты легких в приготовлении летних супов, ингредиенты которых слегка отличаются от классических.
Окрошка с подкопченными карасями от шеф-повара ресторана «Erwin.РекаМореОкеан» Алексея Павлова
Вам понадобится:
огурец (нарезать соломкой) — 25 г
яйцо перепелиное — 2 шт.
редис (нарезать соломкой) — 15 г
картофель отварной — 20 г
укроп — 5 г
лук зеленый — 5 г
копченые караси — 100 г
квас — 300 г
желтки куриные — 5 шт.
соль — 5 г
сахар — 10 г
горчица дижонская — 30 г
хрен сливочный — 30 г
Приготовление:
Квас замешать с отварными измельченными желтками, горчицей и хреном, солью и сахаром. Овощи нарезать соломкой, выложить в тарелку, залить квасом и украсить зеленью. Коптить карасей на горячем копчении в течение 45 минут. Разобрать на волокна и добавить в окрошку.
Шечаманди от шеф-повара ресторана «Казбек» Мамии Джоджуа
Вам понадобится:
шпинат — 100 г
овощной бульон — 1 л
лук репчатый — 70 г
чеснок — 10 г
растительное масло — 30 г
сливки 23% — 35 мл
сулугуни — 10 г
яйцо перепелиное — 1 шт.
Приготовление:
Шпинат помыть, обрезать корни и бланшировать в овощном бульоне. Лук нарезать мелким кубиком, чеснок — слайсами, после чего обжарить на растительном масле.
Готовый шпинат, лук и чеснок взбить в блендере с добавлением овощного бульона и добавить специи по вкусу.
В шечаманди добавить нарезанный кубиками сулугуни и перепелиное яйцо. Украсить листьями шпината и сыром сулугуни.