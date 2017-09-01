Знаете ли вы, что помидоры — это ягоды? Но их редко так называют, обычно томаты именуют овощами. Предлагаем вам семь необычных рецептов из этих чудо-ягод-овощей!

Гаспачо из томатов с сыром от шеф-повара гастробара «Никуда не едем» Дмитрия Шуршакова

Вам понадобится:

  • соус спайси — 40 г
  • лук зеленый — 16 г
  • масло оливковое — 40 мл
  • помидоры — 200 г
  • сыр буррата — 200 г
  • томаты пилати в собственном соку — 500 г
  • сок томатный — 200 г
  • огурцы — 50 г
  • хлеб — 30 г
  • клубника — 40 г
  • лук репчатый — 15 г
  • уксус столовый — 5 г
  • соль — 5 г
  • сахар — 10 г

Приготовление:

Все ингредиенты для гаспачо взбить блендером до однородной массы, процедить. Добавить оливковое масло, соль и сахар и перемешать. Отдельно приготовить салат из томатов, зеленого лука и заправить соусом спайси. Подавать гаспачо с салатом из томатов и сыром буррата.

Гаспачо с креветками от шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная лавка» Михаила Симагина

Вам понадобится:

  • лук-шалот — 15 г
  • сахар — 15 г
  • табаско — 2 г
  • уксус винный — 10 г
  • помидоры — 215 г
  • сок томатный — 220 г
  • соль — 3 г
  • огурцы — 20 г
  • помидоры — 25 г
  • креветки — 2 шт.
  • масло базилика — 10 г
  • корень имбиря — 2 г
  • оливковое масло — 2 г

Приготовление:

Лук-шалот, помидоры, томатный сок взбить в блендере до однородной массы, добавить соль, сахар, винный уксус и табаско, все перемешать.

Креветки обжарить на сливочном масле. Мелко порубить огурцы, корень имбиря, помидоры, заправить базиликом и оливковым маслом, перемешать. Выложить на тарелку с помощью формочки для тар-тара, рядом положить креветки. А суп подать отдельно.

Гаспачо с крабом от шеф-повара ресторана «Тарантино» Виктора Апасьева

Вам понадобится:

  • краб — 60 г
  • оливковое масло — 30 г
  • стебель сельдерея — 20 г
  • укроп — 5 г
  • базилик — 4 г
  • помидоры — 300 г
  • томатный сок — 200 мл
  • соль — по вкусу
  • соус табаско — по вкусу
  • молотый перец — по вкусу
  • бальзамический уксус — 6 г
  • чеснок — 4 г

Приготовление:

В чаше блендера смешать базилик, оливковое масло, помидоры, томатный сок, соль, перец, соус табаско, бальзамический уксус и чеснок. Взбить до однородной консистенции.

Мясо краба мелко нарубить, мелко нарезать стебель сельдерея и укроп.

Выложить на тарелку мясо краба, сельдерей и укроп, сверху залить томатной основой и подавать к столу.

Приятного аппетита!