Помидорное меню: 7 удивительно вкусных рецептов с томатами
Гаспачо из томатов с сыром от шеф-повара гастробара «Никуда не едем» Дмитрия Шуршакова
Вам понадобится:
- соус спайси — 40 г
- лук зеленый — 16 г
- масло оливковое — 40 мл
- помидоры — 200 г
- сыр буррата — 200 г
- томаты пилати в собственном соку — 500 г
- сок томатный — 200 г
- огурцы — 50 г
- хлеб — 30 г
- клубника — 40 г
- лук репчатый — 15 г
- уксус столовый — 5 г
- соль — 5 г
- сахар — 10 г
Приготовление:
Все ингредиенты для гаспачо взбить блендером до однородной массы, процедить. Добавить оливковое масло, соль и сахар и перемешать. Отдельно приготовить салат из томатов, зеленого лука и заправить соусом спайси. Подавать гаспачо с салатом из томатов и сыром буррата.
Гаспачо с креветками от шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная лавка» Михаила Симагина
Вам понадобится:
- лук-шалот — 15 г
- сахар — 15 г
- табаско — 2 г
- уксус винный — 10 г
- помидоры — 215 г
- сок томатный — 220 г
- соль — 3 г
- огурцы — 20 г
- помидоры — 25 г
- креветки — 2 шт.
- масло базилика — 10 г
- корень имбиря — 2 г
- оливковое масло — 2 г
Приготовление:
Лук-шалот, помидоры, томатный сок взбить в блендере до однородной массы, добавить соль, сахар, винный уксус и табаско, все перемешать.
Креветки обжарить на сливочном масле. Мелко порубить огурцы, корень имбиря, помидоры, заправить базиликом и оливковым маслом, перемешать. Выложить на тарелку с помощью формочки для тар-тара, рядом положить креветки. А суп подать отдельно.
Гаспачо с крабом от шеф-повара ресторана «Тарантино» Виктора Апасьева
Вам понадобится:
- краб — 60 г
- оливковое масло — 30 г
- стебель сельдерея — 20 г
- укроп — 5 г
- базилик — 4 г
- помидоры — 300 г
- томатный сок — 200 мл
- соль — по вкусу
- соус табаско — по вкусу
- молотый перец — по вкусу
- бальзамический уксус — 6 г
- чеснок — 4 г
Приготовление:
В чаше блендера смешать базилик, оливковое масло, помидоры, томатный сок, соль, перец, соус табаско, бальзамический уксус и чеснок. Взбить до однородной консистенции.
Мясо краба мелко нарубить, мелко нарезать стебель сельдерея и укроп.
Выложить на тарелку мясо краба, сельдерей и укроп, сверху залить томатной основой и подавать к столу.
Приятного аппетита!