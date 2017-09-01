Знаете ли вы, что помидоры — это ягоды? Но их редко так называют, обычно томаты именуют овощами. Предлагаем вам семь необычных рецептов из этих чудо-ягод-овощей!

Гаспачо из томатов с сыром от шеф-повара гастробара «Никуда не едем» Дмитрия Шуршакова

Вам понадобится: соус спайси — 40 г

лук зеленый — 16 г

масло оливковое — 40 мл

помидоры — 200 г

сыр буррата — 200 г

томаты пилати в собственном соку — 500 г

сок томатный — 200 г

огурцы — 50 г

хлеб — 30 г

клубника — 40 г

лук репчатый — 15 г

уксус столовый — 5 г

соль — 5 г

сахар — 10 г Приготовление: Все ингредиенты для гаспачо взбить блендером до однородной массы, процедить. Добавить оливковое масло, соль и сахар и перемешать. Отдельно приготовить салат из томатов, зеленого лука и заправить соусом спайси. Подавать гаспачо с салатом из томатов и сыром буррата. Гаспачо с креветками от шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная лавка» Михаила Симагина

Вам понадобится: лук-шалот — 15 г

сахар — 15 г

табаско — 2 г

уксус винный — 10 г

помидоры — 215 г

сок томатный — 220 г

соль — 3 г

огурцы — 20 г

помидоры — 25 г

креветки — 2 шт.

масло базилика — 10 г

корень имбиря — 2 г

оливковое масло — 2 г Приготовление: Лук-шалот, помидоры, томатный сок взбить в блендере до однородной массы, добавить соль, сахар, винный уксус и табаско, все перемешать. Креветки обжарить на сливочном масле. Мелко порубить огурцы, корень имбиря, помидоры, заправить базиликом и оливковым маслом, перемешать. Выложить на тарелку с помощью формочки для тар-тара, рядом положить креветки. А суп подать отдельно. Гаспачо с крабом от шеф-повара ресторана «Тарантино» Виктора Апасьева