passion.ru

5 звезд, которые обожают красиво и со вкусом завтракать (и бонус — рецепты)

Лет 5 назад не выложить в ленту свой домашний обед или ужин в ресторане считалось практически преступлением, а хештег «Мир должен знать, что я ем» можно было найти в аккаунтах и простых людей, и знаменитостей. Конечно, сейчас этот тренд уже пошел на убыль. Однако остались еще звезды, которые верны заветам Яны Рудковской — кропотливо сервируют и выкладывают свои завтраки в микроблоги. Как правило, в социальных сетях этих селебритис царят идиллия и полный фэшн. Так кто же они, эти люди, которые так любят завтракать напоказ?

Яна Рудковская

Фото: Instagram rudkovskayaofficial

Не упомянуть ее в этой подборке было бы просто преступлением. Конечно, не она была родоначальницей постановочных завтраков. Однако не зря Рудковская — успешный продюсер: подсмотрев идею в соцсетях западных знаменитостей, она сумела сделать ее чуть ли не частью собственного бренда и застолбила за собой хештег #рубрикамоизавтраки.

Завтраки Яны отличаются роскошью и изобилием: на ее столе обязательно круглый год присутствуют цветы в роскошных вазах, дорогой дизайнерский фарфор, икра, свежие фрукты и ягоды, которые не всем доступны. В этом нет ничего зазорного, но подобная роскошь многих раздражает.

Зара

Фото: Instagram zara_music

Стройная восточная красавица Зара уверяет, что на завтрак может съесть даже торт или символ роскошной жизни — круассан — и доказывает это красивыми фотографиями в микроблоге Instagram. Верится в это с большим трудом, однако исключать, что певица говорит правду, не стоит. Но в таком случае остается вопрос, как Заре удается оставаться такой стройной?

Татьяна Навка

Фото: Instagram tatiana_navka

Бывшая фигуристка, а ныне супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в отличие от звездных коллег по Instagram, выкладывает в своих социальных сетях фотографии более реалистичных завтраков. Конечно, знаменитость продолжает следить за своим питанием, потому на ее столе и в тарелке часто присутствуют свежие овощи и фрукты, но иногда можно заметить и банальные сосиски, хоть и лежащие в дорогой фарфоровой посуде.

Алекса

Фото: Instagram aleksa___official

Когда-то экс-«фабрикантка» подавала большие надежды как артистка и могла составить конкуренцию МакSим, однако в последние годы о певческой карьере она позабыла. Однако с радаров поклонников Алекса не пропадает и ведет свой микроблог в Instagram, где ненавязчиво рассказывает о своей красивой жизни и демонстрирует, скорее всего, постановочные (при этом очень стильные) завтраки. На фотографиях всегда будет много фруктов, ягод, выпечки. Алекса уверяет, что может съесть печенье или кусок пирога, а потом сожжет все в спортзале. Ах, да! Следуя заветам Яны Рудковской, певица обязательно украшает стол для завтрака цветами и использует только дорогой фарфор.

Лиза Монеточка

Фото: Instagram monetochkaliska

В 2019 году, если верить различным СМИ, Лиза Монеточка была очень успешна в финансовом плане, вряд ли что-то изменилось в 2020-м и 2021-м. Однако это никак не сказалось на характере исполнительницы. Она не поймала звездную болезнь и осталась все той же простой девчонкой, как и в начале карьеры. И завтраки Лизы под стать ей — простые и вкусные. Артистка вполне может побаловать себя утром блинами со сметаной, а из роскоши будет лишь икра.

2 рецепта напитков для завтрака

Горячий кофе «Черный лес»

Рецепт от баристы Costa Coffee

Фото: pixabay

Что нужно:

  • кофе эспрессо Bright Blend от Costa Coffee (или любой другой с ягодно-фруктовыми нотами)
  • 50 мл шоколадного сиропа или предварительно растопленного шоколада
  • 100 мл вишневого сока
  • взбитые сливки — для украшения

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте эспрессо: для придания еще более насыщенного ягодно-фруктового вкуса вы можете использовать кофейный бленд Bright Blend от Costa Coffee.

Шаг 2. Добавьте в горячий кофе 50 мл шоколадного сиропа (либо несколько кусочков предварительно растопленного шоколада) и 100 мл вишневого сока, перемешайте.

Шаг 3. Украсьте напиток взбитыми сливками и тертым шоколадом — по аналогии с одноименным десертом.

Холодный кофейный коктейль Freddo Intenso Tiki Sparkle

Рецепт от команды Nespresso Russia

Фото: архив команды Nespresso Russia

Что нужно:

  • эспрессо из капсул Freddo Intenso (или любого другого)
  • 5 кубиков льда
  • сок 1 дольки лайма
  • 10 мл сиропа MONIN Tiki
  • 4-5 лепестков базилика или имбирного лимонада
  • ломтики имбиря и цедра лайма — для украшения

Как приготовить:

Шаг 1. Поместите 1 кубик льда в шейкер. Добавьте 40 мл эспрессо Barista Creations Freddo Intenso. Смешайте, закройте и энергично встряхните.

Шаг 2. Поместите 4 кубика льда в бокал View. Добавьте сироп и выдавите сок свежего лайма. Добавьте 4-5 лепестков базилика и 90 мл классического или имбирного лимонада.

Шаг 3. Залейте холодным кофе.

Шаг 4. Украсьте ломтиками свежего имбиря, цедрой лайма и листом базилика.

2 рецепта блюд для завтрака

Зеленый боул из овощей с яйцом пашот и соусом из имбиря

Рецепт от Вячеслава Казакова, шеф-повара нео-бистро Hands

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 20 г молодого шпината
  • 15 г кейла
  • ½ шт. авокадо
  • 30 г брокколи
  • 15 г бобов эдамаме
  • 25 г кабачков
  • 20 г свежего огурца
  • 20 г салата романо
  • 25 мл лимонного фреша
  • 5 мл имбирного фреша
  • 1 яйцо пашот

Что нужно:

Шаг 1. Смешайте фреш лимона и имбиря для заправки.

Шаг 2. Бланшируйте соцветия брокколи в течение нескольких минут или приготовьте на пару.

Шаг 3. В глубокую тарелку выложите отдельно листья молодого шпината, кейла и романо, огурец и кабачок, нарезанные кружочками, половину авокадо, нарезанного слайсами, соцветия брокколи и бобы эдамаме.

Шаг 4. Сбрызните овощи имбирной заправкой.

Шаг 5. Отварите яйцо пашот и выложите поверх овощей.

Сырники, запеченные в духовке

Рецепт от Сергея Горюнова, шеф-повара ресторана Beer Pairing

Фото: архив ресторана

Что нужно на 6-7 порций:

  • 1,2 кг творога 9%
  • 120 г сахара
  • 110 г муки
  • 4 г соли
  • 1 куриное яйцо
  • 2 г ванилина
  • 15 мл растительного масла
  • сметана и варенье — для подачи

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте творожную массу: творог протрите через сито, а затем добавьте к нему сахар, муку, соль, яйцо и ванилин. Все ингредиенты вымешайте в однородную массу.

Шаг 2. Перед жаркой сырников готовую массу желательно выдержать в холодильнике несколько часов.

Шаг 3. Сформируйте небольшие сырники и обжарьте их на сковородке на раскаленном растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.

Шаг 4. Сырники выложите на противень, смазанный сливочным маслом, доведите в духовке до готовности, это занимает примерно 10 минут при температуре в 180 градусов.

Шаг 5. Подавайте сырники со сметаной и вареньем.

Фото: starface, instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!