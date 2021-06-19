5 звезд, которые обожают красиво и со вкусом завтракать (и бонус — рецепты)

Не упомянуть ее в этой подборке было бы просто преступлением. Конечно, не она была родоначальницей постановочных завтраков. Однако не зря Рудковская — успешный продюсер: подсмотрев идею в соцсетях западных знаменитостей, она сумела сделать ее чуть ли не частью собственного бренда и застолбила за собой хештег #рубрикамоизавтраки.

Завтраки Яны отличаются роскошью и изобилием: на ее столе обязательно круглый год присутствуют цветы в роскошных вазах, дорогой дизайнерский фарфор, икра, свежие фрукты и ягоды, которые не всем доступны. В этом нет ничего зазорного, но подобная роскошь многих раздражает.

Зара