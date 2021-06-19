5 звезд, которые обожают красиво и со вкусом завтракать (и бонус — рецепты)
Яна Рудковская
Фото: Instagram rudkovskayaofficial
Не упомянуть ее в этой подборке было бы просто преступлением. Конечно, не она была родоначальницей постановочных завтраков. Однако не зря Рудковская — успешный продюсер: подсмотрев идею в соцсетях западных знаменитостей, она сумела сделать ее чуть ли не частью собственного бренда и застолбила за собой хештег #рубрикамоизавтраки.
Завтраки Яны отличаются роскошью и изобилием: на ее столе обязательно круглый год присутствуют цветы в роскошных вазах, дорогой дизайнерский фарфор, икра, свежие фрукты и ягоды, которые не всем доступны. В этом нет ничего зазорного, но подобная роскошь многих раздражает.
Зара
Фото: Instagram zara_music
Стройная восточная красавица Зара уверяет, что на завтрак может съесть даже торт или символ роскошной жизни — круассан — и доказывает это красивыми фотографиями в микроблоге Instagram. Верится в это с большим трудом, однако исключать, что певица говорит правду, не стоит. Но в таком случае остается вопрос, как Заре удается оставаться такой стройной?
Татьяна Навка
Фото: Instagram tatiana_navka
Бывшая фигуристка, а ныне супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в отличие от звездных коллег по Instagram, выкладывает в своих социальных сетях фотографии более реалистичных завтраков. Конечно, знаменитость продолжает следить за своим питанием, потому на ее столе и в тарелке часто присутствуют свежие овощи и фрукты, но иногда можно заметить и банальные сосиски, хоть и лежащие в дорогой фарфоровой посуде.
Алекса
Фото: Instagram aleksa___official
Когда-то экс-«фабрикантка» подавала большие надежды как артистка и могла составить конкуренцию МакSим, однако в последние годы о певческой карьере она позабыла. Однако с радаров поклонников Алекса не пропадает и ведет свой микроблог в Instagram, где ненавязчиво рассказывает о своей красивой жизни и демонстрирует, скорее всего, постановочные (при этом очень стильные) завтраки. На фотографиях всегда будет много фруктов, ягод, выпечки. Алекса уверяет, что может съесть печенье или кусок пирога, а потом сожжет все в спортзале. Ах, да! Следуя заветам Яны Рудковской, певица обязательно украшает стол для завтрака цветами и использует только дорогой фарфор.
Лиза Монеточка
Фото: Instagram monetochkaliska
В 2019 году, если верить различным СМИ, Лиза Монеточка была очень успешна в финансовом плане, вряд ли что-то изменилось в 2020-м и 2021-м. Однако это никак не сказалось на характере исполнительницы. Она не поймала звездную болезнь и осталась все той же простой девчонкой, как и в начале карьеры. И завтраки Лизы под стать ей — простые и вкусные. Артистка вполне может побаловать себя утром блинами со сметаной, а из роскоши будет лишь икра.
2 рецепта напитков для завтрака
Горячий кофе «Черный лес»
Рецепт от баристы Costa Coffee
Фото: pixabay
Что нужно:
- кофе эспрессо Bright Blend от Costa Coffee (или любой другой с ягодно-фруктовыми нотами)
- 50 мл шоколадного сиропа или предварительно растопленного шоколада
- 100 мл вишневого сока
- взбитые сливки — для украшения
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте эспрессо: для придания еще более насыщенного ягодно-фруктового вкуса вы можете использовать кофейный бленд Bright Blend от Costa Coffee.
Шаг 2. Добавьте в горячий кофе 50 мл шоколадного сиропа (либо несколько кусочков предварительно растопленного шоколада) и 100 мл вишневого сока, перемешайте.
Шаг 3. Украсьте напиток взбитыми сливками и тертым шоколадом — по аналогии с одноименным десертом.
Холодный кофейный коктейль Freddo Intenso Tiki Sparkle
Рецепт от команды Nespresso Russia
Фото: архив команды Nespresso Russia
Что нужно:
- эспрессо из капсул Freddo Intenso (или любого другого)
- 5 кубиков льда
- сок 1 дольки лайма
- 10 мл сиропа MONIN Tiki
- 4-5 лепестков базилика или имбирного лимонада
- ломтики имбиря и цедра лайма — для украшения
Как приготовить:
Шаг 1. Поместите 1 кубик льда в шейкер. Добавьте 40 мл эспрессо Barista Creations Freddo Intenso. Смешайте, закройте и энергично встряхните.
Шаг 2. Поместите 4 кубика льда в бокал View. Добавьте сироп и выдавите сок свежего лайма. Добавьте 4-5 лепестков базилика и 90 мл классического или имбирного лимонада.
Шаг 3. Залейте холодным кофе.
Шаг 4. Украсьте ломтиками свежего имбиря, цедрой лайма и листом базилика.
2 рецепта блюд для завтрака
Зеленый боул из овощей с яйцом пашот и соусом из имбиря
Рецепт от Вячеслава Казакова, шеф-повара нео-бистро Hands
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 20 г молодого шпината
- 15 г кейла
- ½ шт. авокадо
- 30 г брокколи
- 15 г бобов эдамаме
- 25 г кабачков
- 20 г свежего огурца
- 20 г салата романо
- 25 мл лимонного фреша
- 5 мл имбирного фреша
- 1 яйцо пашот
Что нужно:
Шаг 1. Смешайте фреш лимона и имбиря для заправки.
Шаг 2. Бланшируйте соцветия брокколи в течение нескольких минут или приготовьте на пару.
Шаг 3. В глубокую тарелку выложите отдельно листья молодого шпината, кейла и романо, огурец и кабачок, нарезанные кружочками, половину авокадо, нарезанного слайсами, соцветия брокколи и бобы эдамаме.
Шаг 4. Сбрызните овощи имбирной заправкой.
Шаг 5. Отварите яйцо пашот и выложите поверх овощей.
Сырники, запеченные в духовке
Рецепт от Сергея Горюнова, шеф-повара ресторана Beer Pairing
Фото: архив ресторана
Что нужно на 6-7 порций:
- 1,2 кг творога 9%
- 120 г сахара
- 110 г муки
- 4 г соли
- 1 куриное яйцо
- 2 г ванилина
- 15 мл растительного масла
- сметана и варенье — для подачи
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте творожную массу: творог протрите через сито, а затем добавьте к нему сахар, муку, соль, яйцо и ванилин. Все ингредиенты вымешайте в однородную массу.
Шаг 2. Перед жаркой сырников готовую массу желательно выдержать в холодильнике несколько часов.
Шаг 3. Сформируйте небольшие сырники и обжарьте их на сковородке на раскаленном растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.
Шаг 4. Сырники выложите на противень, смазанный сливочным маслом, доведите в духовке до готовности, это занимает примерно 10 минут при температуре в 180 градусов.
Шаг 5. Подавайте сырники со сметаной и вареньем.
Фото: starface, instagram
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