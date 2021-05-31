Из неловкого ребенка — в королеву льда: как изменилась жизнь и внешность Татьяны Навки за 30 лет

Вскоре Дубова заключила контракт с США и забрала подопечных с собой. После распада Советского Союза Татьяна и Самвел представляли на международных соревнованиях Беларусь. Правда, в то время их успехи не были впечатляющими: 11 место они заняли на Олимпиаде в Лиллехаммере, пятое — на чемпионате мира в 1994-м, четвертое — на чемпионате Европы 1995 года.

В 1996 году Татьяну заметил тренер, чемпион мира Александр Жулин, который с детства был ее кумиром. Их знакомство произошло несколькими годами ранее, но романтические отношения возникли не сразу. И Жулин стал не только любимым мужчиной Навки, но и ее тренером.

Через два года Жулин подобрал для своей подопечной более перспективного, по его мнению, чем Николай Морозов, партнера (в то время Навка выступала с ним). И тренер в расчетах не ошибся: пара Татьяна Навка — Роман Костомаров завоевала все награды, о которых мечтают спортсмены, в том числе и олимпийское золото.