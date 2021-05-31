Из неловкого ребенка — в королеву льда: как изменилась жизнь и внешность Татьяны Навки за 30 лет
Таня Навка родилась в апреле 1975 года в семье экономиста и инженера. Ее мама занималась в молодости спортом и поддержала решение дочери тоже выбрать это направление. Сначала маленькой Тане купили ролики, но в 5 лет ее поставили на коньки.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Alexander Chernykh/ Global Look press
Татьяна делала успехи в фигурном катании — быстро стала чемпионкой Украины среди юниоров. Но летом 1987 года Навка за несколько месяцев выросла на 14 см, превратившись в неловкого высокого ребенка, которому перестали поддаваться прыжки. Тренеры, чтобы не мучить девочку, посоветовали перевести ее в танцы на льду. Через год семья Навки перебралась в Москву. Здесь первым тренером будущей чемпионки стала Наталья Дубова, поставившая девочку в пару с Самвелом Гезаляном. И через несколько лет юные спортсмены вошли в сборную СССР.
Фото: www.instagram.com/tatiana_navka/
Вскоре Дубова заключила контракт с США и забрала подопечных с собой. После распада Советского Союза Татьяна и Самвел представляли на международных соревнованиях Беларусь. Правда, в то время их успехи не были впечатляющими: 11 место они заняли на Олимпиаде в Лиллехаммере, пятое — на чемпионате мира в 1994-м, четвертое — на чемпионате Европы 1995 года.
В 1996 году Татьяну заметил тренер, чемпион мира Александр Жулин, который с детства был ее кумиром. Их знакомство произошло несколькими годами ранее, но романтические отношения возникли не сразу. И Жулин стал не только любимым мужчиной Навки, но и ее тренером.
Через два года Жулин подобрал для своей подопечной более перспективного, по его мнению, чем Николай Морозов, партнера (в то время Навка выступала с ним). И тренер в расчетах не ошибся: пара Татьяна Навка — Роман Костомаров завоевала все награды, о которых мечтают спортсмены, в том числе и олимпийское золото.
Фото: Russian Look/ Global Look press
К моменту победы в Турине в 2006-м Навка и Жулин были уже 6 лет женаты и растили дочь Сашу. За год до свадьбы Александр и Татьяна перебрались в Нью-Йорк, где приобрели себе элитную недвижимость, в том числе таунхаус на Гудзоне.
После победы на Олимпиаде 31-летняя Навка завершила спортивную карьеру и в ее жизни начался новый этап — светский.
Она вернулась в Москву, чтобы стать участницей шоу «Звезды на льду». В 2008-м отношения между знаменитыми супругами начали портиться. Официально они развелись два года спустя. Причиной разлада в спортивной паре стал роман Татьяны и участника ледового шоу, актера Марата Башарова.
Причем оба они ради своей страсти ушли из семей. «Мы с Таней жили два года вместе. У нас была невероятная страсть. Но нас объединяла работа. Как только проект закончился, мы поняли, что должны разойтись», — откровенничал в интервью звезда «Сибирского цирюльника».
После расставания с Башаровым Татьяне Навке приписывали роман с еще одним участником шоу Алексеем Воробьевым. Сами они на слухи не реагировали, но периодически попадали в объективы фотографов.
Фото: Starface
В 2010 году олимпийская чемпионка познакомилась с пресс-секретарем президента Путина Дмитрием Песковым. Позже жена чиновника намекнула, что фигуристка вмешалась в их семью.
В августе 2014-го Навка и Песков стали родителями дочери Нади, а узаконили они отношения через год. Шикарная церемония состоялась в Сочи, поздравить молодых слетелась вся российская элита.
Сейчас Татьяна Навка счастливая мать двух дочерей, звезда российского бомонда и успешная бизнесвумен. Ледовые шоу спортсменки, в которых участвует и она сама, и ее младшая Надя, и звезды мирового фигурного катания, собирают тысячи зрителей.
В 46 лет олимпийская чемпионка выглядит великолепно: она статна, изящна, красива... Сравнив ее фото в молодости и сейчас, поклонники не заметят большой разницы. Единственное: в юности фигуристка носила более темный цвет волос, затем она навсегда стала блондинкой. Правда, лишь однажды она изменила светлым волосам, но вскоре вновь вернулась к любимому оттенку.
Татьяна Навка не скрывает свои секреты красоты. Одним из обязательных пунктов в списке ее бьюти-процедур является баня. «Раз в неделю я парюсь в бане, а вместо скраба использую разогретый мед, в который добавляю соль. Эта смесь позволяет и очистить кожу, и избавиться от лишних килограммов», — рассказывала она.
Спортсменка отмечает, что женщина не должна экономить на себе, поэтому вместо использования народных средств лучше посещать косметологов, несмотря на то, что их услуги недешевы.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Татьяна надеется, что ей достанутся гены матери, которая никогда не посещала пластических хирургов, а всю молодость делала маски в домашних условиях. Спортсменка уверена, что у современной женщины есть много способов оттянуть момент старения. Но если ничего не помогает, то нет ничего страшного в пластической операции.
«Главное, не лениться, заниматься спортом, ухаживать за собой и правильно питаться», — резюмировала чемпионка.
Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda, PK connection, Natalia Shakhanova, Anatoly Lomokhov, Vladimir Lukjanov, Alexander Keltik, Anvar Galeev/ Global Look press, EuroSportLive, «Секрет на миллион»/ НТВ
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram