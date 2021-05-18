Как сложились судьбы выпускников «Фабрики звезд» через 18 лет после выхода шоу
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/dubtsova_official/
Фанаты «Фабрики звезд» посмотрели 8 сезонов любимого шоу. И в каждом из них были яркие молодые артисты, которые блестяще продолжили свои карьеры. У кого-то личная жизнь уже сложилась, а кто-то все еще находится в поиске второй половинки.
Ирина Дубцова
«Фабрика звезд — 4», победитель
Фото: Instagram
В шоу Ирина Дубцова исполняла дуэты с Владимиром Пресняковым, «БИ-2», Игорем Николаевым и ругими известными артистами. После победы в «Фабрике звезд» Ирина выпустила дебютный альбом «О нем», по названию одноименной песни, которая привела ее к победе в проекте.
Еще во время «Фабрики» певица вышла замуж за своего давнего друга, солиста группы Plazma Романа Черницына. У супругов родился сын Артем, но брак не продержался долго. У артистки было много громких романов, в том числе в диджеем Леонидом Руденко, но теперь ее сердце свободно.
«Я не вижу мужчин, которые могут меня чем-то удивить. Как только кто-то открывает рот, я наперед знаю, что он скажет или сделает. Мне скучно», — объясняет артистка свободное место рядом с собой.
Сейчас Ирина ввпускает хит за хитом, причем пишет она песни не только для себя, но и для звезд эстрады. ее Песни поют Валерия, Антон Макарский, Полина Гагарина и другие знаменитости.
Михаил Гребенщиков
«Фабрика звезд», третье место
Михаил Гребенщиков был оодним из самых неординарных участников проекта за все сезоны. После выпуска из «Фабрики звезд» в 2002 году он музыку не забросил. На его счету три студийных альбома. Также он был ведущим ток-шоу на MTV «12 злобных зрителей». После Михаил основал продюсерскую компанию, открыающую новые таланты.
В 2016-м экс-«фабрикант» стал героем шоу «На 10 лет моложе», где ему в делали несколько пластических операций, заметно преобразив артиста. Уже несколько лет Гребенщиков работает креативным продюсером в детском центре Аллы Пугачевой «Рецитал клуб».
О личной жини он не распространяется, но обручальное кольцо носит.
Дмитрий Колдун
«Фабрика звезд — 6», победитель
Дмитрий Колдун не только добился успеха в музыке, но и стал счастливым семьянином. У артиста и его супруги Виктории, с которой он учился в одном классе, растут двое детей — Ян и Алиса.
Колдун представлял родную Беларусь на «Евровидении-2007», заняв шестое место, что стало лучшим результатом для страны за все годы участия в конкурсе. Через два года с экс-солистом группы «Корни» Александром Асташенком открыл студию звукозаписи «Ящерица».
Певец активно участвует в телепроектах («Точь-в-точь», «Сто к одному», «Три аккорда» и других), много гастролирует и записывает новые песни.
Мария Ржевская
«Фабрика звезд — 2», финалистка
Фото: Kinopoisk.ru
Марию Ржевскую помнят прежде всего по песне «Когда я стану кошкой». Еще будучи участницей проекта Мария познакомилась с будущим мужем, директором компании «АРС» Вяченславом Кормильцевым. Вскоре они поженились, у них родилась дочь, которую назвали необычным именем Элиза Фредерика.
В 2009 году Ржевская с семьей эмигрировали, поселившись в Лондоне. Для этого глава семейства продал свои акции нескольких радиостанций. В Лондоне Ржевская окончила Институт театра и кино Ли Страсберга и курсы London School of Musical Theatre. Мария стала актрисой, но играет в основном в артхаусном кино.
Ираклий Пирцхалава
«Фабрика звезд»
Фото: www.instagram.com/irakli_music/
До участия в «Фабрике звезд» Ираклий уже был довольно известной личностью: в конце 1990-х он пел в мальчишеском трио «Тет-а-тет», а также работал на радио.
После участия в проекте выпустил хити «Вова чума», «Время» и «Лондон-Париж» (за последнюю песню получил «Золотой граммофон»). Всего выпустил три студийных альбома.
Иркалий Пирцхалава участник многих популярных шоу на телевидении, таких как «Танцы со звездами» и других.
Артист был женат, у него растут два сына — Илья и Александр. После развода сохранил с супругой дружеские отношения.
Елена Терлеева
«Фабрика звезд — 2», второе место
На проекте Елена стала финалисткой, уступив первое место Полине Гагариной. Несмотря на то, что и 18 лет спустя Елена записывает новые песни, ее карьеру нельзя назвать такой же блестящей, как у коллег. Но она нашла своего слушателя.
В 2007 году певица выпустила хит «Солнце», за которую получила «Золотой граммофон». Песню ротировали более чем на 200 российских и зарубежных радиостанций. Тогда же она записала саундтрек к фильму «Мы из будущего» — «Ты и я».
В последние годы Елена поет в стиле soul jazz.
Александр Бердников
«Фабрика звезд», победитель в составе группы «Корни»
Музыкальная карьера Александра Бердникова началась в 16 лет, когда она записал песню с белоруссими «Сябрами» и поехал с ними в гастрольный тур. После участвовал в проекте «Фабрика звезд», где стал победителем в составе группы «Корни». Бердников поет в коллективе до сих пор.
В 2004 году стал участником экстремального шоу «Последний герой», а в 2009-м дебютировал в кино, снявшись в роли Розенкраца в фильме Юрия Кары «Гамлет. XXI век».
Александр женат на ростовчанке из цыганской семьи (как и он сам). С супругой Ольгой растит четверых детей: 11-летнюю Милану, 9-летнего Марселя и 4-летних близнецов Валентину и Розу.
Юлия Савичева
«Фабрика звезд — 2», финалистка
Юлия Савичева одна из самых известных участниц проекта. Во втором сезоне она стала финалисткой с Марией Ржевской, Полиной Гагариной, Еленой Терлеевой и Еленой Темниковой. Песни исполненные ей на «Фабрике» — «Корабли» и «Высоко» стали хитами. После она выпустила сингл «Прости за любовь», который попал на многие радиостанции.
Савичева исполнила главную песню сериала «Не родись красивой» — если в сердце живет любовь».
В 2004 году в Турции представляла Россию на «Евровидении», заняла лишь 11 место. После участия в конкурсе выпустила свой дебютный альбом. Всего на счету Юлии Савичевой шесть дисков.
Артистка замужем за музыкантом Александром Аршиновым, с которым начала жить в 18 лет. У супругов есть дочь Анна, которая живет в Португалии.
Светлана Светикова
«Фабрика звезд — 3», 4 место
Карьера Светы Светиковой началась, когда той было всего 4 года, она выступала с детским ансамблем «Мультик». Затем в ее жизни было обучение хореографии, сольная карьера, победа в телконкурсе программы «50х50», а затем — «Фабрика звезд — 3».
Светикова окончила Школу драмы Германа Сидакова. В ее творческой копилке есть дуэты с такими мировыми звездами, как Дэмис Руссос, Гару, Алексеем Глызиным, Аль Бано, Тото Кутуньо.
Но, после того, как она вышла стала жить с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком, поставила семью на первое место. Светикова мать двоих сыновей — 6-летнего Милана и 3-летнего Кристиана.
Елена Темникова
«Фабрика звезд — 2», финалистка
Фото: Starface
Еще на «Фабрике» Елена познакомилась с первым мужем Алексеем Семеновым. Их брак длился 6 лет, но четыре года они жили порознь.
После участия в проекте Максим Фадеев взял Темникову в трио Serebro. Группа представляла Россию на «Евровидении-2007», где заняла третье место. После нескольких работы в коллективе Елена Темникова покинула его. Причем ее уход был окутан слухами и скандалами.
Сейчас Темникова строит успешную сольную карьеру. Также она счастлива в личной жизни. В 2014-м она вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Сергеева. В социальной сети певица намерено не показывает лицо супруга объясняя это тем, что он «слишком красивый», зато фотографий с дочерью Сашей и кошкой предостаточно — на радость фанатам.
Фото и видео: Instagram, Starface, Первый канал
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