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Как сложились судьбы выпускников «Фабрики звезд» через 18 лет после выхода шоу

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Ирина Дубцова пишет песни для многих артистов

Фото: www.instagram.com/dubtsova_official/

Почти два десятилетия назад по ТВ показали первый выпуск музыкального реалити. Шоу открыло немало талантов, которые до сих пор радуют своих поклонников. Чем же живут самые яркие участники проекта?

Фанаты «Фабрики звезд» посмотрели 8 сезонов любимого шоу. И в каждом из них были яркие молодые артисты, которые блестяще продолжили свои карьеры. У кого-то личная жизнь уже сложилась, а кто-то все еще находится в поиске второй половинки.

Ирина Дубцова

«Фабрика звезд — 4», победитель

Фото: Instagram

В шоу Ирина Дубцова исполняла дуэты с Владимиром Пресняковым, «БИ-2», Игорем Николаевым и ругими известными артистами. После победы в «Фабрике звезд» Ирина выпустила дебютный альбом «О нем», по названию одноименной песни, которая привела ее к победе в проекте.

Еще во время «Фабрики» певица вышла замуж за своего давнего друга, солиста группы Plazma Романа Черницына. У супругов родился сын Артем, но брак не продержался долго. У артистки было много громких романов, в том числе в диджеем Леонидом Руденко, но теперь ее сердце свободно.

«Я не вижу мужчин, которые могут меня чем-то удивить. Как только кто-то открывает рот, я наперед знаю, что он скажет или сделает. Мне скучно», — объясняет артистка свободное место рядом с собой.

Сейчас Ирина ввпускает хит за хитом, причем пишет она песни не только для себя, но и для звезд эстрады. ее Песни поют Валерия, Антон Макарский, Полина Гагарина и другие знаменитости.

Михаил Гребенщиков

«Фабрика звезд», третье место

Михаил с сестрой

Михаил Гребенщиков был оодним из самых неординарных участников проекта за все сезоны. После выпуска из «Фабрики звезд» в 2002 году он музыку не забросил. На его счету три студийных альбома. Также он был ведущим ток-шоу на MTV «12 злобных зрителей». После Михаил основал продюсерскую компанию, открыающую новые таланты.

В 2016-м экс-«фабрикант» стал героем шоу «На 10 лет моложе», где ему в делали несколько пластических операций, заметно преобразив артиста. Уже несколько лет Гребенщиков работает креативным продюсером в детском центре Аллы Пугачевой «Рецитал клуб».

О личной жини он не распространяется, но обручальное кольцо носит.

Дмитрий Колдун

«Фабрика звезд — 6», победитель

Дмитрий Колдун с семьей

Дмитрий Колдун не только добился успеха в музыке, но и стал счастливым семьянином. У артиста и его супруги Виктории, с которой он учился в одном классе, растут двое детей — Ян и Алиса.

Колдун представлял родную Беларусь на «Евровидении-2007», заняв шестое место, что стало лучшим результатом для страны за все годы участия в конкурсе. Через два года с экс-солистом группы «Корни» Александром Асташенком открыл студию звукозаписи «Ящерица».

Певец активно участвует в телепроектах («Точь-в-точь», «Сто к одному», «Три аккорда» и других), много гастролирует и записывает новые песни.

Мария Ржевская

«Фабрика звезд — 2», финалистка

Мария Ржевская

Фото: Kinopoisk.ru

Марию Ржевскую помнят прежде всего по песне «Когда я стану кошкой». Еще будучи участницей проекта Мария познакомилась с будущим мужем, директором компании «АРС» Вяченславом Кормильцевым. Вскоре они поженились, у них родилась дочь, которую назвали необычным именем Элиза Фредерика.

В 2009 году Ржевская с семьей эмигрировали, поселившись в Лондоне. Для этого глава семейства продал свои акции нескольких радиостанций. В Лондоне Ржевская окончила Институт театра и кино Ли Страсберга и курсы London School of Musical Theatre. Мария стала актрисой, но играет в основном в артхаусном кино.

Ираклий Пирцхалава

«Фабрика звезд»

Фото: www.instagram.com/irakli_music/

До участия в «Фабрике звезд» Ираклий уже был довольно известной личностью: в конце 1990-х он пел в мальчишеском трио «Тет-а-тет», а также работал на радио.

После участия в проекте выпустил хити «Вова чума», «Время» и «Лондон-Париж» (за последнюю песню получил «Золотой граммофон»). Всего выпустил три студийных альбома.

Иркалий Пирцхалава участник многих популярных шоу на телевидении, таких как «Танцы со звездами» и других.

Артист был женат, у него растут два сына — Илья и Александр. После развода сохранил с супругой дружеские отношения.

Елена Терлеева

«Фабрика звезд — 2», второе место

На проекте Елена стала финалисткой, уступив первое место Полине Гагариной. Несмотря на то, что и 18 лет спустя Елена записывает новые песни, ее карьеру нельзя назвать такой же блестящей, как у коллег. Но она нашла своего слушателя.

В 2007 году певица выпустила хит «Солнце», за которую получила «Золотой граммофон». Песню ротировали более чем на 200 российских и зарубежных радиостанций. Тогда же она записала саундтрек к фильму «Мы из будущего» — «Ты и я».

В последние годы Елена поет в стиле soul jazz.

Александр Бердников

«Фабрика звезд», победитель в составе группы «Корни»

Александр Бердников с женой и детьми

Музыкальная карьера Александра Бердникова началась в 16 лет, когда она записал песню с белоруссими «Сябрами» и поехал с ними в гастрольный тур. После участвовал в проекте «Фабрика звезд», где стал победителем в составе группы «Корни». Бердников поет в коллективе до сих пор.

В 2004 году стал участником экстремального шоу «Последний герой», а в 2009-м дебютировал в кино, снявшись в роли Розенкраца в фильме Юрия Кары «Гамлет. XXI век».

Александр женат на ростовчанке из цыганской семьи (как и он сам). С супругой Ольгой растит четверых детей: 11-летнюю Милану, 9-летнего Марселя и 4-летних близнецов Валентину и Розу.

Юлия Савичева

«Фабрика звезд — 2», финалистка

Юлия Савичева одна из самых известных участниц проекта. Во втором сезоне она стала финалисткой с Марией Ржевской, Полиной Гагариной, Еленой Терлеевой и Еленой Темниковой. Песни исполненные ей на «Фабрике» — «Корабли» и «Высоко» стали хитами. После она выпустила сингл «Прости за любовь», который попал на многие радиостанции.

Савичева исполнила главную песню сериала «Не родись красивой» — если в сердце живет любовь».

В 2004 году в Турции представляла Россию на «Евровидении», заняла лишь 11 место. После участия в конкурсе выпустила свой дебютный альбом. Всего на счету Юлии Савичевой шесть дисков.

Артистка замужем за музыкантом Александром Аршиновым, с которым начала жить в 18 лет. У супругов есть дочь Анна, которая живет в Португалии.

Светлана Светикова

«Фабрика звезд — 3», 4 место

Карьера Светы Светиковой началась, когда той было всего 4 года, она выступала с детским ансамблем «Мультик». Затем в ее жизни было обучение хореографии, сольная карьера, победа в телконкурсе программы «50х50», а затем — «Фабрика звезд — 3».

Светикова окончила Школу драмы Германа Сидакова. В ее творческой копилке есть дуэты с такими мировыми звездами, как Дэмис Руссос, Гару, Алексеем Глызиным, Аль Бано, Тото Кутуньо.

Но, после того, как она вышла стала жить с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком, поставила семью на первое место. Светикова мать двоих сыновей — 6-летнего Милана и 3-летнего Кристиана.

Елена Темникова

«Фабрика звезд — 2», финалистка

Елена Темникова с мужем Дмитрием Сергеевым

Фото: Starface

Еще на «Фабрике» Елена познакомилась с первым мужем Алексеем Семеновым. Их брак длился 6 лет, но четыре года они жили порознь.

После участия в проекте Максим Фадеев взял Темникову в трио Serebro. Группа представляла Россию на «Евровидении-2007», где заняла третье место. После нескольких работы в коллективе Елена Темникова покинула его. Причем ее уход был окутан слухами и скандалами.

Сейчас Темникова строит успешную сольную карьеру. Также она счастлива в личной жизни. В 2014-м она вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Сергеева. В социальной сети певица намерено не показывает лицо супруга объясняя это тем, что он «слишком красивый», зато фотографий с дочерью Сашей и кошкой предостаточно — на радость фанатам.

Фото и видео: Instagram, Starface, Первый канал

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