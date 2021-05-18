Как сложились судьбы выпускников «Фабрики звезд» через 18 лет после выхода шоу

В шоу Ирина Дубцова исполняла дуэты с Владимиром Пресняковым, «БИ-2», Игорем Николаевым и ругими известными артистами. После победы в «Фабрике звезд» Ирина выпустила дебютный альбом «О нем», по названию одноименной песни, которая привела ее к победе в проекте.

Еще во время «Фабрики» певица вышла замуж за своего давнего друга, солиста группы Plazma Романа Черницына. У супругов родился сын Артем, но брак не продержался долго. У артистки было много громких романов, в том числе в диджеем Леонидом Руденко, но теперь ее сердце свободно.

«Я не вижу мужчин, которые могут меня чем-то удивить. Как только кто-то открывает рот, я наперед знаю, что он скажет или сделает. Мне скучно», — объясняет артистка свободное место рядом с собой.

Сейчас Ирина ввпускает хит за хитом, причем пишет она песни не только для себя, но и для звезд эстрады. ее Песни поют Валерия, Антон Макарский, Полина Гагарина и другие знаменитости.

Михаил Гребенщиков

«Фабрика звезд», третье место