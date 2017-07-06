На кухне мы проводим много времени, а потому хочется, чтобы там все было в полном порядке. Известковый налет на стенках чайника, засохший жир внутри микроволновки и залитая убежавшим кофе плита… Надеемся, наши лайфхаки помогут вам быстро и без труда избавиться от этих проблем.

Микроволновка Чаще, чем чайником, на кухне мы, пожалуй, пользуемся только микроволновкой. Многие накрывают еду для разогрева специальной крышкой, но и это, к сожалению, не всегда помогает. Как же очистить СВЧ-печь от жирного налета? Возьмите несколько влажных салфеток и положите их в микроволновку, включите на максимальную мощность на 5-10 минут. Второй вариант: сок из половины лимона смешайте со стаканом воды, поставьте миску с жидкостью в микроволновку на максимальную мощность на пять минут. Затем подождите еще минут десять, возьмите бумажное полотенце — и вы легко удалите всю грязь.

Жирный налет на мебели Удалить с кухонной мебели налет жира можно и без использования дорогостоящих моющих средств. Достаточно смешать пищевую соду с небольшим количеством растительного масла и твердой щеткой хорошенько пройтись по всем поверхностям. Затем все смыть чистой влажной тряпкой, лучше резиновой фактуры. Результат заметен моментально! Стеклянный противень Хотите быстро отмыть стеклянный противень после того, как запекали в нем что-нибудь вкусненькое? Воспользуйтесь обыкновенной фольгой. Скомкайте ее и используйте как губку. Увидите, как быстро отойдет пригоревшая грязь. Неприятные запахи

Ведете на кухне борьбу с неприятными запахами? Сожгите корку лимона или апельсина в помещении — это один из самых простых и действенных способов нейтрализации запахов.

Кухонная плита Ждете гостей, хотите приготовить много блюд, но с ужасом думаете, что потом придется отмывать плиту? Есть идея! Застелите плиту фольгой (речь идет о газовых плитах). После того, как готовка будет завершена, просто удалите грязную фольгу. Наклейки на новой посуде На новой посуде практически всегда есть наклейки. Чтобы отклеить, предварительно смажьте их любым растительным маслом. Оставьте на пару минут, а затем смойте теплой водой. Наклейка исчезнет, не оставив липкого следа. Разбитое яйцо

Самый простой способ убрать разбитое яйцо — посыпать его солью (можно крахмалом) и оставить так на 15 минут, затем собрать остатки бумажным полотенцем. Блестящая раковина Достаточно натереть солью и лимоном поверхность раковины — и она изменит цвет, заблестит, да и вся кухня будет благоухать. Пятна на скатерти от вина и варенья Любимая скатерть испорчена вином или вареньем? Натяните ткань и пролейте на пятна кипяток в течение нескольких минут. Налет в чайнике

Вода должна быть чистой! Но даже если наливать ее из фильтра или использовать бутилированную воду, все равно на стенках чайника появится налет. Избавиться от него очень просто. Насыпьте в чайник лимонную кислоту или налейте половину стакана уксуса, залейте водой и поставьте на огонь. После того, как чайник вскипит, дайте ему постоять 20 минут и слейте воду, промойте холодной водой. Повторите процедуру еще раз. Разводы на мебели Пятна, полоски, разводы и отпечатки пальцев на нержавеющей стали не могут не раздражать. От них никуда не деться, когда в доме есть маленькие дети. Как избавиться от этой напасти? Достаточно протереть поверхность тряпочкой, смоченной в оливковом масле, и удалить излишки бумажным полотенцем. Грязные губки и тряпки Всем известно, что срок службы губок для мытья посуды недолговечен. Их стоит менять каждую неделю. Но бывают ситуации, когда совсем новой губкой пришлось вытереть что-то липкое или жирное... Выбрасывать? Не спешите: постирайте губку или тряпочку вместе в посудомойке. Всего 40 минут — и они как новенькие!