5 потрясающих рецептов блюд со сливами, которые приятно вас удивят
Утиная грудка с перлотто и кольраби со сливовым пюре
Рецепт от шеф-повара Андрея Макеева, ресторан Food Embassy
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 г утиной грудки су-вид
- 40 г перловой крупы
- 10 г репчатого лука
- 10 г сливочного масла
- Соль, перец молотый
- 5 г чесночного масла
- 40 г кольраби
- 30 г пюре из сливы
- 0,1 л воды
- 15 мл сливок 33%
- 30 мл оливкового масла
- 1 ч. л. меда
- 10 г бальзамического крема
- 1 ветка свежего розмарина
- 30 г пармезана
Для сливового пюре (250 г):
- 300 г слив
- 30 г сахара
- 2 г звездчатого бадьяна
- 20 г сливочного масла
- 40 мл воды
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте пюре. Сливы очистите от косточек, обжарьте с сахаром на сливочном масле. Добавьте воду, бадьян и тушите на среднем огне 40 минут. Остудите и пробейте в блендере до однородной массы.
Шаг 2. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Шаг 3. Смешайте оливковое масло с солью, перцем, медом и листьями розмарина. Утиную грудку су-вид обжарьте на раскаленной сухой сковороде с двух сторон. Смажьте полученным соусом на основе масла и меда, и запекайте в духовке 5 минут.
Шаг 4. Перловую крупу отварите до полуготовности. Кольраби нарежьте мелким кубиком и обжарьте на оливковом масле. Добавьте перловку, воду и томите до готовности. В конце добавьте сливки, соль и перец по вкусу, пармезан. На тарелку для подачи выложите ложкой пюре из сливы. На него уложите нарезанную утиную грудку. Рядом – перлотто.
Смузи из сливы и малины
Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 4 сливы
- 2 банана
- 2 апельсина
- 100 г малины -10 мл меда
- 1 ч. л. корицы
Как приготовить:
Шаг 1. В чаше блендера соедините очищенные бананы, спелые сливы без косточек и сок из апельсинов. Отложите несколько ягод малины для украшения коктейля, остальные засыпьте к другим ингредиентам. Добавьте мёд и корицу – пробейте всё до однородной массы.
Шаг 2. На дно бокалов положите кусочки льда, наполните их сливовым коктейлем, украсьте ягодами малины.
Салат с брынзой и сливами
Фото: depositphotos
Что нужно:
- 100 г слив
- 200 г брынзы
- 100 г микса салатов
- 50 г грецких орехов
- 1 ст. л. меда
- 1 лимон
- Соль, перец – по вкусу
- Оливковое масло
Как приготовить:
Шаг 1. Брынзу нарежьте пластинками толщиной 1 сантиметр, сливы разделите пополам, удалите косточку, а затем на четвертинки.
Шаг 2. Измельчите грецкие орехи в блендере, смешайте их с оливковым маслом, медом и соком лимона, посолите и поперчите, затем хорошо перемешайте.
Шаг 3. Выложите на тарелку салат, сверху брынзу и сливу, полейте ореховой заправкой и подавайте к столу.
Глазированные сливы с мороженым
Фото: depositphotos
Что нужно на 1 порцию:
- 6 слив
- 20 г коричневого сахара
- 500 г сахара
- 30 г миндаля
- сливочное мороженое
Как приготовить:
Шаг 1. Сахар смешайте с 500 мл воды, доведите до кипения сироп и снимите его с огня. Сливы разрежьте пополам, извлеките косточку.
Шаг 2. Как только сироп будет готов, опустите в него сливы и оставьте на 10 минут, затем извлеките их.
Шаг 3. Сироп поставьте на огонь и выпарите 2-3 раза, чтобы он загустел.
Шаг 4. Миндаль нарежьте пластинами и подсушите на сковороде.
Шаг 5. Выложите сливы на противень мякотью вверх, посыпьте коричневым сахаром и отправьте в предварительно разогретую до максимума духовку (жар должен идти только сверху). Оставьте на 5 минут, чтобы сахар глазировался. Вытащите и дайте остыть.
Шаг 6. На тарелку налейте сироп, сверху выложите сливы и рядом положите щербет.
Сливовый мармелад
Фото: depositphotos
Что нужно на 15 порций:
- 1 кг слив
- 470 г сахара
- 320 мл воды
- 2,5 г лимонной кислоты
- 10 г агар-агара
Как приготовить:
Шаг 1. Удалите из слив косточки и выложите в кастрюлю. Залейте водой и варите в течение минимум получаса – до полного размягчения плодов.
Шаг 2. Протрите сливы через мелкое сито для получения однородного пюре.
Шаг 3. Выложите пюре в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту, хорошо перемешайте и варите на слабом огне полчаса.
Шаг 4. В пиалу выложите агар-агар, залейте его водой комнатной температуры и оставьте на 15 минут до полного набухания.
Шаг 5. Форму застелите пергаментной бумагой, влейте в него сливовое пюре и оставьте до полного остывания, после чего поставьте в холодильник на 2 часа. Затем достаньте, нарежьте пластинками и обваляйте в сахаре.
Фото: depositphotos
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