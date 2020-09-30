5 потрясающих рецептов блюд со сливами, которые приятно вас удивят

Шаг 1. Приготовьте пюре. Сливы очистите от косточек, обжарьте с сахаром на сливочном масле. Добавьте воду, бадьян и тушите на среднем огне 40 минут. Остудите и пробейте в блендере до однородной массы.

Шаг 2. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Шаг 3. Смешайте оливковое масло с солью, перцем, медом и листьями розмарина. Утиную грудку су-вид обжарьте на раскаленной сухой сковороде с двух сторон. Смажьте полученным соусом на основе масла и меда, и запекайте в духовке 5 минут.

Шаг 4. Перловую крупу отварите до полуготовности. Кольраби нарежьте мелким кубиком и обжарьте на оливковом масле. Добавьте перловку, воду и томите до готовности. В конце добавьте сливки, соль и перец по вкусу, пармезан. На тарелку для подачи выложите ложкой пюре из сливы. На него уложите нарезанную утиную грудку. Рядом – перлотто.

Смузи из сливы и малины

Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»