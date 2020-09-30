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5 потрясающих рецептов блюд со сливами, которые приятно вас удивят

Осень – традиционное время блюд со сливой. Разные сорта этих плодов подходят и для мяса, и для смузи, и для пирогов, и для соусов – их отличает пикантный, будто бы пронизанный солнцем вкус – то, что нужно осенью, когда особенно хочется тепла и уюта. Редакция Passion.ru подобрала для вас 5 потрясающих рецептов со сливами, которые вы, без сомнений, оцените по достоинству.

Утиная грудка с перлотто и кольраби со сливовым пюре

Рецепт от шеф-повара Андрея Макеева, ресторан Food Embassy

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 150 г утиной грудки су-вид
  • 40 г перловой крупы
  • 10 г репчатого лука
  • 10 г сливочного масла
  • Соль, перец молотый
  • 5 г чесночного масла
  • 40 г кольраби
  • 30 г пюре из сливы
  • 0,1 л воды
  • 15 мл сливок 33%
  • 30 мл оливкового масла
  • 1 ч. л. меда
  • 10 г бальзамического крема
  • 1 ветка свежего розмарина
  • 30 г пармезана

Для сливового пюре (250 г):

  • 300 г слив
  • 30 г сахара
  • 2 г звездчатого бадьяна
  • 20 г сливочного масла
  • 40 мл воды

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте пюре. Сливы очистите от косточек, обжарьте с сахаром на сливочном масле. Добавьте воду, бадьян и тушите на среднем огне 40 минут. Остудите и пробейте в блендере до однородной массы.

Шаг 2. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Шаг 3. Смешайте оливковое масло с солью, перцем, медом и листьями розмарина. Утиную грудку су-вид обжарьте на раскаленной сухой сковороде с двух сторон. Смажьте полученным соусом на основе масла и меда, и запекайте в духовке 5 минут.

Шаг 4. Перловую крупу отварите до полуготовности. Кольраби нарежьте мелким кубиком и обжарьте на оливковом масле. Добавьте перловку, воду и томите до готовности. В конце добавьте сливки, соль и перец по вкусу, пармезан. На тарелку для подачи выложите ложкой пюре из сливы. На него уложите нарезанную утиную грудку. Рядом – перлотто.

Смузи из сливы и малины

Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 4 сливы
  • 2 банана
  • 2 апельсина
  • 100 г малины -10 мл меда
  • 1 ч. л. корицы

Как приготовить:

Шаг 1. В чаше блендера соедините очищенные бананы, спелые сливы без косточек и сок из апельсинов. Отложите несколько ягод малины для украшения коктейля, остальные засыпьте к другим ингредиентам. Добавьте мёд и корицу – пробейте всё до однородной массы.

Шаг 2. На дно бокалов положите кусочки льда, наполните их сливовым коктейлем, украсьте ягодами малины.

Салат с брынзой и сливами

Фото: depositphotos

Что нужно:

  • 100 г слив
  • 200 г брынзы
  • 100 г микса салатов
  • 50 г грецких орехов
  • 1 ст. л. меда
  • 1 лимон
  • Соль, перец – по вкусу
  • Оливковое масло

Как приготовить:

Шаг 1. Брынзу нарежьте пластинками толщиной 1 сантиметр, сливы разделите пополам, удалите косточку, а затем на четвертинки.

Шаг 2. Измельчите грецкие орехи в блендере, смешайте их с оливковым маслом, медом и соком лимона, посолите и поперчите, затем хорошо перемешайте.

Шаг 3. Выложите на тарелку салат, сверху брынзу и сливу, полейте ореховой заправкой и подавайте к столу.

Глазированные сливы с мороженым

Фото: depositphotos

Что нужно на 1 порцию:

  • 6 слив
  • 20 г коричневого сахара
  • 500 г сахара
  • 30 г миндаля
  • сливочное мороженое

Как приготовить:

Шаг 1. Сахар смешайте с 500 мл воды, доведите до кипения сироп и снимите его с огня. Сливы разрежьте пополам, извлеките косточку.

Шаг 2. Как только сироп будет готов, опустите в него сливы и оставьте на 10 минут, затем извлеките их.

Шаг 3. Сироп поставьте на огонь и выпарите 2-3 раза, чтобы он загустел.

Шаг 4. Миндаль нарежьте пластинами и подсушите на сковороде.

Шаг 5. Выложите сливы на противень мякотью вверх, посыпьте коричневым сахаром и отправьте в предварительно разогретую до максимума духовку (жар должен идти только сверху). Оставьте на 5 минут, чтобы сахар глазировался. Вытащите и дайте остыть.

Шаг 6. На тарелку налейте сироп, сверху выложите сливы и рядом положите щербет.

Сливовый мармелад

Фото: depositphotos

Что нужно на 15 порций:

  • 1 кг слив
  • 470 г сахара
  • 320 мл воды
  • 2,5 г лимонной кислоты
  • 10 г агар-агара

Как приготовить:

Шаг 1. Удалите из слив косточки и выложите в кастрюлю. Залейте водой и варите в течение минимум получаса – до полного размягчения плодов.

Шаг 2. Протрите сливы через мелкое сито для получения однородного пюре.

Шаг 3. Выложите пюре в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту, хорошо перемешайте и варите на слабом огне полчаса.

Шаг 4. В пиалу выложите агар-агар, залейте его водой комнатной температуры и оставьте на 15 минут до полного набухания.

Шаг 5. Форму застелите пергаментной бумагой, влейте в него сливовое пюре и оставьте до полного остывания, после чего поставьте в холодильник на 2 часа. Затем достаньте, нарежьте пластинками и обваляйте в сахаре.

Фото: depositphotos

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