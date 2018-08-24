Лимонад из слив и фенхеля

Вам понадобится:

лимонный сок — 230 мл

тростниковый сахар — 330 г

вода — 800 мл

семена фенхеля — 3 ст. ложки

сливы — 3 шт.

минеральная вода — 500 мл

лед

Приготовление:

В небольшом сотейнике смешайте 350 мл воды, сахар и семена фенхеля. Вскипятите и варите в течение пяти минут, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Затем охладите и процедите получившийся сироп. Сливы крупно нарежьте, удалив косточки. Положите их в чашу блендера, добавьте 60 мл сиропа и приготовьте пюре. Затем протрите получившуюся массу через сито. В большом кувшине смешайте лимонный сок, сироп с фенхелем, оставшуюся воду, сливовое пюре и лед. Перед подачей разбавьте напиток охлажденной минералкой и украсьте ломтиком сливы.

Текст: Женя Похмелова