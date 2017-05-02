Мы решили поэкспериментировать с грилем — подобрали несколько вариантов шашлыка из самых разных продуктов. А все для того, чтобы сделать ваш стол действительно интересным. И, что важно, очень вкусным!

Баранья печень

Это блюдо из узбекской кухни существует во множестве вариаций. Самое главное в нем — свежая печень и хорошая реакция, потому что все надо делать быстро. Вам понадобятся: баранья печень, курдючное сало, приправы (соль, перец, паприка, кинза), свежая зелень.

Снимите с печени пленку, нарежьте кубиками, а сало — тонкими квадратными кусочками. Смешайте соль, зиру, черный перец и травы. Посыпьте частью смеси печень и оставьте полежать пару часов. Наденьте на шампуры поочередно куски печени и сала. Поставьте на мангал, имея при этом в виду, что под печенью углей должно быть меньше, чем обычно под мясом. Время приготовления — 7-10 минут, вот тут и вспоминаем про реакцию. После того, как шашлык приготовился, посыпьте его оставшейся смесью специй.

Креветки

Продукты: крупные креветки, лимон, соль.

Делать почти ничего не нужно. Выжимаете на креветки лимонный сок и посыпаете крупной солью. Затем берете небольшие шпажки, нанизываете креветки и ставите на гриль на три-пять минут.

Если хочется чего-то оригинального, то замаринуйте креветки заранее в соусе терияки — тогда они получатся кисло-сладкими.

Овощи

Про запекание картошки в костре все знают. Но это вполне можно сделать и в мангале — просто положите в горячие угли завернутые в фольгу небольшие картофелины. И, кстати, ровно таким же образом можно запечь и перцы, и баклажаны, и яблоки. Смело пакуйте в фольгу все, что попалось под руку — и в мангал, в самую гущу.

На решетке с овощами можно сделать еще вот что:

на сильном огне быстро обжарить до черной корочки баклажаны, перцы и помидоры. Как только кожица начала пузыриться, снимайте с огня. Затем остудите, снимите шкурки, удалите из перцев семена, все мелко нарежьте, перемешайте и посолите. Вы получите роскошную закуску, которую можно подать любым способом: на поджаренном хлебе, в составе соуса сальса.

разрезать болгарский перец на половинки, внутрь положить сырную начинку (пармезан, чеснок, базилик). Кладите получившиеся лодочки на решетку и следите внимательно. Как только кожица перцев потемнела, а сыр растаял, можно снимать.

нарезать баклажаны кружками (не меньше 1 см толщиной). Поджарить на решетке с одной стороны, затем перевернуть и посыпать тертым сыром. Как только сыр подрумянится, закуска готова.

взять кукурузу в початках и, не очищая, положить в холодную воду на 15-20 минут. Затем выложить на разогретый гриль и обжаривать по три-пять минут с каждой стороны. Теперь очистить и жарить еще пять минут с каждой стороны. Вы получите такое вкусное блюдо, что его можно даже не солить и не поливать маслом.

Грибы

Что уж там, запеченные на гриле грибы не всегда выглядят красиво. Они быстро темнеют и скукоживаются, а некоторые считают, что это причина не «пускать» их на решетку. Но это ошибка: грибы на гриле приобретают восхитительный вкус. Лучше всего брать крупные крепкие шампиньоны или портобелло (это разновидность шампиньонов, такие грибы отличаются большим размером и тем, что влага из них быстрее испаряется). Замаринуйте грибы в лимонном соусе на пять-шесть часов, а затем жарьте на шампурах на несильном огне.

Можно просто поставить грибы на решетку шляпкой вниз и посолить. Как только на внутренней поверхности шляпки начнет выступать сок, они готовы. Разумеется, немножко тертого сыра внутри каждой шляпки только повысят ваш рейтинг кулинара!

Фрукты

Бананы, ананасы, грейпфруты отлично переносят запекание. Сахар, содержащийся в них, превращается в карамель, так что они волшебным образом меняют вкус, сохраняя сладость и пользу. Ананас можно просто нарезать на ломтики и положить на разогретую решетку на пять минут. Дополните им, например, куриную грудку-гриль с диким рисом.

Можно сделать ресторанный десерт: бананы с зефиром маршмеллоу. Разрежьте каждый банан вдоль, положите внутрь зефирки маршмеллоу, добавьте кусочки шоколада, корицу. Заверните все это в фольгу и обжаривайте на решетке минут семь-десять. Зефирки растают и подрумянятся, запах шоколада перемешается с ароматом корицей — словом, все, как мы любим, правда?

А еще на гриле отлично получаются: пицца (просто сделайте заранее корж, положите его на решетку, а сверху — все необходимые ингредиенты); мексиканская кесадилья (кладете на гриль лепешку, затем сыр, овощи, бобы, кукурузу, снова сыр и еще одну лепешку, запекайте с двух сторон) и даже хачапури (завернуть в слоеное тесто адыгейский сыр, положить готовые конвертики на решетку, запекать 30-40 минут, постоянно переворачивая. Как только тесто подрумянилось и поднялось, хачапури готовы).

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