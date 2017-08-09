По традиции сбор яблок начинается только в Яблочный Спас, то есть сегодня, 19 августа. Съешьте фрукт и загадайте желание — оно обязательно сбудется.

Очистить и запечь яблоки на углях. Затем сварить их с медом и цукатами . Спрессовать в полотенце и оставить на сутки отлежаться. В молоко добавить агар-агар и перемешать. Затем облить получившейся смесью яблоки. Украсить смородиной и цукатами.

Вам понадобится:

лисички — 500 г

яблоки — 1кг

мед — 200 г

сливки — 400 г

сахар — 40 г

ванильный соус — 5 г

пыль из белых грибов — 3 г

Приготовление:

Лисички и яблоки пожарить с добавлением меда. Полученную массу охладить и добавить взбитые с сахаром сливки. Затем завернуть всю массу в бисквит. Нарезать на порции. Украсить ванильным соусом, пылью из белых грибов и шоколадной землей.

Вам понадобится (для бисквита):

сахар — 180 г

мука — 140 г

яйцо — 4 шт.

семена половины стручка ванили

сливочное масло для смазывания формы — 4 г

соль — 2 г

Приготовление:

Отделить белки от желтков. Начать взбивать чуть-чуть подсоленные белки на самой маленькой скорости миксера. Медленно, по одной ложке, добавить сахар и семена ванили.

Желтки взбить до однородности. Когда белковая масса станет белой и довольно плотной, добавить желтки, продолжая при этом взбивать. Убрать миксер и начать просеивать в миску с белками муку, аккуратно вымешивая ложкой по направлению снизу вверх.

Готовое тесто вылить в смазанную маслом жаропрочную форму диаметром 22-24 см и отправить в разогретую до 190-200 °С духовку на 20-25 минут. Когда подойдет время, вынуть форму, перевернуть бисквит на тарелку и дать полностью остыть.

Яблочный лимонад