3 крутых рецепта, чтобы отметить Яблочный Спас
Passion.ru предлагает вам рецепты от команды поваров гранд-кафе «Dr. Живаго»
Яблочный сыр
Вам понадобится:
- яблоки — 1 кг
- мед — 150 г
- цукаты — 200 г
- молоко — 100 г
- агар-агар — 1 г
- смородина красная — 5 г
Приготовление:
Очистить и запечь яблоки на углях. Затем сварить их с медом и цукатами. Спрессовать в полотенце и оставить на сутки отлежаться. В молоко добавить агар-агар и перемешать. Затем облить получившейся смесью яблоки. Украсить смородиной и цукатами.
Бисквит с яблоками и лисичками
Вам понадобится:
- лисички — 500 г
- яблоки — 1кг
- мед — 200 г
- сливки — 400 г
- сахар — 40 г
- ванильный соус — 5 г
- пыль из белых грибов — 3 г
Приготовление:
Лисички и яблоки пожарить с добавлением меда. Полученную массу охладить и добавить взбитые с сахаром сливки. Затем завернуть всю массу в бисквит. Нарезать на порции. Украсить ванильным соусом, пылью из белых грибов и шоколадной землей.
Вам понадобится (для бисквита):
- сахар — 180 г
- мука — 140 г
- яйцо — 4 шт.
- семена половины стручка ванили
- сливочное масло для смазывания формы — 4 г
- соль — 2 г
Приготовление:
Отделить белки от желтков. Начать взбивать чуть-чуть подсоленные белки на самой маленькой скорости миксера. Медленно, по одной ложке, добавить сахар и семена ванили.
Желтки взбить до однородности. Когда белковая масса станет белой и довольно плотной, добавить желтки, продолжая при этом взбивать. Убрать миксер и начать просеивать в миску с белками муку, аккуратно вымешивая ложкой по направлению снизу вверх.
Готовое тесто вылить в смазанную маслом жаропрочную форму диаметром 22-24 см и отправить в разогретую до 190-200 °С духовку на 20-25 минут. Когда подойдет время, вынуть форму, перевернуть бисквит на тарелку и дать полностью остыть.
Яблочный лимонад
Вам понадобится:
- пюре из зеленого яблока — 70 мл
- сироп яблочный — 50 мл
- лимонный сок — 20 мл
- пюре из груши — 30 мл
- минеральная вода — 100 мл
Приготовление:
Все ингредиенты смешать в бокале со льдом и залить минеральной водой.
Фото: shuterstok/vostok, архив ресторана