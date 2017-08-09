По традиции сбор яблок начинается только в Яблочный Спас, то есть сегодня, 19 августа. Съешьте фрукт и загадайте желание — оно обязательно сбудется.

Passion.ru предлагает вам рецепты от команды поваров гранд-кафе «Dr. Живаго»

Яблочный сыр

Вам понадобится:

  • яблоки — 1 кг
  • мед — 150 г
  • цукаты — 200 г
  • молоко — 100 г
  • агар-агар — 1 г
  • смородина красная — 5 г

Приготовление:

Очистить и запечь яблоки на углях. Затем сварить их с медом и цукатами. Спрессовать в полотенце и оставить на сутки отлежаться. В молоко добавить агар-агар и перемешать. Затем облить получившейся смесью яблоки. Украсить смородиной и цукатами.

Бисквит с яблоками и лисичками

Вам понадобится:

  • лисички — 500 г
  • яблоки — 1кг
  • мед — 200 г
  • сливки — 400 г
  • сахар — 40 г
  • ванильный соус — 5 г
  • пыль из белых грибов — 3 г

Приготовление:

Лисички и яблоки пожарить с добавлением меда. Полученную массу охладить и добавить взбитые с сахаром сливки. Затем завернуть всю массу в бисквит. Нарезать на порции. Украсить ванильным соусом, пылью из белых грибов и шоколадной землей.

Вам понадобится (для бисквита):

  • сахар — 180 г
  • мука — 140 г
  • яйцо — 4 шт.
  • семена половины стручка ванили
  • сливочное масло для смазывания формы — 4 г
  • соль — 2 г

Приготовление:

Отделить белки от желтков. Начать взбивать чуть-чуть подсоленные белки на самой маленькой скорости миксера. Медленно, по одной ложке, добавить сахар и семена ванили.

Желтки взбить до однородности. Когда белковая масса станет белой и довольно плотной, добавить желтки, продолжая при этом взбивать. Убрать миксер и начать просеивать в миску с белками муку, аккуратно вымешивая ложкой по направлению снизу вверх.

Готовое тесто вылить в смазанную маслом жаропрочную форму диаметром 22-24 см и отправить в разогретую до 190-200 °С духовку на 20-25 минут. Когда подойдет время, вынуть форму, перевернуть бисквит на тарелку и дать полностью остыть.

Яблочный лимонад

Вам понадобится:

  • пюре из зеленого яблока — 70 мл
  • сироп яблочный — 50 мл
  • лимонный сок — 20 мл
  • пюре из груши — 30 мл
  • минеральная вода — 100 мл

Приготовление:

Все ингредиенты смешать в бокале со льдом и залить минеральной водой.

Фото: shuterstok/vostok, архив ресторана