В конце лета традиционно празднуется Медовый Спас. Наши предки считали, что после этого дня пчелы начинают приносить «неправильный» мед, а потому спешили собрать последние подарки маленьких тружениц. Этот мед считался особенно целебным, а употребляли его в пищу исключительно после освящения в церкви.

5 интересных фактов Мед надо правильно хранить, тогда он не стареет. Вы только представьте: мед, найденный в гробницах египетских царей, не утратил своих полезных свойств! Вывод? Хранить это лакомство лучше в герметично закрытых сосудах (стекле, глазированной глине) в темном и прохладном помещении, но не в холодильнике. Многие считают, что мед в сотах — это очень полезно, и готовы есть его каждый день, а зря: кусочки воска, которые вы проглатываете, могут стать причиной проблем с почками и желудочно-кишечным трактом. Никогда не разводите мед в горячем молоке или чае, собираясь лечить простуду. Высокая температура «убивает» все его ценные свойства. Напиток получится вкусным, но бесполезным. Мед повышает иммунитет и увеличивает работоспособность. Попробуйте каждое утро натощак выпивать полстакана теплой воды с растворенной в ней чайной ложкой меда: простуды обойдут вас стороной, мозг будет работать активнее, да и настроение улучшится. Распознать «неправильный» мед легко. Капните в него йод. Если мед посинеет, значит, продавец добавил в него крахмал или муку. Откажитесь от покупки и в том случае, если он чрезмерно блестит — так выглядит искусственный и подогретый (его еще иногда называют «восстановленный») мед. Семга в маринаде из меда

Вам понадобится: семга — 1-2 стейка

дижонская горчица — 1 ст. ложка

мед — 1 ст. ложка

соевый соус — 1 ст. ложка Приготовление: Тщательно смешайте в креманке горчицу, соус и мед. Вымойте семгу разделайте на стейки. Возьмите противень и уложите в него фольгу, сверху поместите рыбу и тщательно залейте половиной маринада. Дайте так настояться 15 минут. Переверните рыбу и полейте оставшимся маринадом. Пока семга пропитывается, разогрейте духовку до 170 градусов. Через 15 минут накройте семгу листом фольги и поставьте в духовку на 35-40 минут. Можно за 5-10 минут до гоотовности снять фольгу и дать рыбке подрумяниться. Подавать с овощами.