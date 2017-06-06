Кто из нас не мечтал хоть одним глазочком заглянуть на королевскую кухню и попробовать то, что подают на обед принцессам? О любимых блюдах принцессы Дианы, Грейс Келли и Кейт Миддлтон рассказывают их личные повара.

Кейт Миддлтон

Кэролайн Робб работает шеф-поваром в Кенсингтонском дворце уже много лет: еще с тех пор, когда Уильям и Гарри были совсем малышами. Повар рассказывает, что сохранить такую прекрасную фигуру после рождения детей Кейт помогают аскетичные и правильные завтраки — например, зеленые смузи, в состав которых входит цветная капуста, шпинат, кориандр, листья салата и сок голубики. Но самый главный компонент — это водоросль спирулина, которой приписывают чудодейственные свойства.

Во всем же остальном, по словам Робб, Кейт не придерживается каких-то правил и диет. Единственное табу — блюда с большим количеством чеснока: неприятный запах недопустим в светском обществе. Среди ее любимых блюд — тоффи-пудинг, карри в любом виде, севиче, салат табуле. Кстати, Миддлтон увлекается сыроедением и устраивает себе такие разгрузочные дни, когда замечает, что набрала всего один лишний килограмм.

Но особой любовью у герцогини и ее мужа в летнее время пользуется холодный испанский суп гаспачо. Пожалуй, самый знаменитый томатный суп из Андалусии. Хотите попробовать? Мы раздобыли рецепт — он здесь.

Принцесса Диана

Повар Даррен О’Грейди готовил для британской королевской семьи на протяжении пятнадцати лет. Последние четыре года жизни принцессы он был ее личным шефом. По его словам, Диана всегда соблюдала строгую диету, терпеть не могла огромные протокольные застолья и обожала обедать в кругу близких. Иногда она могла поесть просто на кухне, а не в гостиной. Интересно, что сама Диана была худшим поваром в мире, хотя и пыталась научиться кулинарному мастерству. Даррен с удовольствием готовил ее любимые блюда. Принцесса просто обожала свежий хлеб и сливочный пудинг. А поскольку имела пристрастие к сладкому, то умела вовремя взять себя в руки и начинала посещать тренажерный зал.

Яйцо пашот и печеный картофель — частые «гости» на столе Дианы, так же, как и фаршированные овощи: перец, цукини или баклажаны. Ловите рецепт.

Грейс Келли

Злые языки утверждают, что Грейс всегда любила вкусно поесть и выпить. Ее любимые блюда, начиная с кровяной колбасы и заканчивая жареным цыпленком, содержали большое количество жира, а любовь к шампанскому и коктейлям тоже не способствовала стройности ее талии.

Сама же принцесса в своих интервью всегда говорила о том, что ненавидит жесткие диеты, потому что становится раздражительной в это время. А потому просто старается питаться умеренно и с пользой. Повара Грейс были осведомлены о важности хорошо сбалансированной пищи для принцессы, поэтому ее меню включало в себя цельный хлеб и рис, минимум сахара. И все же жареный цыпленок — самое любимое блюдо Ее Высочества. Здесь рецепт.

Фото: globallookpress.com