Вам понадобится:

цыпленок — 2 шт.

чеснок — 1 головка

лимон — 1 шт.

сливочное мало — 50 г

миндальные орехи — 150 г

Приготовление:

Две тушки цыпленка нашпинговать дольками одного чеснока. Один лимон разрезать пополам и поместить по половинке внутрь каждого цыпленка. Смазать каждую тушку цыпленка сливочным маслом (по 25 г на каждую тушку) и запекать в духовке на среднем огне около часа. Время от времени поливать тушки образующимся жиром.

За 15 минут до окончания приготовления присыпьте тушки цыплят ошпаренными и очищенными миндальными орехами (150 г).

Готовые тушки выложите на блюдо. Подавать можно с отварным картофелем, блюдо украсьте миндальными орехами.

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