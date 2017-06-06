Вам понадобится:

  • пелати — 150 г                                                           
  • уксус винный красный — 10 г                     
  • сельдерей (стебель) — 50 г                     
  • базилик зеленый — 3 г                                  
  • тобаско (красный) — 2 г                              
  • томатный сок — 250 г                                  
  • соль — 5 г                                                   
  • сахар — 10 г                                                
  • айсберг (салат) — 20 г
  • огурцы свежие — 20 г
  • майонез — 10 г
  • масло оливковое — 5 г

Приготовление: 

Подготавливаем продукты для нашего супа. Берем мерный стакан и добавляем в него готовые продукты: пелати, уксус винный красный, сельдерей, базилик зеленый, тобаско, томатный сок, соль и сахар. Все это пробиваем ручным блендером до однородной массы и убираем в холодильник на 20 минут. Далее берем остальные продукты: айсберг, огурцы, нарезаем их соломкой и добавляем майонез, все это перемешиваем и выкладываем начинку в тарелку, заливаем основой. Поливаем оливковым маслом и украшаем базиликом. Приятного аппетита.

Фото: shutterstock.com

 