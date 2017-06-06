Вам понадобится:
- пелати — 150 г
- уксус винный красный — 10 г
- сельдерей (стебель) — 50 г
- базилик зеленый — 3 г
- тобаско (красный) — 2 г
- томатный сок — 250 г
- соль — 5 г
- сахар — 10 г
- айсберг (салат) — 20 г
- огурцы свежие — 20 г
- майонез — 10 г
- масло оливковое — 5 г
Приготовление:
Подготавливаем продукты для нашего супа. Берем мерный стакан и добавляем в него готовые продукты: пелати, уксус винный красный, сельдерей, базилик зеленый, тобаско, томатный сок, соль и сахар. Все это пробиваем ручным блендером до однородной массы и убираем в холодильник на 20 минут. Далее берем остальные продукты: айсберг, огурцы, нарезаем их соломкой и добавляем майонез, все это перемешиваем и выкладываем начинку в тарелку, заливаем основой. Поливаем оливковым маслом и украшаем базиликом. Приятного аппетита.
Фото: shutterstock.com