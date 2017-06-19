Когда речь идет об отпуске в Париже, сразу вспоминается анекдот. «Что-то опять в Париж хочется! — А уже был? — Нет, но уже хотел!» Так что пока мы мечтаем посетить город любви, давайте совершим туда виртуальный гастрономический тур и пообедаем с видом на Эйфелеву башню.

Французская кухня считается самой изысканной в мире. Луковый суп, рататуй, киш лорен, нисуаз, фуа-гра и клафути — даже если вы не пробовали эти блюда, то наверняка о них слышали. А сегодня специально для вас мы подготовили меню из трех вкусных блюд с интересной историей.

Итак, летом в Париже практически во всех кафе подают крем-суп «Дюбарри», киш со щавелем и шпинатом и, конечно же, тарт Татен. Рецептами и историей этих блюд с нами делится шеф-повар Petit Cafe Денис Маланский.

Суп «Дюбарри»

Оригинальное блюдо французской кухни с грустной историей. Сам по себе суп-пюре довольно прост: в молоке сварены, а потом пюрированы соцветия цветной капусты и поджаренный измельченный лук-порей. При подаче в суп добавляют слегка отваренные маленькие соцветия капусты, листики петрушки и немного красной икры.

А теперь история об авторе блюда — графине Дюбарри. Несмотря на свой дворянский титул, девушка была из простолюдинов. Поговаривали, что в юности она промышляла древнейшей профессией, но потом оказалась при дворе графа Дюбарри. Там-то ее и приметил любвеобильный Людовик XV. А чтобы не терять прелестницу из виду, король выдал ее замуж за брата — графа Дюбарри. После этого графиня была официально представлена всему монаршему двору и очень скоро оказалась фавориткой Людовика. Дальше все грустно: Людовик вскоре скончался, графиня оказалась за решеткой. Спустя некоторое время ее выпустили, но во время революции все же казнили. Любимый рецепт графини — тут.

Киш со щавелем и шпинатом

Киш — пирог номер один во французских кафе и ресторанах. Его подают как первое блюдо вместе с салатом или как блюдо для бранча, обязательно слегка теплым или комнатной температуры, пока он еще хрустящий. А вот предлагать киш на завтрак не рекомендуется.

Аутентичный киш лорен появился во французской провинции Лотарингии. Это открытый пирог на основе хлебного теста (которое заменили более тонким песочным или слоеным) с начинкой из яиц, сливочного сыра и копченого бекона (сыр грюйер в лорен добавили позже). Киш выпекают в круглой форме с волнистым краем.

Хотите придать своему кишу французский вид? Подавайте его в глазированной керамической форме 20-25 см в диаметре.

После Второй мировой войны киш стал популярен и за пределами Франции в качестве горячей закуски: о нем узнали гурманы Великобритании и Штатов, а потом это блюдо полюбили и в России. На сегодняшний день существует огромное количество начинок для пирога — это могут быть овощи, ветчина, курица, рыба и даже морепродукты. Мы же предлагаем вам попробовать приготовить киш с рататуем. Вот рецепт.

Тарт Татен с нектаринами

Более 100 лет назад в маленьком французском городке Ламот-Беврон жил Жан Татен. И была у него гостиница. После его смерти семейное дело перешло двум его дочерям — Каролине и Стефании. Младшая Каролина стала управляющей, а Стефания обосновалась на кухне. На всю округу Стефания славилась как замечательный кулинар, одним из ее знаменитых блюд считался яблочный пирог с хрустящей карамелью, который посетители спрашивали каждый день.

Как-то в разгар охотничьего сезона посетителей в кафе при гостинице было очень много — и кухарка в суматохе допустила ошибку... Почему Стефания решила перевернуть свой пирог фруктами вверх, сделав начинку его украшением? Кто-то рассказывает, что она поспешила и по неосторожности уронила пирог на пол, а он упал яблоками вверх. Другие обвиняют кошку, которая прыгнула под руку Стефании и опрокинула блюдо. Так или иначе, с тех пор тарт Татен выглядит именно так. Но это еще не конец истории.

Спустя несколько лет после этого происшествия постоялый двор посетил Луи Водабль — известный ресторатор, владелец самого знаменитого ресторана в Париже «Максим». Тарт Татен так ему понравился, что он попросил у сестер разрешения включить этот десерт в меню своего ресторана. Так о тарте узнали во всей Франции, а затем и во всем мире. Попробуйте приготовить французский яблочный пирог и вы — вот рецепт.

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