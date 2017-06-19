Ингредиенты:
- Цветная капуста (свежая) – 200 г
- Лук-порей – 50 г
- Сливочное масло – 30 г
- Оливковое масло – 20 г
- Бульон из телятины – 100 г
- Сливки (11 %) – 50 г
- Яичный желток – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Приготовление:
- Цветную капусту и лук-порей обжарить в сотейнике на смеси сливочного и оливкового масел до золотистого цвета.
- Добавить бульон из телятины и сливки. Тушить в течение 15 минут на слабом огне.
- Содержимое сотейника пробить блендером до однородной массы. Взбить и ввести желток. Посолить и поперчить по вкусу.