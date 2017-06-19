Ингредиенты:

  • Цветная капуста (свежая) – 200 г
  • Лук-порей – 50 г
  • Сливочное масло – 30 г
  • Оливковое масло – 20 г
  • Бульон из телятины – 100 г
  • Сливки (11 %) – 50 г
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Приготовление:

 

  1. Цветную капусту и лук-порей обжарить в сотейнике на смеси сливочного и оливкового масел до золотистого цвета.
  2. Добавить бульон из телятины и сливки. Тушить в течение 15 минут на слабом огне.
  3. Содержимое сотейника пробить блендером до однородной массы. Взбить и ввести желток. Посолить и поперчить по вкусу.