Ингредиенты для рататуя:
- Баклажан – 50 г
- Цуккини – 50 г
- Перец болгарский – 40 г
- Розмарин свежий – 2 г
- Масло оливковое – 30 г
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- Чеснок – 3 г
- Базилик – 2 г
- Петрушка листовая – 2 г
- Оливковое масло – 30 мл
- Лук-шалот – 20 г
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Томаты в собственном соку – 50 г
Ингредиенты для слоеного теста:
- Мука пшеничная – 225 г
- Масло сливочное – 125 г
- Яйцо – 1 шт.
- Уксус столовый (9 %) – 10 г
- Вода холодная – 100 мл
Способ приготовления:
- Приготовить рататуй. Баклажан, цуккини и перец болгарский нарезать тонкими (0,5 см толщиной) кольцами, обжарить на оливковом масле с добавлением розмарина, соли и перца.
- Приготовить соус. Лук-шалот и чеснок мелко порубить, обжарить на оливковом масле с добавлением мелко порубленных петрушки и базилика. Положить мелко нарезанные томаты в собственном соку. Посолить, поперчить и тушить 5 минут, добавив сок от консервированных томатов.
- Приготовить 1 пласт слоеного теста. Взбить яйцо до густой пены, добить соль, уксус и воду и взбить еще раз до однородной массы. Получившуюся смесь залить в муку (175 г) и замесить до однородной массы. Тесто нужно отбивать в течение трех минут. После переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить на 1 час при комнатной температуре.
- Приготовить 2 пласт слоеного теста. Холодное сливочное масло соединить с остатком муки (50 г) при помощи блендера. Получившуюся однородную массу выложить на лист кулинарного пергамента, сверху накрыть еще одним листом пергамента и раскатать скалкой до толщины 0,5 см и прямоугольной формы.
- Оба вида теста убрать в холодильник на 10-15 минут.
- Достать все тесто из холодильника. Тесто 1 раскатать до толщины 0,5 см (так, чтобы площадь листа была в 2 раза больше площади теста 2). На него в середину положить тесто 2 и загнуть края теста 1. Прижать скалкой по всей поверхности. Убрать на 5 минут в холодильник. Повторить операцию еще 3-4 раза, не забывая, что тесто не раскатывается, а именно прижимается скалкой.
- Отрезать от пласта куски теста по 60 г и сформировать из них корзиночки с невысокими краями. Выложить в корзиночки рататуй по кругу и залить соусом. Поставить в духовку, разогретую до 180 ℃ на 25 минут.