Вам понадобится:

Нектарины среднего размера – 3 шт.

Сахар – 150 г

Масло сливочное – 100 г

Слоеное тесто – 70 г

Сахарная пудра – 5 г

Мороженое ванильное – 60 г

Ингредиенты для слоеного теста:

Мука пшеничная – 225 г

Масло сливочное – 125 г

Яйцо – 1 шт.

Уксус столовый (9 %) – 10 г

Вода холодная – 100 мл

Приготовление:

Приготовить джем из нектаринов. Взять 1 нектарин без косточки, нарезать мелким кубиком, положить в сотейник и добавить 100 г сахара. Карамелизовать до густой консистенции.



Из двух оставшихся нектаринов удалить косточки и нарезать тонкими слайсами (по 0,2 см). Приготовить 1 пласт слоеного теста. Взбить яйцо до густой пены, добить соль, уксус и воду и взбить еще раз до однородной массы. Получившуюся смесь залить в муку (175 г) и замесить до однородной массы. Тесто нужно отбивать в течение трех минут. После переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить на 1 час при комнатной температуре.

Приготовить 2 пласт слоеного теста. Холодное сливочное масло соединить с остатком муки (50 г) при помощи блендера. Получившуюся однородную массу выложить на лист кулинарного пергамента, сверху накрыть еще одним листом пергамента и раскатать скалкой до толщины 0,5 см и прямоугольной формы. Оба вида теста убрать в холодильник на 10-15 минут.

Достать все тесто из холодильника. Тесто 1 раскатать до толщины 0,5 см (так, чтобы площадь 1 листа была в 2 раза больше площади теста 2). На него в середину положить тесто 2 и загнуть края теста 1. Прижать скалкой по всей поверхности. Убрать на 5 минут в холодильник. Повторить операцию еще 3-4 раза, не забывая, что тесто не раскатывается, а именно прижимается скалкой.

Раскатать тесто в круглую форму до толщины 0,5 см. Смазать тесто тонким слоем джема и выложить слайсы нектаринов по кругу на всю поверхность. Поставить в морозилку на 15-20 минут.

Достать тесто из морозилки и смазать поверх нектаринов сливочным маслом комнатной температуры, присыпать сахаром и поставить в разогретую до 180 ℃ духовку на 15 минут. Готовый «Тарт Татен» присыпать сахарной пудрой и положить в середину шарик ванильного мороженного.

Фото: архив ресторана