Наши старые друзья, ведущие самую вкусную страницу в FB «Кухня занятых людей» в этот раз поделились с читательницами Passion.ru рецептами с необычными сочетаниями вкуса разных кухонь мира. Попробуйте приготовить что- то из этих трех блюд и обязательно поделитесь впечатлениями в комментариях.

Любовь и Макс Куштуевы фуд-блогеры, Кухня занятых людей

Сэндвич Монте-Кристо "Праздник непослушания"

Кухня: США (Калифорния, парк "Диснейленд")

Перед тем, как рассказать вам об этом рецепте, мы специально посмотрели, насколько и в каком виде легендарный сэндвич Монте-Кристо представлен в русскоязычном сегменте Интернета. Увы, оправдались наши самые худшие ожидания: более 90% наших коллег по цеху рассказывают о нём как об обычном горячем бутерброде с сыром и ветчиной. А вот самая известная версия этого рецепта, молниеносно набравшая популярность благодаря Диснейленду, практически полностью проигнорирована на русскоязычных кулинарных сайтах. Отличительная черта диснейлендского "Монте-Кристо" - этот сэндвич подаётся на десерт. Наши хозяйки (не все, но большинство) сразу же говорят: "для нас такой вкусовой альянс непривычен, экстравагантен, чересчур смел и вообще мой муж-сын-брат-свёкор такое не поймёт, так что, извините, я рисковать не буду". А зря. И сейчас мы объясним почему.

Сэндвич Монте-Кристо представляет собой американскую версию знаменитого французского "крок мёсьё" (croque monsieur), то есть горячий бутерброд из тостового хлеба с ветчиной и сыром. Название "Монте-Кристо", позаимствованное у великого Александра Дюма, как раз и указывает на его французские корни. В таком виде сэндвич готовили до 60-х годов XX века и в Америке, подавали в различных кафе, но блюдо не имело особого успеха: подумаешь, бутерброд он и есть бутерброд. Но однажды, как раз в 60-е, кафе Blue Bayou, что в Диснейленде, пошло на хитрый рекламный трюк. Так как подавляющее большинство посетителей страны Диснея - дети младшего школьного возраста, специально для них было решено представить сэндвич Монте-Кристо как вожделенное лакомство, подавать его посыпанным сахарной пудрой и с вареньем. Маленькие сладкоежки словно под гипнозом стали упрашивать своих пап и мам купить им именно этот бутерброд и ничто другое! К удивлению многих родителей, сладко-солёный сэндвич оказался настолько вкусным, что приходилось заказывать дополнительную порцию, теперь уже для взрослых. Таким образом ничем не примечательный горячий бутерброд обрёл свою индивидуальность и до сих пор продолжает покорять сердца больших и маленьких гурманов по всему миру. Мы, как вы уже поняли, тоже оказались в их числе. Восторг, в который нас привёл вкус Монте-Кристо, трудно передать словами. Одно скажем наверняка - четырёх сэндвичей на двоих оказалось мало, да и баночка малинового джема закончилась на удивление быстро. Ловите рецепт.

Креветочный биск "Комплимент от шефа"

Кухня: Франция

Наверняка вы хорошо знакомы с французскими бисками - протёртыми супам, где самым главным требованием является недопущение потери даже самой маленькой части вкуса и аромата. Да, это не быстрые супчики-пятиминутки, это целый процесс, состоящий из множества операций и действий, которые никак нельзя упрощать. Шефы дорогих ресторанов ревностно охраняют секреты своих бисков, не выдавая ни ингредиенты, ни способы, ни приёмы. Но удержать такую вкусноту под замком удаётся не каждому. Вот и мы не смогли устоять перед соблазном - встречайте - удивительный креветочный биск! Рецепт тут.

Замечательным дополнением будут крутоны или гренки из белого хлеба. Можно также подать слегка поджаренный белый хлеб, натёртый чесноком.

Чоризо-джем "Да что вы понимаете в колбасных обрезках!"

Страна: Испания

Все мы любим фруктово-ягодные джемы и конфитюры: клубничный, малиновый, абрикосовый и так далее. Некоторые даже варят варенье из арбуза, кабачков или грецких орехов. А слышали ли вы когда-нибудь о колбасном, точнее говоря, о джеме из чоризо? Баночку с этим не самым обычным продуктом мы однажды совершенно случайно встретили в местном супермаркете, купили немного на пробу и... влюбились без памяти! Присущая нам кулинарная пытливость не давала покоя, мы стали изучать разные источники по теме, заинтересовались рецептурой и вот теперь в нашей копилке есть ещё один сногсшибательный рецепт, на этот раз домашнего чоризо-джема. На всякий случай скажем, что вопреки названию и используемой технологии, это не сладкое повидло-джем-варенье, а своеобразная колбасная паста с безусловно деликатесным вкусом и с очень широким спектром применения. Ну, а все подробности в рецепте.

Вариантов сервировки чоризо-джема очень много. Вот некоторые идеи его использования:

Как паштет с тостами из белого или чёрного хлеба,

С сырными крекерами,

В качестве дополнительного соуса в гамбургер или сэндвич,

Как добавку к спагетти, рису или картофельному пюре,

Как соус для картофельной или макаронной запеканки,

Как фарш для равиоли, запечённых цукини и так далее.

Фото: Кухня занятых людей