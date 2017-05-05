Ингредиенты:
- Лук репчатый красный - 1 шт. (или шалот 2-3 шт.)
- Чоризо (острая) - 100 г.
- Чеснок - 1 зуб.
- Томатная паста - 1 ст.л.
- Розмарин сушёный - 1/4 ч.л.
- Тимьян сушёный - 1/4 ч.л.
- Яблочный сок (осветлённый) - 150 мл.
- Сахар (предпочтительно коричневый) - 1 ст.л.
- Бальзамический уксус - 1 ч.л.
- Соевый соус - 1 ч.л.
Время приготовления: 25 минут + 6 часов охлаждение
Количество: баночка объёмом 300 мл.
Начинаем готовить:
- С чоризо снимаем оболочку, а саму колбасу нарезаем мелкими кубиками. Так же рубим лук.
- В глубокую сковороду выкладываем чоризо, ставим на средний огонь, слегка подтапливаем и, как только из колбасы начнёт выделяться жирок, добавляем нарезанный лук. Обжариваем вместе при постоянном помешивании несколько минут до прозрачности лука.
- Добавляем продавленный через пресс чеснок, сушёный розмарин и тимьян, продолжаем готовить ещё 3 минуты.
- Теперь добавляем все оставшиеся ингредиенты: сахар, бальзамический уксус, яблочный сок, томатную пасту и соевый соус. Перемешиваем, слегка увеличиваем огонь и оставляем готовиться при слабом кипении примерно на 10 минут. Лишняя влага должна выпариться, а масса должна стать похожей на густой соус. Однако не переусердствуйте, пусть на сковороде всё же останется немного жидкости, иначе после измельчения блендером чоризо-джем будет чересчур сухим.
- Итак, содержимое сковороды кладём в чашу блендера и измельчаем.
- Готовый чоризо-джем перекладываем в хорошо промытую стеклянную банку, закрываем крышкой и ставим в холодильник на 6-8 часов. За это время джем хорошо соединится, приобретёт плотную консистенцию и насыщенный вкус, после чего его можно будет подавать к столу.
- Готовый джем может храниться в холодильнике до 2 недель. Увеличить его срок хранения можно налив сверху в банку небольшой слой оливкового масла, чтобы убрать соприкосновения с воздухом. Хотя, признаемся честно, у нас эта вкуснятина ни разу не залёживалась. Более того, она заканчивается настолько быстро, что теперь мы взяли за правило готовить двойную порцию.