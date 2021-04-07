Все о разрекламированной диете Елены Малышевой: стоит ли игра свеч или нет
Малышева — профессор в области медицины и ведущая популярных телевизионных программ «Жить здорово!» и «Здоровье» на «Первом канале». Она уже больше 20 лет учит своих зрителей следить за состоянием своего организма. В 2012 году знаменитость начала активно заниматься продвижением своего авторского коммерческого проекта, который назвала в честь себя — «Диета Елены Малышевой». В то время эта новость вызвала большой резонанс, который не утих и сегодня.
В чем суть диеты Малышевой
Слышали о сервисах по доставке готовой еды для здорового рациона? Диета Малышевой работает по этой же системе. Это наборы готовой еды, которые рассчитаны на курс длительностью 2 или 4 недели с разными планами питания: для снижения веса, для поддержания веса и индивидуальные наборы. В стандартном пакете предусмотрено 4 приема пищи в день (завтрак, обед, десерт, ужин), которые легко взять с собой.
Вся еда готовится со сниженным количеством соли, без животного жира, плюс — в меню есть десерты.
6 главных правил диеты Малышевой
Правило 1. «Чтобы худеть, надо есть»
По сути, данная концепция питания даже не считается диетой, потому что вы не ограничиваете себя в приемах пищи, а, напротив, придаете своему рациону регулярность. В таком случае благодаря отсутствию голода ваш организм привыкнет к тому, что его постоянно кормят, и перестанет откладывать жировые запасы на случай тяжелых времен.
Фото: pexels
Правило 2. «Пить не менее 2 литров воды ежедневно»
Это минимум 10 стаканов. Вода обладает множеством положительных свойств, в том числе способствует усвоению полезных веществ. Также надо пить, чтобы не спутать чувство голода и жажды.
Правило 3. «Разовый объем пищи не должен превышать 250 граммов (1 стакан)»
Размер порции не должен быть большим, потому что цель — уменьшить размер вашего желудка. Тогда в дальнейшем вы не сможете съесть много.
Правило 4. «Не более 1200 калорий в день»
При активных тренировках допустимо 1500 ккал в день. Этого количества достаточно для одновременного насыщения и похудения организма.
Правило 5. «Дробное питание»
Есть нужно минимум 4 раза в день, лучше 5. Делать это надо примерно в одно и то же время и с одинаковыми промежутками. Например, при пятиразовом питании ваше расписание может выглядеть так: 8:00 — завтрак, 11:00 — второй завтрак, 14:00 — обед, 17:00 — полдник, 20:00 — ужин.
Правило 6. «Тщательно пережевывайте
Трапеза в спокойной обстановке способствует лучшему усвоению и пережевыванию еды.
Диета Елены Малышевой — питание, которое способствует снижению веса, представляет собой готовые замороженные блюда, предназначенные для употребления на завтрак, обед и ужин. Вариант диеты, предложенный Еленой Малышевой, предусматривает питательные наборы, позволяющие снизить или поддержать имеющийся вес.
Фото: starface
Также ряд программ данной диеты предполагает наличие разгрузочных дней, которые представляют собой потребление 200 граммов гречневой крупы, разделенных на четыре приема пищи, что также можно считать факультативным фактором снижения массы тела и уменьшения количества отечной жидкости в организме.
В составе диеты Елены Малышевой существуют и другие программы по снижению веса, которые включают в себя пять дней обычного четырехразового питания и два разгрузочных дня, либо шесть дней питания и один разгрузочный день.
Главные недостатки диеты Малышевой
Подобная диета, как и любая другая, имеет свои недостатки, к которым относятся: однообразное питание, содержащее большое количество углеводов, и наличие замороженных продуктов, которые обладают не самой высокой пищевой ценностью.
В целом диета Елены Малышевой подошла бы тем людям, которых не сильно смущают однообразные разгрузочные дни и которые достаточно лояльно относятся к полуфабрикатам, а также не имеют возможности для самостоятельного приготовления пищи.
Нельзя обойти стороной и еще один существенный недостаток этой системы питания: она весьма недешевая. В среднем, в зависимости от набора, в месяц придется выложить около 20 000 рублей.
«Интересно, что диета Елены Малышевой может восприниматься как некоторая обучающая программа, которая помогает выработать примерный размер порций и рацион, способствующий поддержанию нормальной массы по прекращению питания в контексте предложенной системы».
Кому точно не подходит диета Малышевой
- Данная система питания не очень подходит людям, страдающим от сахарного диабета или нарушений углеводного обмена, так как наличие десертов (чаще всего это батончики-мюсли, орехи, сухофрукты), представленных в меню, в том числе десертов, содержащих фруктозу (козинаки на фруктозе), могут способствовать ухудшению углеводного обмена.
Фото: pexels
- Также диета Малышевой не рекомендована людям, страдающим от выраженной инсулинорезистентности (высокого уровня инсулина). Правильным решением для таких людей будет белково-жировой завтрак и уменьшение в нем доли углеводов, тем более простых углеводов, что будет способствовать дополнительному снижению уровня инсулина и преодолению инсулинорезистентности.
Приблизительно рацион программы Елены Малышевой выглядит таким образом:
- Завтрак, состоящий из каши (овсяной или рисовой c добавлением сухофруктов), омлета, сырников или творожной запеканки.
- Обед включает в себя первое блюдо, это может быть суп, мясо/рыба с крупяным гарниром или картофелем с овощами.
- Обед и ужин имеют примерно одинаковое содержание; что касается полдника, то он характеризуется употреблением вышеуказанных десертов.
Благодаря тому, что данная диета имеет низкое содержание килокалорий, наличие углеводов делает ее комфортной для тех людей, которые не могут себя ограничивать в сахарах.
Фото: starface, eastnews, pexels
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