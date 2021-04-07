Все о разрекламированной диете Елены Малышевой: стоит ли игра свеч или нет

Слышали о сервисах по доставке готовой еды для здорового рациона? Диета Малышевой работает по этой же системе. Это наборы готовой еды, которые рассчитаны на курс длительностью 2 или 4 недели с разными планами питания: для снижения веса, для поддержания веса и индивидуальные наборы. В стандартном пакете предусмотрено 4 приема пищи в день (завтрак, обед, десерт, ужин), которые легко взять с собой.

Вся еда готовится со сниженным количеством соли, без животного жира, плюс — в меню есть десерты.

6 главных правил диеты Малышевой

Правило 1. «Чтобы худеть, надо есть»

По сути, данная концепция питания даже не считается диетой, потому что вы не ограничиваете себя в приемах пищи, а, напротив, придаете своему рациону регулярность. В таком случае благодаря отсутствию голода ваш организм привыкнет к тому, что его постоянно кормят, и перестанет откладывать жировые запасы на случай тяжелых времен.