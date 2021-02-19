Перечислены 9 опасных причин похудения без видимых причин

Специалисты назвали журналу Fit for Fun опасные причины внезапного похудения. Среди них – заражение ленточным червем. Паразиты фактически питаются вами, и из-за недостатка питательных веществ вы и худеете, но ничего хорошего от этого для вас не будет. Также к подобному эффекту могут привести острые или хронические заболевания, из-за которых снижается аппетит, в частности, туберкулез.

Способствовать потере веса могут и воспалительные процессы в кишечнике, вызванные, например, язвенным колитом или болезнью Крона, а также расстройства пищевого поведения (булимия или анорексия). Не диагностированная аллергия на продукты питания (непереносимость лактозы, фруктозы, глютена) – еще одна причина необъяснимого похудения.