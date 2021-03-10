Елена Малышева назвала живущих в США сыновей людьми мира

Малышева предпочитает жить там, где ее друзья, мать, и происходит все интересное. На данный момент, старший сын теледоктора Юрий получает дополнительное врачебное образование в кардиологии и электрофизиологии. Он работает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Старший сын имеет троих детей — Игоря, Артура и Анну.

Как пишет «Телепрограмма», холостой младший сын Малышевой Василий занимается интернет-бизнесом с сотрудниками из России, Японии и других государств. Василий — юрист, получил два высших образования, окончил адвокатскую школу в Америке.

Ранее Елена Малышева показала трогательное видео с внуками. Бабушка регулярно показывает подписчикам в Instagram любимых малышей.