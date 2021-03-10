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Елена Малышева назвала живущих в США сыновей людьми мира

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Елена Малышева

Фото: Global Look Press

Телеведущая, доктор Елена Малышева рассказала, что живущие в США сыновья учатся и занимаются бизнесом за рубежом, так как являются людьми мира.

По словам врача, ее дети не рассматривают Землю как планету, поделенную на страны. «Это другое поколение людей. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито», — уточнила Малышева. Как объяснила телеведущая, она человек старой закалки и для нее родина — это Россия. «Я действительно русская с ног до головы», — добавила она.

Малышева предпочитает жить там, где ее друзья, мать, и происходит все интересное. На данный момент, старший сын теледоктора Юрий получает дополнительное врачебное образование в кардиологии и электрофизиологии. Он работает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Старший сын имеет троих детей — Игоря, Артура и Анну.

Как пишет «Телепрограмма», холостой младший сын Малышевой Василий занимается интернет-бизнесом с сотрудниками из России, Японии и других государств. Василий — юрист, получил два высших образования, окончил адвокатскую школу в Америке.

Ранее Елена Малышева показала трогательное видео с внуками. Бабушка регулярно показывает подписчикам в Instagram любимых малышей.

Фото: Instagram/@malyshevmd, Global Look Press

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