Елена Малышева назвала живущих в США сыновей людьми мира
Фото: Global Look Press
По словам врача, ее дети не рассматривают Землю как планету, поделенную на страны. «Это другое поколение людей. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито», — уточнила Малышева. Как объяснила телеведущая, она человек старой закалки и для нее родина — это Россия. «Я действительно русская с ног до головы», — добавила она.
Малышева предпочитает жить там, где ее друзья, мать, и происходит все интересное. На данный момент, старший сын теледоктора Юрий получает дополнительное врачебное образование в кардиологии и электрофизиологии. Он работает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Старший сын имеет троих детей — Игоря, Артура и Анну.
Как пишет «Телепрограмма», холостой младший сын Малышевой Василий занимается интернет-бизнесом с сотрудниками из России, Японии и других государств. Василий — юрист, получил два высших образования, окончил адвокатскую школу в Америке.
Ранее Елена Малышева показала трогательное видео с внуками. Бабушка регулярно показывает подписчикам в Instagram любимых малышей.
Фото: Instagram/@malyshevmd, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!