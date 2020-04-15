Антикризисное меню: 8 простых и вкусных рецептов с гречкой, которые можно приготовить в самоизоляции
Буженина с гречкой и вешенками
Рецепт от Ильи Бурнасова, ведущего программы «Обед в 4 руки» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
Для буженины:
- 1 кг свиной шеи
- 200 г моркови
- 50 г чеснока
- 50 г сливочного масла
- 100 мл красного сухого вина
- 100 г горчицы
- 10 г специй по вкусу
Для гречки с вешенками:
- 300 г гречневой крупы
- 400 г вешенок
- 200 г репчатого лука
- Специи
Как приготовить: Шаг 1. Нарежьте морковь брусочками, чеснок – на половинки. Нашпигуйте ими буженину: сделайте отверстия в мясе, засуньте внутрь овощи. Натрите мясо солью, перцем, горчицей. Оставьте свинину мариноваться в течение суток.
Шаг 2. Обжарьте мясо на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Достаньте мясо со сковородки, добавьте лавровые листики, оставшиеся морковь и чеснок и плотно заверните в двойной слой фольги. Отправьте буженину в духовку при температуре 180 градусов на два часа.
Шаг 3. Промойте гречку холодной водой. Налейте воду, посолите и отправьте на сильный огонь до кипения. После этого убавьте огонь до минимума, добавьте гречку, накройте крышкой и варите в течение 15 минут. За две минуты до готовности уберите крышку, чтобы остатки влаги испарились.
Шаг 4. Нарежьте вешенки и репчатый лук, обжарьте на сковороде. Добавьте в готовую гречку. Сервируйте вместе с бужениной.
Грибное рагу с гречкой
Рецепт от шеф-повара Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г вешенок
- 50 г шампиньонов
- 50 г белых грибов
- 20 г репчатого лука
- 100 г овощного бульона
- 30 г растительного масла
- Чеснок
- Петрушка
- Перец черный, соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Обжарьте на растительном масле на медленном огне лук до золотистого цвета, затем добавьте на сковородку нарезанные тонкими ломтиками грибы.
Шаг 2. Через несколько минут засыпьте предварительно отваренную гречку, добавьте мелко порезанный зубчик чеснока и влейте овощной бульон, выпарите его. Добавьте зелень, соль и перец по вкусу, подавайт с постной сметаной.
Гречневая каша с бананом и миндалем
Рецепт от бренд-шефа Глена Баллиса, ресторан «Кузня»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 70 г гречневых хлопьев
- 100 мл молока
- 10 г сливочного масла
- 5 г слайсов миндаля
- 40 г сгущенного молока
- 15 г вяленых бананов
- 80 г бананов в карамели
Как приготовить:
Шаг 1. Разогрейте молоко вместе с вяленым бананом, нарезанным тонкими полукольцами.
Шаг 2. Когда молоко закипит, добавьте гречневые хлопья. Варите до готовности. Затем доведите до вкуса солью и добавьте сгущенку. При отдаче украсьте жареным миндалем и бананом в карамели.
Миндальная гречка с орехами пекан и горьким шоколадом
Рецепт от команды ресторана Fresh
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г гречневой крупы
- 400 г миндального молока
- 5 г корицы
- 20 г обжаренного пекана
- 10 г горького шоколада 70%
- 10 г миндальных лепестков
Как приготовить:
Шаг 1. Гречневую крупу залейте миндальным молоком и варите на очень медленном огне (томите) в течение 25-30 минут, пока гречка не превратится в густую и разваренную кашу.
Шаг 2. Добавьте корицу, соль по вкусу. Выключите огонь и дайте настояться под крышкой еще 10 минут.
Шаг 3. Разложите по глубоким тарелкам, посыпьте колотыми орехами, миндальными лепестками и тертым шоколадом (он растает на горячей каше).
Зеленая гречка с авокадо, зеленым горошком, пармезаном и тимьяном
Рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 140 г зеленой гречки
- ½ спелого авокадо
- Горсть зеленого горошка
- 2 ст. л. тертого пармезана
- 400 мл воды
- 2 ст. л. сливочного масла
- Щепотка сухого и свежего тимьяна
Соль, сахар – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Тщательно промойте гречку, залейте водой, добавьте соль и тимьян и варите 10 минут.
Шаг 2. В готовую гречку добавьте сливочное масло и пармезан. Перемешайте. Готовую кашу разложите по тарелкам, украсьте нарезанным тонкими слайсами авокадо, зеленым горошком и пармезаном.
Салат с черемшой и гречкой
Рецепт от шеф-повара Александра Семенова, ресторан Maer
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г гречки
- 50 г огурцов
- 50 г соленых огурцов
- 50 г помидоров
- 50 г черемши
- 25 г красного лука
- 2 зубчика чеснока
- 1 веточка укропа
- 25 г подсолнечного ароматного масла
- По щепотке соли и перца
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите гречку до готовности, но не разваривайте.
Шаг 2. Нарежьте огурцы и помидоры кубиком, черемшу – произвольной формой. Мелко нашинкуйте красный лук, чеснок и укроп.
Шаг 3. Смешайте все порезанные овощи с гречкой. Посолите, поперчите и заправьте ароматным маслом.
Зеленая гречка с белыми грибами и травами
Рецепт от шеф-повара Андрея Макаева, ресторан Food Embassy
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 г зеленой гречки
- 70 г белых грибов
- маленький пучок петрушки
- 20 г сливочного масла
- 10 мл оливкового масла
- 50 мл питьевой воды
- пучок тимьяна
- 5 мл чесночного масла
- ½ репчатого лука
- По щепотке соли и перца
Как приготовить: Шаг 1. Отварите гречку.
Шаг 2. Нарежьте грибы на дольки и обжарьте на оливковом масле. Добавьте тимьян, гречку, соль, перец, сливочное масло, воду и томите 3 минуты.
Шаг 3. Выложите на тарелку и сбрызните чесночным маслом.
Грибной суп с гречкой
Рецепт от шеф-повара Русико Шаматавы, рестораны «Джонджоли»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г белых грибов
- 1 репчатый лук
- 1 морковь
- 2 картофелины
- 1 л овощного бульона
- 2 ст. л. растительного масла
- По щепотке соли и перца
- 50 г речки
- 1 пучок укропа
Как приготовить:
Шаг 1. Нашинкуйте лук, порежьте морковь и картофель на мелкие кубики.
Шаг 2. Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите лук, обжарьте до золотистого цвета, затем добавьте морковь и жарьте на среднем огне до золотистой корочки.
Шаг 3. Налейте в кастрюлю овощной бульон, доведите до кипения, добавьте картофель и варите 7 минут, постоянно снимая пенку. Посолите и поперчите.
Шаг 4. Добавьте порезанные кубиком белые грибы, обжаренный лук и морковь и варите 15 минут.
Шаг 5. Отварите гречку. Укроп мелко порежьте. Вылейте суп в тарелку, добавьте гречку, а сверху посыпьте укропом.
Фото: pexels, предоставлены ресторанами
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