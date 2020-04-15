Антикризисное меню: 8 простых и вкусных рецептов с гречкой, которые можно приготовить в самоизоляции

Что нужно:

Для буженины:

1 кг свиной шеи

200 г моркови

50 г чеснока

50 г сливочного масла

100 мл красного сухого вина

100 г горчицы

10 г специй по вкусу

Для гречки с вешенками:

300 г гречневой крупы

400 г вешенок

200 г репчатого лука

Специи

Как приготовить: Шаг 1. Нарежьте морковь брусочками, чеснок – на половинки. Нашпигуйте ими буженину: сделайте отверстия в мясе, засуньте внутрь овощи. Натрите мясо солью, перцем, горчицей. Оставьте свинину мариноваться в течение суток.

Шаг 2. Обжарьте мясо на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Достаньте мясо со сковородки, добавьте лавровые листики, оставшиеся морковь и чеснок и плотно заверните в двойной слой фольги. Отправьте буженину в духовку при температуре 180 градусов на два часа.

Шаг 3. Промойте гречку холодной водой. Налейте воду, посолите и отправьте на сильный огонь до кипения. После этого убавьте огонь до минимума, добавьте гречку, накройте крышкой и варите в течение 15 минут. За две минуты до готовности уберите крышку, чтобы остатки влаги испарились.

Шаг 4. Нарежьте вешенки и репчатый лук, обжарьте на сковороде. Добавьте в готовую гречку. Сервируйте вместе с бужениной.

Грибное рагу с гречкой

Рецепт от шеф-повара Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow