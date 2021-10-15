Шеф-повар Василий Емельяненко: «Начать готовить профессионально меня подтолкнула жена»

Passion.ru: Василий, вы почти десять лет занимались рекламой на телевидении, а потом стали шеф-поваром. Почему решили сменить сферу деятельности?

Василий Емельяненко: К этому меня подтолкнула жена. Говорила: «Почему ты не занимаешься кулинарией?». Я отвечал: «Все мужики готовят плов, мясо и так далее. Я же не повар». «Так это дело наживное. Научись!», — возражала она. И я начал покупать кулинарные журналы. Четыре года, с 2008-го по 2011-й, готовился к тому, чтобы перейти в другой, ныне любимый и родной мне мир. Сейчас, оборачиваясь назад, я вижу, что поступил правильно, да и друзья постоянно говорят: «Чувак, ты нас вообще не удивил, что стал поваром, потому что ты всегда готовил». А я воспринимал готовку как способ «не дать себе умереть» — не более.

Passion.ru: Ваша жена готовит?

Василий Емельяненко: Она помогает. Она не чистит картошку и не помешивает что-то в кастрюле, чтобы не подгорело. Но она следит за чистотой и порядком — для меня это самое важное на кухне. Как определить, повар ты или нет? Если у тебя дома на кухне чистота, значит, ты повар. А если кухня вся заляпана и жена два дня ее отмывает, ты не просто не повар, ты не хочешь им стать. И не станешь никогда. Это важная характеристика.