Турецкая кухня — особенности и традиционные блюда, которые вам стоит попробовать

Турки, как и большинство жителей жарких стран, очень неторопливы, и это сказывается на традициях приема пищи. Они никогда не перекусывают на ходу, предпочитая спокойную неторопливую трапезу. Она обычно состоит из закусок (мезе), основных блюд и различных десертов. На завтрак турки обычно едят сыр, хлеб, маслины и чай. Зато обед включает в себя не менее трех блюд, не считая салатов.

Мясо

В Турции мясо чаще всего готовят на гриле или вертеле. А главные мясные блюда — это кебаб и донэр. Кебаб – это мясо, нарезанное кусочками, похожее на наш шашлык и приготовленное на шампурах. Разновидностей кебабов очень много — их не только жарят на углях, но и запекают в духовке или на гриле. Донэр представляет собой ногу барашка,нанизанную на вертел и постепенно поджариваемую. Верхние слои срезают по мере готовности и смешивают с фаршем, а остальное поджаривается.

Баклажаны

Овощ, без которого в принципе не может обойтись турецкая кухня. Жареные, тушеные, запеченные или фаршированные баклажаны - самые распространенные блюда, которые обязательно есть в меню любого кафе. Они отлично сочетаются с пряными и острыми турецкими специями.