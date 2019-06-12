Турецкая кухня — особенности и традиционные блюда, которые вам стоит попробовать

Турки, как и большинство жителей жарких стран, очень неторопливы, и это сказывается на традициях приема пищи. Они никогда не перекусывают на ходу, предпочитая спокойную неторопливую трапезу. Она обычно состоит из закусок (мезе), основных блюд и различных десертов. На завтрак турки обычно едят сыр, хлеб, маслины и чай. Зато обед включает в себя не менее трех блюд, не считая салатов.
Мясо
В Турции мясо чаще всего готовят на гриле или вертеле. А главные мясные блюда — это кебаб и донэр. Кебаб – это мясо, нарезанное кусочками, похожее на наш шашлык и приготовленное на шампурах. Разновидностей кебабов очень много — их не только жарят на углях, но и запекают в духовке или на гриле. Донэр представляет собой ногу барашка,нанизанную на вертел и постепенно поджариваемую. Верхние слои срезают по мере готовности и смешивают с фаршем, а остальное поджаривается.
Баклажаны
Овощ, без которого в принципе не может обойтись турецкая кухня. Жареные, тушеные, запеченные или фаршированные баклажаны - самые распространенные блюда, которые обязательно есть в меню любого кафе. Они отлично сочетаются с пряными и острыми турецкими специями.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Йогурты
Очень популярны в Турции. Местные жители особенно любят йогурт. Они едят его несколько раз в день, готовят из него соусы и используют как заправку для салатов. Турецкий безалкогольный напиток айран, который прекрасно утоляет жажду, также готовится из йогурта.
Сыр
Сыры — одно из самых любимых турками блюд. Особенно популярны сыры в рассоле, такие как брынза, и фета. Их разновидностей в Турции производится очень много. Сыры обязательно едят на завтрак, из них делают начинки для пирогов и острых закусок. Однако такого понятия, как сырная тарелка, в Турции почему-то нет.
Маслины
Можно сказать, главная составляющая турецкой кухни. Как зеленые оливки, так и черные маслины подают к каждому приему пищи, их добавляют в салаты и используют в качестве гарнира. А маслины с тимьяном и острым красным перцем, политые оливковым маслом, — прекрасная закуска, которую турки любят есть с поджаренным хлебом.
Хлеб
Хлеб турки очень любят и умеют его печь. Наиболее распространена в стране пита — традиционная лепешка из пшеничного хлеба, которая известна во всем мире.
Специи
Приправ в Турции очень много, их обязательно добавляют в пищу. Однако, вопреки распространенному мнению, приправы и пряности турки используют в небольших количествах, чтобы их ароматы не затмили вкус блюда.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Кофе
Настоящий ароматный турецкий кофе, приготовленный по специальным рецептам, является неотъемлемой частью культуры страны. Варится этот напиток в джезвах (небольших металлических сосудах с длинной ручкой), а подается в маленьких чашечках.
Кюфта
Пожалуй, самое популярное блюдо турецкой кухни. Кюфте имеет вид фрикаделек из баранины или мяса птицы, которые отваривают или запекают в печи с добавлением яйца, специй и лука. Существует также сырое кюфте, второе название которого бифштекс по-татарски. Это довольно специфическое блюдо, которое готовится из измельченного мяса барашка, с добавлением жгучего и сладкого перца.
Восточные сладости
Баклава, щербет, рахат лукум, пахлава — это визитная карточка турецкой кухни, ее национальный деликатес. Турки относятся к своим восточным сладостям с тем же почтением, как бельгийцы к шоколаду. Подают восточные сладости традиционно к чаю или кофе.
3 рецепта турецкой кухни
Кюфта по-турецки
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 500 г говядины
- 500 г свинины
- 2 луковицы
- петрушка
- соль, черный перец, молотый кайенский перец
для гарнира:
- 500 г средних томатов
- 500 г сладкого перца
- зелень
Как приготовить:
Шаг 1. Мясо порежьте на небольшие куски, а затем мелко порубите ножом до состояния пастообразного фарша.
Шаг 2. Лук мелко нашинкуйте и смешайте с мясом. Листья петрушки мелко порубите и добавьте в общую массу. Как только фарш будет готов, уберите его на ночь в холодильник.
Шаг 3. Утром посолите-поперчите фарш, сформируйте круглые плоские котлеты и пожарьте их на сухой сковороде.
Шаг 4. Приготовьте гарнир: помидоры нарежьте крупными дольками, перец – полосками и запеките их на гриле.
Шаг 5. Выложите на тарелку кюфту и овощи, украсьте зеленью.
Рахат-лукум
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 25 г желатина
- ½ ч. л. корицы
- 1 стакан сахара
- 1 стакан кукурузного крахмала
- 1 ½ стакана воды
- ½ ч. л. лимонной кислоты
- 1 пакетик ванильного сахара
Что нужно:
Шаг 1. В сотейнике соедините сахар, ванильный сахар, корицу, крахмал, желатин и хорошо перемешайте. Затем добавьте воду и сделайте смесь однородной.
Шаг 2. Поставьте сотейник на огонь и уваривайте смесь на среднем огне, постоянно помешивая, пока она не загустеет.
Шаг 3. Когда смесь станет густой и начнет отставать от стенок сотейника, добавьте лимонную кислоту и варите еще 5 минут на медленном огне, следя за тем, чтобы смесь не подгорела.
Шаг 4. Загустевший рахат-лукум снимите с огня и охладите до комнатной температуры, затем поместите его в подходящую форму и накройте пищевой пленкой. Отправьте в холодильник на 3 часа.
Шаг 5. Готовый рахат-лукум нарежьте кубиками и посыпьте крахмалом.
Люля-кебаб
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно:
- 1 кг баранины
- 330 г курдюка
- 330 г лука
- 1 ст. л. кориандра
- 1 ст. л. зиры
- соль, свежесмолотый черный перец
Как приготовить:
Шаг 1. Мясо измельчите – лучше ножом, но можно мясорубкой. Лук и курдюк мелко нарубите.
Шаг 2. В ступке разотрите специи и отправьте в миску с луком. Перемешайте, стараясь не измять при этом лук. Сюда же отправьте курдюк и еще раз перемешайте.
Шаг 3. Отправьте полученную смесь к фаршу и вымесите до однородности – он должен получить плотным и не разваливаться на составные части.
Шаг 4. Разделите фарш на равные порции примерно по 150 г. Смочите руки в воде и слепите котлеты, которые надо будет нанизать на шампуры. Уже на шампуре сформируйте продолговатые кебабы.
Шаг 5. Пожарьте кебабы на мангале. Ешьте со свежими овощами.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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