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Турецкая кухня — особенности и традиционные блюда, которые вам стоит попробовать

Турецкая кухня славится своим разнообразием, а ее ключевая особенность заключается в том, что даже самые простые ингредиенты, используемые для приготовления пищи, без особых усилий превращаются в изысканное блюдо, достойное стола самого великого султана. Именно поэтому гастрономическим туристам порой бывает нелегко определиться, с чего лучше начать знакомство с ней.

Турки, как и большинство жителей жарких стран, очень неторопливы, и это сказывается на традициях приема пищи. Они никогда не перекусывают на ходу, предпочитая спокойную неторопливую трапезу. Она обычно состоит из закусок (мезе), основных блюд и различных десертов. На завтрак турки обычно едят сыр, хлеб, маслины и чай. Зато обед включает в себя не менее трех блюд, не считая салатов.

Мясо

В Турции мясо чаще всего готовят на гриле или вертеле. А главные мясные блюда — это кебаб и донэр. Кебаб – это мясо, нарезанное кусочками, похожее на наш шашлык и приготовленное на шампурах. Разновидностей кебабов очень много — их не только жарят на углях, но и запекают в духовке или на гриле. Донэр представляет собой ногу барашка,нанизанную на вертел и постепенно поджариваемую. Верхние слои срезают по мере готовности и смешивают с фаршем, а остальное поджаривается.

Баклажаны

Овощ, без которого в принципе не может обойтись турецкая кухня. Жареные, тушеные, запеченные или фаршированные баклажаны - самые распространенные блюда, которые обязательно есть в меню любого кафе. Они отлично сочетаются с пряными и острыми турецкими специями.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Йогурты

Очень популярны в Турции. Местные жители особенно любят йогурт. Они едят его несколько раз в день, готовят из него соусы и используют как заправку для салатов. Турецкий безалкогольный напиток айран, который прекрасно утоляет жажду, также готовится из йогурта.

Сыр

Сыры — одно из самых любимых турками блюд. Особенно популярны сыры в рассоле, такие как брынза, и фета. Их разновидностей в Турции производится очень много. Сыры обязательно едят на завтрак, из них делают начинки для пирогов и острых закусок. Однако такого понятия, как сырная тарелка, в Турции почему-то нет.

Маслины

Можно сказать, главная составляющая турецкой кухни. Как зеленые оливки, так и черные маслины подают к каждому приему пищи, их добавляют в салаты и используют в качестве гарнира. А маслины с тимьяном и острым красным перцем, политые оливковым маслом, — прекрасная закуска, которую турки любят есть с поджаренным хлебом.

Хлеб

Хлеб турки очень любят и умеют его печь. Наиболее распространена в стране пита — традиционная лепешка из пшеничного хлеба, которая известна во всем мире.

Специи

Приправ в Турции очень много, их обязательно добавляют в пищу. Однако, вопреки распространенному мнению, приправы и пряности турки используют в небольших количествах, чтобы их ароматы не затмили вкус блюда.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Кофе

Настоящий ароматный турецкий кофе, приготовленный по специальным рецептам, является неотъемлемой частью культуры страны. Варится этот напиток в джезвах (небольших металлических сосудах с длинной ручкой), а подается в маленьких чашечках.

Кюфта

Пожалуй, самое популярное блюдо турецкой кухни. Кюфте имеет вид фрикаделек из баранины или мяса птицы, которые отваривают или запекают в печи с добавлением яйца, специй и лука. Существует также сырое кюфте, второе название которого бифштекс по-татарски. Это довольно специфическое блюдо, которое готовится из измельченного мяса барашка, с добавлением жгучего и сладкого перца.

Восточные сладости

Баклава, щербет, рахат лукум, пахлава — это визитная карточка турецкой кухни, ее национальный деликатес. Турки относятся к своим восточным сладостям с тем же почтением, как бельгийцы к шоколаду. Подают восточные сладости традиционно к чаю или кофе.

3 рецепта турецкой кухни

Кюфта по-турецки

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 500 г говядины
  • 500 г свинины
  • 2 луковицы
  • петрушка
  • соль, черный перец, молотый кайенский перец

для гарнира:

  • 500 г средних томатов
  • 500 г сладкого перца
  • зелень

Как приготовить:

Шаг 1. Мясо порежьте на небольшие куски, а затем мелко порубите ножом до состояния пастообразного фарша.

Шаг 2. Лук мелко нашинкуйте и смешайте с мясом. Листья петрушки мелко порубите и добавьте в общую массу. Как только фарш будет готов, уберите его на ночь в холодильник.

Шаг 3. Утром посолите-поперчите фарш, сформируйте круглые плоские котлеты и пожарьте их на сухой сковороде.

Шаг 4. Приготовьте гарнир: помидоры нарежьте крупными дольками, перец – полосками и запеките их на гриле.

Шаг 5. Выложите на тарелку кюфту и овощи, украсьте зеленью.

Рахат-лукум

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 25 г желатина
  • ½ ч. л. корицы
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан кукурузного крахмала
  • 1 ½ стакана воды
  • ½ ч. л. лимонной кислоты
  • 1 пакетик ванильного сахара

Что нужно:

Шаг 1. В сотейнике соедините сахар, ванильный сахар, корицу, крахмал, желатин и хорошо перемешайте. Затем добавьте воду и сделайте смесь однородной.

Шаг 2. Поставьте сотейник на огонь и уваривайте смесь на среднем огне, постоянно помешивая, пока она не загустеет.

Шаг 3. Когда смесь станет густой и начнет отставать от стенок сотейника, добавьте лимонную кислоту и варите еще 5 минут на медленном огне, следя за тем, чтобы смесь не подгорела.

Шаг 4. Загустевший рахат-лукум снимите с огня и охладите до комнатной температуры, затем поместите его в подходящую форму и накройте пищевой пленкой. Отправьте в холодильник на 3 часа.

Шаг 5. Готовый рахат-лукум нарежьте кубиками и посыпьте крахмалом.

Люля-кебаб

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 1 кг баранины
  • 330 г курдюка
  • 330 г лука
  • 1 ст. л. кориандра
  • 1 ст. л. зиры
  • соль, свежесмолотый черный перец

Как приготовить:

Шаг 1. Мясо измельчите – лучше ножом, но можно мясорубкой. Лук и курдюк мелко нарубите.

Шаг 2. В ступке разотрите специи и отправьте в миску с луком. Перемешайте, стараясь не измять при этом лук. Сюда же отправьте курдюк и еще раз перемешайте.

Шаг 3. Отправьте полученную смесь к фаршу и вымесите до однородности – он должен получить плотным и не разваливаться на составные части.

Шаг 4. Разделите фарш на равные порции примерно по 150 г. Смочите руки в воде и слепите котлеты, которые надо будет нанизать на шампуры. Уже на шампуре сформируйте продолговатые кебабы.

Шаг 5. Пожарьте кебабы на мангале. Ешьте со свежими овощами.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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