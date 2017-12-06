Мы решили раз и навсегда ответить на все самые острые вопросы, которые касаются органического питания, а также развеять или подтвердить популярные мифы. Материал нам помогали делать Национальный органический союз, сертификационная компания «Органик эксперт», пресс-службы компании «АгриВолга», а также книга Сергея Бачина «Органика. Мифы и реальность», основателя органического бренда «Углече Поле». А им всем вы точно можете доверять!

Что такое органическое питание

Органическими продуктами считаются те продукты, которые производятся без использования достижений химической промышленности, без минеральных удобрений, гербицидов, пестицидов. В органике контролируется весь процесс: от сырья до уже упакованного продукта, уходящего на полки магазинов. Земля при этом последние несколько лет не должна использоваться для ведения сельского хозяйства традиционным способом. На ней не должны были применяться минеральные удобрения и средства защиты растений. В органическом производстве не используются ГМО, красители, стабилизаторы, загустители, замена молочного жира на растительные жиры и так далее.

Животные, производящие органическое питание, должны получать только органический корм, а также не подвергаться воздействиям гормональных инъекций.

В органических продуктах не должно быть никаких примесей, кроме органических. Если вы увидели неорганические компоненты, которых может быть не более 5 % от всего состава продукта, то это не органический продукт.

При производстве органических продуктов запрещено использование искусственных пищевых добавок, а также генетически модифицированных продуктов. В переработке и производстве готовой продукции запрещено рафинирование, минерализация и другие приемы, которые снижают питательные свойства продукта, а также добавление искусственных ароматизаторов, красителей (кроме тех, что определены в соответствующих стандартах продуктов). Весь остальной состав должен быть натуральный.

Используя в своем питании органическую пищу, каждый человек приносит своему здоровью определенную пользу. Во-первых, удается употреблять наибольшее количество микроэлементов и витаминов. Также организм не засоряется вредными веществами. Кроме того, снижается вероятность возникновения различных заболеваний, в том числе и онкологии, и, конечно, укрепляется иммунитет.

Как органическое питание влияет на кожу

Регулярное употребление органических продуктов, польза и вред которых обсуждается уже долгое время, не является стопроцентной гарантией отсутствия болезней в дальнейшем, однако оно существенно снижает риск их развития.

По данным многочисленных исследований, ценность органической пищи прежде всего в ее безопасности. В ее производстве запрещено использовать генную инженерию. Одним из возможных рисков употребления генетически модифицированной еды называется ее потенциальная токсичность (в частности, на ткани печени), аллергенность, канцерогенный эффект и неблагоприятное влияние на репродуктивную функцию. Также органическая пища не содержат химически синтезированных консервантов, красителей и ароматизаторов, сырья, выращенного с использованием пестицидов и химических удобрений. Это очень важно для людей с повышенным аллергическим фоном, которых становится все больше. Кроме того, синтетические добавки могут негативно влиять на иммунную и эндокринную системы и состояние кожного покрова.

Отдельно хочется сказать о гормонах и стимуляторах роста, активно используемых в животноводстве и на птицефабриках (в органическом хозяйстве это запрещено). Человеческими рецепторами они воспринимаются точно так же, а значит, способны влиять на наш собственный гормональный фон. Стимуляторы роста могут угнетать синтез человеческого соматотропного гормона, который играет огромную роль в росте и развитии, регуляции белкового, углеводного и жирового обменов. В том числе с употреблением большого количества факторов роста в пищу сейчас связывают эпидемию ожирения.