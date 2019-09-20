Борщ с пампушками, харчо и еще 8 проверенных рецептов супов на любой вкус

Что нужно:

для бульона:

0,5 кг телячьих костей

50 г репчатого лука

35 г моркови

7 г тимьяна

Лавровый лист

Гвоздика

Петрушка (стебли)

10 г чеснока

4 л воды

100 г лука-порея

для лукового конфитюра:

0,5 кг репчатого лука

2 г сахара

5 г сливочного масла

1 ст. л. растительного масла

5-7 г коньяка

5 г соевого соуса

для саше:

5 г тимьяна

5 г чеснока (целиком)

1 лавровый лист

перец

для гренок (1 порция):

30 г багетного хлеба, подсушенного

5 г чеснока

10 г оливкового масла

50 г сыра «Сулугуни»

Как приготовить:

Шаг 1. Лук нарежьте полукольцами, в большую кастрюлю положите сливочное и растительное масло, растопите и дождитесь, пока масло закипит. После закипания прибавьте огонь и добавьте лук, пассируйте.

Шаг 2. Пока лук пассируется, сделайте саше: миксуйте тимьян, чеснок, лавровый лист, перец. Постоянно помешивая, продолжайте пассировать лук, ждем, пока он приобретет коричневый оттенок (примерно 15-20 минут). Если лук начинает подгорать, постепенно уменьшите огонь. Подгоревшие кусочки уберите, так как они могут придать луку горечь. Важно: не добавлять больше масла.

Шаг 3. Нарежьте багет крупными ломтиками, подсушите в духовке при температуре 140-160С, можно слегка сбрызнуть ломтики оливковым маслом. Когда наш багет готов, натрите его чесноком. Важно: идеально подсушенный багет не должен проминаться пальцами.

Шаг 4. В пассирующийся лук добавьте щепотку сахара, 5-7 г коньяка, 5 г соевого соуса для цвета. Правильно пассированный лук должен стать цвета тушеной капусты.

Шаг 5. Разогрейте 0,7 литра бульона (примерно 5 половников), добавьте 2 половника разогретого бульона в лук: влейте 1 половник, через 3-5 мин второй. Постоянно помешивайте. Доведите бульон с луком до кипения, добавьте саше и варите еще час на медленном огне без крышки. Чуть-чуть посолите, варите минимум час.

Шаг 6. Через 40 мин. добавьте еще бульона, варите 20-30 минут, затем снова добавьте бульон и варите 30 минут.

Шаг 7. Мелко нарубите тимьян, добавьте его в суп, посолите и поперчите.

Шаг 8. Застелите противень пергаментом и выложите на него гренки, сверху крупными горстями посыпьте гренки тертым сыром и поставьте противень в духовку на режим «гриль» на максимальную температуру, дождитесь пока сыр расплавится и потечет.

Шаг 9. Разлейте горячий суп на порции в 200 г минимум, сверху разложите по одной гренке и посыпьте сыром.

Тайский суп

рецепт от бренд-шефа Евгения Насырова, гастробар «Игристый»