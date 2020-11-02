Продукт недели: клюква
5 интересных фактов о клюкве
«Клюква» — исконно русское название, происхождение которого ученые так и не смогли определить. Латинское обозначение — Oxycoccos — буквально переводится как «кислая ягода». Произрастать она предпочитает в заболоченных прохладных местах или на берегах озер, где, впрочем, тоже, как правило, влажно.
Согласно последним исследованиям, клюкву стоит включить в свой рацион всем, кто страдает от сезонной депрессии, она помогает снизить уровень стресса, а также оказывает мощный противовоспалительный эффект, благодаря чему она рекомендована при цинге, ангине и ревматизме.
Клюква — продукт, исключительно полезный. В ее составе много витамина С, который так необходим нам для укрепления иммунитета и сохранения молодости кожи. Кроме того, в ягоде содержатся такие витамины, как В1, РР, А и К и минералы калий, йод, железо, кальций, сера и фосфор.
В 80-х годах ХХ века клюква была продуктом номер один, но вовсе не в кулинарии, а в кинопроизводстве, где ее использовали для имитации крови в фильмах ужасов и боевиках. Неожиданно, правда?
Урожай клюквы собирается дважды в год и в начале зимы. Самый большой урожай традиционно собирается в Соединенных Штатах Америки, но ягодные поля есть и в Белоруссии, Канаде и Польше. А в России клюква растет в северо-западных районах Европейской части страны, Западной Сибири, на Камчатке и Сахалине.
Лимонад из клюквы
Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 250 г клюквы
- 100 мл сиропа бузины
- 2 ст. л. сока лайма
- 2 ст. л. сиропа агавы или кленового сиропа
- 400 мл минеральной воды
- 10 г свежей мяты
- лед
Как приготовить:
Шаг 1. Возьмите половину стакана замороженной или свежей клюквы и насыпьте ее в глубокую кастрюлю, налейте две столовых ложки сиропа, добавьте пару веток мяты и варите на среднем огне, перемешивая при этом содержимое кастрюли и разминая клюкву.
Шаг 2. В графин положите лед, свежую мяту, оставшиеся ягоды клюквы и дольки лайма — все перемешайте. Влейте получившийся сироп через сито и залейте кипятком. Напиток подается охлажденным.
Фото: depositphotos
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