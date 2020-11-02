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Продукт недели: клюква

Клюква — ценнейший продукт в период межсезонья. Подкрадывающиеся холода, не утихающая пандемия коронавируса, начавшаяся эпидемия ОРВИ и гриппа — все это так или иначе сказывается на здоровье. И чтобы помочь своему иммунитету, нужно включить в рацион как можно больше полезных продуктов, и клюква — один из лучших для этого вариантов. Редакция Passion.ru предлагает вам познакомиться с ней поближе, а в качестве награды вас ждет рецепт вкуснейшего морса с характерной освежающей кислинкой.

5 интересных фактов о клюкве

  • «Клюква» — исконно русское название, происхождение которого ученые так и не смогли определить. Латинское обозначение — Oxycoccos — буквально переводится как «кислая ягода». Произрастать она предпочитает в заболоченных прохладных местах или на берегах озер, где, впрочем, тоже, как правило, влажно.

  • Согласно последним исследованиям, клюкву стоит включить в свой рацион всем, кто страдает от сезонной депрессии, она помогает снизить уровень стресса, а также оказывает мощный противовоспалительный эффект, благодаря чему она рекомендована при цинге, ангине и ревматизме.

  • Клюква — продукт, исключительно полезный. В ее составе много витамина С, который так необходим нам для укрепления иммунитета и сохранения молодости кожи. Кроме того, в ягоде содержатся такие витамины, как В1, РР, А и К и минералы калий, йод, железо, кальций, сера и фосфор.

  • В 80-х годах ХХ века клюква была продуктом номер один, но вовсе не в кулинарии, а в кинопроизводстве, где ее использовали для имитации крови в фильмах ужасов и боевиках. Неожиданно, правда?

  • Урожай клюквы собирается дважды в год и в начале зимы. Самый большой урожай традиционно собирается в Соединенных Штатах Америки, но ягодные поля есть и в Белоруссии, Канаде и Польше. А в России клюква растет в северо-западных районах Европейской части страны, Западной Сибири, на Камчатке и Сахалине.

Лимонад из клюквы

Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 250 г клюквы
  • 100 мл сиропа бузины
  • 2 ст. л. сока лайма
  • 2 ст. л. сиропа агавы или кленового сиропа
  • 400 мл минеральной воды
  • 10 г свежей мяты
  • лед

Как приготовить:

Шаг 1. Возьмите половину стакана замороженной или свежей клюквы и насыпьте ее в глубокую кастрюлю, налейте две столовых ложки сиропа, добавьте пару веток мяты и варите на среднем огне, перемешивая при этом содержимое кастрюли и разминая клюкву.

Шаг 2. В графин положите лед, свежую мяту, оставшиеся ягоды клюквы и дольки лайма — все перемешайте. Влейте получившийся сироп через сито и залейте кипятком. Напиток подается охлажденным.

Фото: depositphotos

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