Чем опасны для взрослых ветрянка, коклюш и другие детские болезни

Считается, что краснухой можно переболеть во взрослом возрасте довольно в легкой форме. Типичные признаки - сыпь на лице и повышение температуры. Плюс воспаляются лимфатические узлы. Скрытый период этой болезни составляет 14 - 21 день. Дети эту болезнь переносят достаточно легко, взрослым переносить эту инфекцию дается куда тяжелее. Но главную опасность краснуха представляет для беременных женщин. Причем сами они могут переносить заболевание в довольно легкой форме, опасность – в последствиях для плода. Если будущая мама заболевает краснухой в первом триместре, велика вероятность выкидыша либо рождения ребенка с серьезными патологиями, например, пороком сердца, болезнью нервной системы, слепотой, катарактой и не только. Передается краснуха воздушно-капельным путем, то есть очень легко, потому беременная должна контактировать только со здоровыми людьми – риск заболеть довольно велик.

Для всех переболевших краснухой хорошая новость в том, что иммунитет приобретается пожизненный – вирус вам больше не грозит. А вот если в детстве вы не переболели краснухой, то вам стоит привиться в возрасте после 26 лет.