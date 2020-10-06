Чем опасны для взрослых ветрянка, коклюш и другие детские болезни
Считается, что краснухой можно переболеть во взрослом возрасте довольно в легкой форме. Типичные признаки - сыпь на лице и повышение температуры. Плюс воспаляются лимфатические узлы. Скрытый период этой болезни составляет 14 - 21 день. Дети эту болезнь переносят достаточно легко, взрослым переносить эту инфекцию дается куда тяжелее. Но главную опасность краснуха представляет для беременных женщин. Причем сами они могут переносить заболевание в довольно легкой форме, опасность – в последствиях для плода. Если будущая мама заболевает краснухой в первом триместре, велика вероятность выкидыша либо рождения ребенка с серьезными патологиями, например, пороком сердца, болезнью нервной системы, слепотой, катарактой и не только. Передается краснуха воздушно-капельным путем, то есть очень легко, потому беременная должна контактировать только со здоровыми людьми – риск заболеть довольно велик.
Для всех переболевших краснухой хорошая новость в том, что иммунитет приобретается пожизненный – вирус вам больше не грозит. А вот если в детстве вы не переболели краснухой, то вам стоит привиться в возрасте после 26 лет.
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Коклюш
Попробуйте вспомнить, случалось ли вам кашлять без видимой причины больше двух недель? Терапевты уверяют, что речь может идти о коклюше. Причем, неважно делали ли вы прививку в детстве. От коклюша детей прививают трижды: в первый год жизни, потом в шесть лет и в тринадцать. Ее действие сохраняется в течение 12 лет. Потом вы можете подхватить это заболевание. То есть уже в 25 лет хорошо бы сделать ревакцинацию. Передается коклюш, как и краснуха, воздушно-капельным путем. Возбудитель коклюша разрушает ворсинки бронхов, возникает характерный кашель (вплоть до рвоты и травмированных ребер!) и отек. Иногда подобный кашель может привести к воспалению легких (слизистая не защищена от инфекций). В случае заболевания понадобится довольно длительный курс приема антибиотиков. Отмахиваться и надеяться, что само пройдет, точно не стоит. Ведь среди осложнений коклюша значатся пневмония, конъюнктивит и даже поражения со стороны центральной нервной системы.
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Свинка (паротит)
Еще одно заболевание, о котором точно все слышали, но, возможно, не представляют всей его опасности. Только в нашей стране его называют свинкой, так как лицо болеющего человека приобретает характерную отекшую форму. Паротит, медицинское название этого вирусного заболевания, представляет собой воспаление околоушных слюнных желез. Большую опасность представляет для не привитых мальчиков, так как может обернуться воспалением яичек и привести, в свою очередь, к бесплодию. Другие возможные осложнения: серозный менингит, воспаление молочных желез у женщин, глухота. Чтобы избежать заболевания, необходима вакцинация: в один год и в семь лет. Считается, что иммунитет от этого заболевания становится пожизненным. Специфических методов лечения не существует, потому врачи настоятельно рекомендуют делать прививки.
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Ветрянка (ветряная оспа)
Обманчиво считается «легким» заболеванием. На самом деле это острое инфекционное заболевание (вызывается высококонтагиозным вирусом Varicella-Zoster), передаваемое воздушно-капельным путем. Легкая форма характерна больше для детей, у взрослых нередки осложнения. в зрелом возрасте нередко проявляется в виде опоясывающего герпеса – характерные прозрачные пузырики под ребрами.
Инкубационный период ветрянки – две-три недели. Первые признаки очень похожи на начало простуды: кости ломит, возникает слабость, повышение температуры. Затем на передовую выходят специфические признаки: мелкая розовая сыпь и сильный зуд. При контакте с больным человеком, который может еще не подозревать об этом, заражение произойдет непременно.
Если вас не прививали в детстве, вы можете поставить вакцину во взрослом возрасте. Особенно это рекомендуют сделать будущим мамам. Если беременная женщина заболеет ветрянкой, ей введут иммуноглобулины, которые нейтрализуют действие вируса. После перенесенной ветряной оспе в организме человека на всю жизнь сохраняется вирус. При снижении иммунитета он проявляет себя в виде опоясывающего лишая.
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Скарлатина
Когда-то это заболевание считалось смертельным. Сейчас летальные исходы практически отсутствуют, но болезнь, если упустить момент или заниматься самолечением, чревата серьезными осложнениями. Так, у взрослых возможны аллергические осложнения на клапанный аппарат сердца, почки, суставы, центральную нервную систему. Болезнь не требует прививок, источником инфекции может стать заболевший взрослый человек. При попадании в организм инфекции возбудитель выделяет токсины, вызывая ангину. Мигрируя инфекция может поражать сердце, нервную систему, почки. Токсины возбудителя способны привести к аутоиммунным поражениям тканей. В борьбе с заболеванием может помочь только своевременное использование антибиотиков.
Как защититься от «детских» инфекций
Почему «детские» заболевания все чаще стали представлять опасность для взрослых людей? Специалисты объясняют это отказом родителей от вакцинации детей. Нередко взрослые привиты, а значит могут являться источником инфекции для малышей со всеми возможными последствиями. Кто-то из детей не ходил в детский сад и не переболел со сверстниками той же ветрянкой, кому-то ставили прививку вовремя, но организм вакцину не воспринял. Так что имеют место разные варианты. Как действовать, если подхватили одно из вышеперечисленных заболеваний в зрелом возрасте?
– обращайтесь к врачу как можно скорее, не занимайтесь самолечением;
– ряд болезней являются инфекционными, значит никогда нельзя забывать о гигиене;
обязательно прививайтесь перед поездкой в эндемичные регионы;
делайте ревакцинацию. Помним, что вакцина обеспечивает иммунитет только на 12 лет.
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