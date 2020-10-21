Послеобеденный упадок сил: причины, способы с ним справиться или вовсе избежать
Да, порой держаться нет больше сил, ведь существует множество факторов, которые «угнетают» наш организм: хронический стресс, недосып, вредные привычки, гормональный сбой и даже дефицит витаминов и микроэлементов. При этом бывает упадок сил физический, а бывает эмоциональный. Кроме того, не стоит забывать о том, что пища, конечно, наполняет нас энергией, но существует целый ряд факторов, которые могут повлиять на нашу способность переваривать и усваивать питательные вещества из нее и, как следствие, на наше самочувствие после еды может ухудшиться — возникнет тот самый упадок сил.
Основные причины возникновения упадка сил
В течение дня у нас возможны два вида потери сил и энергии. В первом случае упадок сил наступает из-за активного процесса пищеварения. Как правило, если обед у вас проходит в 13.00 или в 14.00. В это время умственная и физическая деятельность в организме замедляются, по той причине, что организм направляет все свои силы на то, чтобы переварить ту пищу, которую он только что получил. И где-то на 1,5 часа мы уходим в «сомнамбульный» режим: когда взгляд постоянно останавливается на каком-то конкретном объекте, абсолютно ничего не хочется делать и не возникает никаких желаний, кроме явного — поспать здесь и сейчас.
Во втором случае — дневной упадок сил — возникает, как правило, у людей после поздних обедов или перекусов в интервале с 16.00 до 18.00. Именно в этот временной период по нашим физиологическим часам наступает спад уровня кортизола и выделяется мелатонин. А в осенний период это особо актуально из-за отсутствия солнца, укороченного светового дня — мы хотим чаще спать, становимся раздражительнее и можем впасть в легкую апатию.
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Способы борьбы с внезапным упадком сил
Справиться с такими периодами спада энергии можно. Для этого включайте в свой рацион (в обед или в качестве перекуса) крепкий зеленый чай, настоящий кофе без молока/сливок, сладкий фрукт, дольку горького шоколада или сладкий десерт. Но здесь важно оговориться: эти продукты не должны заменять вам обед или перекус, они должны идти как дополнение к основному приему пищи.
Если в 13.00 у вас не возникает желания съесть сладкого, то, например, в 16.00 вы можете себе позволить легкий перекус со сладким ингредиентом — это может быть зефир, пастила, сухофрукты, шоколад или небольшой кусочек торта. А те, кто в 16.00 только обедают, могут разнообразить свой рацион и съесть после основного блюда десерт.
Вы можете после обеда прогуляться, если позволяет время и погода, можно сделать небольшую зарядку — это позволит вернуть энергию и немного взбодриться.
Также вы можете послушать веселую музыку или сделать бодрящую медитацию. Старайтесь больше двигаться, потанцуйте — это усилит кровообращение, насытит кровь кислородом.
Используйте тонизирующие аромамасла или травы: апельсин, базилик, гвоздика, бэй, чабрец, шалфей, лимон, мята, мелисса, корица, мускатный орех, имбирь, пальмароза, цитронелла, розмарин, пихта, жасмин, сандал.
«Ощущение сонливости в послеобеденное время — абсолютно естественное состояние, зависящее от нашего гормонального фона. В период с 14 до 16 часов происходит физиологичное повышение уровня гормона роста, поэтому нас и тянет в сон хотя бы на 30 минут».
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Что делать, если проблема стала постоянной?
Если сонливость после обеда нестерпима, сопровождается слабостью, вялостью и настигает вас каждый день, нужно проанализировать образ жизни, питание и состояние здоровья в целом.
Восполните питьевой режим. Пейте жидкость из расчета 30 мл воды на 1 кг веса в сутки.
Нормализуйте сон. Важно не только количество часов сна, но и его качество, а также время засыпания.
Исключите простые углеводы из обеденного ланча. Употребление сахара, белого риса, мучного, сладких фруктов может приводить к скачкам глюкозы, инсулина в крови и, как следствие, ощущению усталости.
Проведите профилактику воспалительных процессов. Чекап здоровья в целом штука полезная, потому не пренебрегайте им.
Восполните дефициты витаминов и минералов — их можно выявить только с помощью анализов, потому сдайте общий и биохимический анализы крови.
Фото: depositphotos
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