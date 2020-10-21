Послеобеденный упадок сил: причины, способы с ним справиться или вовсе избежать

В течение дня у нас возможны два вида потери сил и энергии. В первом случае упадок сил наступает из-за активного процесса пищеварения. Как правило, если обед у вас проходит в 13.00 или в 14.00. В это время умственная и физическая деятельность в организме замедляются, по той причине, что организм направляет все свои силы на то, чтобы переварить ту пищу, которую он только что получил. И где-то на 1,5 часа мы уходим в «сомнамбульный» режим: когда взгляд постоянно останавливается на каком-то конкретном объекте, абсолютно ничего не хочется делать и не возникает никаких желаний, кроме явного — поспать здесь и сейчас.