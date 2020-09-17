От покупки недвижимости до медитации: как снять стресс, согласно знаку зодиака
Овен
Упрямые и амбициозные представители данного знака зодиака всегда получают то, что хотят и даже больше. Депрессивное состояние им практически не ведомо, но если уж и случается у них хандра, то они бросают все силы, чтобы как можно скорее вернуться в строй. Овны не станут залеживаться на диване и грустить, они развернут какую-нибудь бурную деятельность и сделают то, о чем давно мечтали, но все откладывали до лучших времен – поездка в экзотическую страну, прыжок с парашютом или покупка роскошной квартиры, которая соответствует их статусу.
Телец
Представители данного знака зодиака ценят комфорт и спокойствие, поэтому, когда случаются неурядицы, они на какое-то время впадают в ступор, но в итоге находят в себе силы побороть стресс. Тельцы обычно находят утешение в деньгах и роскоши, потому, как только почувствуют, что хандру просто так не одолеть, начинают шиковать – безумный шопинг, посиделки с друзьями в самых лучших ресторанах, поездка на выходные в дорогостоящий отель или дизайнерский ремонт в квартире. Это помогает им избавиться от мрачных мыслей и взбодриться.
Близнецы
Представители данного знака зодиака только от одного осознания, что им предстоит провести какое-то время в монотонности и рутине могут впасть в отчаяние и депрессию. Как только они начинают стрессовать, то сразу же устраивают конференцию с друзьями или просто отправляются в людное место, лишь бы не оставаться в одиночестве и не поддаться унынию еще больше. Один из самых действенных способов – отправиться на вечеринку и зажечь там так, чтобы слухи об их подвигах ходили еще долго.
Рак
Представители данного знака зодиака очень переживают, хоть и не показывают свои истинные чувства окружающим. Раки подвержены стрессу и как только чувствуют, что их «накрывает», то стараются закрыться дома и не общаться ни с кем, кроме самих близких. Именно поддержка семьи помогает им расслабиться и восстановить жизненные силы. Они - настоящие домоседы и активно используют этот прием, когда им нужно прийти в себя.
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Лев
Представители данного знака зодиака легко и позитивно относятся к жизни, поэтому редко грустят или испытывают стресс. Но если уж вдруг случится так, что в их жизни что-то пойдет не по плану, то они тут же начнут компенсировать это успехами в другой области. Скажем, если личная жизнь Львов летит в тартарары, то они с неистовой силой начинают строить карьеру и очень быстро добиваются грандиозных успехов. И наоборот, как только на работе все начинает рушиться, то они переключаются на личную жизнь и становятся самыми лучшими вторыми половинками для своих партнеров и заботливыми родителями.
Дева
Представители данного знака зодиака испытывают стресс всякий раз, как только понимают, что отклонились от ранее намеченного курса. Отсутствие плана и хаос – то, что может надолго выбить Дев из колее и они начинают писать новые списки и анализировать, почему все так произошло и каким образом они могут исправить ситуацию. Направление мыслей в позитивное русло и упорядоченность в жизни помогает им избавиться от депрессии.
Весы
Представители данного знака зодиака теряют душевное равновесие и впадают в депрессивное состояние всякий раз, когда перестают чувствовать прекрасное и гармоничное (не важно, идет ли речь о работе или о личной жизни). Чтобы расслабиться и вновь почувствовать вкус жизни, им достаточно прослушать классическую музыку, посетить выставку, сходить в театр, наведаться в салон красоты или сменить имидж.
Скорпион
Представители данного знака зодиака, в отличие от других, не бегут о своих мрачных мыслей, а вполне спокойно к ним относятся и даже используют их в своих целях. Для начала они постараются разобраться в ситуации и найти первопричину, а затем достанут свой самый лучший наряд, отправятся на шумную вечеринку, начнут флиртовать с незнакомцем и, вполне вероятно, забудутся в его объятиях. Флирт и мимолетный роман – лучшее лекарство от хандры, по мнению Скорпионов.
Фото: Pexels.com
Стрелец
Представители данного знака зодиака знают точно – чтобы «прочистить» мозги и перезагрузиться необходимо отправиться в путешествие. И не важно, идет ли речь о посещении какой-то экзотической страны или просто вылазка на природу за город. Спонтанный отпуск c друзьями поможет им расслабиться и взглянуть на ситуацию со стороны (и понять, что нет неразрешимых проблем).
Козерог
Простой в работе или вовсе отсутствие заработка может вогнать в депрессию консервативных Козерогов. Представители данного знака привыкли всего добиваться своими силами и поэтому любая ситуация, в результате которой они вынуждены зависеть от кого-либо, действует на них негативно. Вернуть гармонию, спокойствие и душевный баланс им помогает…смена труда или разработка новых идей, которые помогут им выйти на новый уровень в самое ближайшее время.
Водолей
Представители данного знака зодиака не воспринимают стрессовые ситуации, как нечто ужасное. Наоборот, они относятся к этому философски и в любой неудаче видят прекрасный трамплин, позволяющий им перепрыгнуть на новый уровень и добиться желаемого. Вместо того, чтобы хандрить и грустить, Водолеи соберут друзей и устроят танцы до утра и уже на следующий день начнут внедрять одну из своих гениальных мыслей по завоеванию мира.
Рыбы
Представители данного знака зодиака очень часто испытывают стресс и душевные метания. Любая нестандартная ситуация способна надолго вывести их из колеи и заставить сомневаться в собственных силах. Избавиться от мрачных мыслей и негативных эмоций им помогут духовные практики, медитация или просто прочтение любимой книги в каком-нибудь уединенном месте.
Фото: Pexels.com
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