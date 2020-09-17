От покупки недвижимости до медитации: как снять стресс, согласно знаку зодиака

Овен

Упрямые и амбициозные представители данного знака зодиака всегда получают то, что хотят и даже больше. Депрессивное состояние им практически не ведомо, но если уж и случается у них хандра, то они бросают все силы, чтобы как можно скорее вернуться в строй. Овны не станут залеживаться на диване и грустить, они развернут какую-нибудь бурную деятельность и сделают то, о чем давно мечтали, но все откладывали до лучших времен – поездка в экзотическую страну, прыжок с парашютом или покупка роскошной квартиры, которая соответствует их статусу.

Телец

Представители данного знака зодиака ценят комфорт и спокойствие, поэтому, когда случаются неурядицы, они на какое-то время впадают в ступор, но в итоге находят в себе силы побороть стресс. Тельцы обычно находят утешение в деньгах и роскоши, потому, как только почувствуют, что хандру просто так не одолеть, начинают шиковать – безумный шопинг, посиделки с друзьями в самых лучших ресторанах, поездка на выходные в дорогостоящий отель или дизайнерский ремонт в квартире. Это помогает им избавиться от мрачных мыслей и взбодриться.

Близнецы

Представители данного знака зодиака только от одного осознания, что им предстоит провести какое-то время в монотонности и рутине могут впасть в отчаяние и депрессию. Как только они начинают стрессовать, то сразу же устраивают конференцию с друзьями или просто отправляются в людное место, лишь бы не оставаться в одиночестве и не поддаться унынию еще больше. Один из самых действенных способов – отправиться на вечеринку и зажечь там так, чтобы слухи об их подвигах ходили еще долго.

Рак

Представители данного знака зодиака очень переживают, хоть и не показывают свои истинные чувства окружающим. Раки подвержены стрессу и как только чувствуют, что их «накрывает», то стараются закрыться дома и не общаться ни с кем, кроме самих близких. Именно поддержка семьи помогает им расслабиться и восстановить жизненные силы. Они - настоящие домоседы и активно используют этот прием, когда им нужно прийти в себя.