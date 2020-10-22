Чем грозит дефицит витамина D и как его предотвратить своими силами
Как сообщает онлайн-издание «РИА Новости», из-за недостатка витамина D плохо усваивается кальций, из-за чего он начинает вымываться из костей, что приводит к остеопорозу и высокому риску переломов. Среди главных симптомов дефицита: боль в суставах, бессонница, утомляемость, снижение аппетита, частые простуды, медленное заживление ран. Эти признаки слишком расплывчаты, потому их часто списывают на стресс и инфекционные заболевания.
Восполнить нехватку витамина D можно, скорректировав свое питание. По словам специалистов, его много содержится в яичных желтках, некоторых видах жирных рыб, грибах и говяжьей печени, а вот в растительной пище его почти нет. Но наиболее эффективным станет прием БАДов: "Витамин D лучше принимать в виде капсул или капель. А контролировать его уровень в крови — с помощью специального анализа", — подытожила врач. Кроме того, необходимо гулять по улице минимум полчаса, даже если солнце скрыто за облаками.
Фото: depositphotos
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