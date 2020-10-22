Чем грозит дефицит витамина D и как его предотвратить своими силами

Восполнить нехватку витамина D можно, скорректировав свое питание. По словам специалистов, его много содержится в яичных желтках, некоторых видах жирных рыб, грибах и говяжьей печени, а вот в растительной пище его почти нет. Но наиболее эффективным станет прием БАДов: "Витамин D лучше принимать в виде капсул или капель. А контролировать его уровень в крови — с помощью специального анализа", — подытожила врач. Кроме того, необходимо гулять по улице минимум полчаса, даже если солнце скрыто за облаками.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!