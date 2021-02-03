Какую еду надо исключить из меню, чтобы не «разозлить» свою кожу
Мы даже не догадываемся о том, что в нашем организме живет множество микроскопических организмов, которые влияют на абсолютно все процессы в нашем теле и даже на деятельность нашего мозга. Важно понимать, что красота и молодость кожи зависят не только от количества воды и жиров в рационе, но и от чистоты кишечника, качественного состава микробиома, работы желчевыводящих путей, качества сна и повседневной двигательной активности, от нашей осанки и наличия привычек, помогающих расслабить чрезмерно напряженные мышцы.
В питании также есть 5 важных процессов или их состояний, которые напрямую влияют на красоту нашей кожи.
Кислотно-щелочной баланс внутренних сред
Некоторые продукты способны менять рН наших внутренних жидких сред, в частности, крови. Организму приходится это «исправлять», задействуя свои буферные запасы щелочных металлов (магния, калия, кальция), которых, к сожалению, у многих людей недостаточно. При закислении крови эритроциты склеиваются в так называемые «монетные столбики», нарушая ее движение по капиллярам. А именно от них зависит скорость обменных процессов в клетках кожи. Ей достается все меньше питательных веществ и кислорода, ее состояние и цвет ухудшаются, появляются темные круги под глазами.
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Гликация белков и степень ее выраженности
Сахара и его аналогов в нашей еде стало катастрофически много! А они имеют способность «спаиваться» со свободными аминокислотами и создавать нерастворимые соединения, которые организм не способен утилизировать. Накапливаясь, они приводят к нарушению обмена веществ, гипоксии, а потом и к гибели клеток. Особенно сильно гликации подвергаются белки кожи: гликоген и эластин, что приводит к ее быстрому увяданию. А с возрастном эти процессы существенно ускоряются. Кстати, аппетитная корочка, которая получается при жарке, — это тоже гликированный белок!
Дефицит «правильных» жиров
Для красивой кожи очень важны полиненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины (особенно витамины А и Е), а вредны — гидрогенизированные трансжиры и чрезмерное количество насыщенных. Жиры усваиваются с помощью желчи и ферментов поджелудочной железы. Если их не хватает мозгу и внутренним органам, они забираются из кожи, и она становится сухой и уязвимой.
Чрезмерное количество «вредных» (особенно окисленных) жиров
При дефиците «хороших» жиров мы часто наблюдаем переизбыток «плохих». В первую очередь они содержатся в маргарине и других окисленных и термически обработанных растительных жирах. При окислении и перегреве они приобретают свойства свободных радикалов, запуская окислительный стресс. При повсеместном дефиците антиоксидантов это приводит к болезням и быстрому старению клеток. Поэтому следует избегать жаренных, особенно во фритюре, продуктов, соусов, сладостей и выпечки промышленного производства. Также надо постараться не сочетать растительные и животные жиры в одном приеме пищи. Это приносит вред и ворсинкам кишечника, и его моторике, а также поджелудочной железе.
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Состояние и функциональная активность систем очищения организма
Собирая все, что выбросили клетки в межклеточное пространство, лимфа стремится к лимфоузлам. После обработки в них все ненужное и вредное она пытается «выбросить» наружу. В этом ей помогают органы и системы, имеющие контакт с внешней средой. В первую очередь это кишечник. Но если его стенки плохо проницаемы и «замазаны» клейкими остатками пищи, то нагрузка переходит на кожу. «Заклеивает» стенки кишечника чрезмерное количество рафинированных глютеносодержащих продуктов, особенно если они плохо прожевывались и находились в составе сложных смесей с дефицитом клетчатки и воды. И тогда вся «грязь» начинает выделяться через кожу, которая плохо справляется с этой функцией. Густой и вязкий секрет «застревает» в ее порах. Если в нем много сахаров и жиров, это становится питательной средой для микробов. Эти процессы проявляются различными высыпаниями и раздражениями на коже. Вот почему кишечник и кожа так тесно связаны. Таким образом, для сохранения красоты эпидермиса следует отказаться в первую очередь от продуктов, содержащих рафинированную муку, особенно в сочетании с сахаром и маргарином, и обогатить рацион цельными злаками, бобовыми, сырой растительной клетчаткой. А также полезно пить теплую чистую воду.
Какие продукты плохо влияют на качество кожи
Пищевые красители, консерванты, усилители вкуса и другие «слуги дьявола» — настоящие враги нашей кожи и ее здорового внешнего вида. Выделяясь на поверхность эпидермиса, они вызывают ее раздражение и нарушают регенерацию (восстановление).
Фото: depositphotos
Обратите внимание, что у вас на тарелке:
сладости и мучные продукты — прощай, сияние кожи, так как нарушается синтез коллагеновых и эластических волокон (из полимеризация) и впоследствии кожа обвисает;
соль — враг красоты кожи: соления, маринады и другие продукты длительного хранения — это прямая дорога к старению кожи, так как они вызывают нарушение лимфоциркуляции и впоследствии возникают отеки, нарушение трофики кожи;
увлечение красным мясом и его производными — беконом, колбасами с жировыми прослойками — ведет к закислению и утрате антиоксидантов защиты — старение кожи вам гарантировано;
жиры, майонез, кетчуп и другие вредные продукты ведут к нарушению микроциркуляции и питания кожи — она «злится» и стареет.
Фото: depositphotos
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