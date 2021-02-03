Какую еду надо исключить из меню, чтобы не «разозлить» свою кожу

Сахара и его аналогов в нашей еде стало катастрофически много! А они имеют способность «спаиваться» со свободными аминокислотами и создавать нерастворимые соединения, которые организм не способен утилизировать. Накапливаясь, они приводят к нарушению обмена веществ, гипоксии, а потом и к гибели клеток. Особенно сильно гликации подвергаются белки кожи: гликоген и эластин, что приводит к ее быстрому увяданию. А с возрастном эти процессы существенно ускоряются. Кстати, аппетитная корочка, которая получается при жарке, — это тоже гликированный белок!

Дефицит «правильных» жиров

Для красивой кожи очень важны полиненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины (особенно витамины А и Е), а вредны — гидрогенизированные трансжиры и чрезмерное количество насыщенных. Жиры усваиваются с помощью желчи и ферментов поджелудочной железы. Если их не хватает мозгу и внутренним органам, они забираются из кожи, и она становится сухой и уязвимой.

Чрезмерное количество «вредных» (особенно окисленных) жиров

При дефиците «хороших» жиров мы часто наблюдаем переизбыток «плохих». В первую очередь они содержатся в маргарине и других окисленных и термически обработанных растительных жирах. При окислении и перегреве они приобретают свойства свободных радикалов, запуская окислительный стресс. При повсеместном дефиците антиоксидантов это приводит к болезням и быстрому старению клеток. Поэтому следует избегать жаренных, особенно во фритюре, продуктов, соусов, сладостей и выпечки промышленного производства. Также надо постараться не сочетать растительные и животные жиры в одном приеме пищи. Это приносит вред и ворсинкам кишечника, и его моторике, а также поджелудочной железе.