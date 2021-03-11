Готовим тело к лету: как выбрать идеальную форму для спорта

Для активных видов спорта (аутдор) делайте ставку на прочность материалов. Соблюдайте принцип многослойности, где первый слой — термобелье. Лучше отдавать предпочтение синтетическим материалам. Хлопок быстро впитывает влагу, но долго сохнет. Второй слой — теплая одежда из флиса, третий — одежда из мембраны. Она защищает от влаги и ветра.

Для повседневной носки подойдут костюмы из футера, велюра и других мягких тканей. Кстати, велюр — остромодный тренд, вновь вернувшийся к нам из 2000-х. В них комфортно гулять, проводить время на пикниках, но интенсивно тренироваться — вряд ли.