Готовим тело к лету: как выбрать идеальную форму для спорта
Фото: Globallook
Подбираем форму под вид спорта
Правильно подобранная спортивная форма помогает получать больше удовольствия от тренировок. Для каждого вида спорта она разная. Для йоги, гимнастики, антигравити, акробатики, тренировок в тренажерном зале или бега выбирайте одежду из эластичных и износостойких тканей, например, бифлекса или дайвинга. Она должна плотно прилегать к телу, не сковывать движения и не задираться во время занятия. Подойдут комбинезоны, лосины, топы и рашгарды.
Фото: Пресс-служба
В составе бифлекса — полиамид, лайкра (эластан, спандекс), иногда добавляют люрекс для блеска ткани. Ткань растягивается во все стороны минимум в два раза, прочная и хорошо выводит воду, на ней не остаются белые разводы после интенсивных тренировок. Дайвинг обычно состоит из вискозы, полиэстера и лайкры (эластана). Перед покупкой костюма убедитесь, что детали изделия закреплены подходящими эластичными нитками. Попробуйте потянуть вещь на стыках разных частей. Если нити легко растягиваются и не деформируют ткань, значит, в ваших руках качественная одежда.
Фото: Пресс-служба
Для активных видов спорта (аутдор) делайте ставку на прочность материалов. Соблюдайте принцип многослойности, где первый слой — термобелье. Лучше отдавать предпочтение синтетическим материалам. Хлопок быстро впитывает влагу, но долго сохнет. Второй слой — теплая одежда из флиса, третий — одежда из мембраны. Она защищает от влаги и ветра.
Для повседневной носки подойдут костюмы из футера, велюра и других мягких тканей. Кстати, велюр — остромодный тренд, вновь вернувшийся к нам из 2000-х. В них комфортно гулять, проводить время на пикниках, но интенсивно тренироваться — вряд ли.
Фото: Globallook
Как подобрать бра для активных видов спорта
Измерьте параметры: объем груди (по центру, без сильного натяжения) и под грудью. Бра должно плотно прилегать к телу. Попробуйте поднять руки: если оно задирается, значит, оно вам велико, стягивает кожу — наоборот.
Для груди маленького и среднего размеров подойдут почти любые модели бра и топы. Для пышных форм необходима дополнительная поддержка. Обычно на таких моделях шире лямки, есть специальные вставки по бокам, а чашки и косточки — как у обычного бюстгальтера.
Фото: Архивы пресс-служб
Чек-лист для покупки идеальных леггинсов
- Леггинсы с вертикальными линиями (строчками или лампасами) визуально удлинят ноги.
- Скорректировать талию помогут специальные утягивающие вставки на поясе.
- Для идеальных ягодиц — леггинсы с эффектом push-up или специальным кроем.
- Комфорт для занятий йогой или аэростретчингом подарят трендовые леггинсы со штрипками.
- Компрессионные модели уберегут ноги от сильных нагрузок во время бега (перед покупкой проконсультируйтесь с врачом).
Фото: Архивы пресс-служб
Спортивные тренды весна-лето 2021
После самоизоляции мода взяла курс на максимальный комфорт: треники давно вышли за пределы спортзала, а модные дома (Gucci, Maison Margiela, Prada) с еще большим рвением стали создавать коллаборации со спортивными брендами. Вместе с экспертом мы составили список спортивных мастхэвов для шопинга.
- Велюровые и бархатные костюмы, которые Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон снова вывели в массы.
- Костюмы с укороченным верхом (кроп-топы и свитшоты, частично или полностью оголяющие живот).
- Брюки-клеш. Обратите внимание на модели из трикотажа в базовых цветах — черном или бежевом.
- Eco-friendly-одежда из переработанных материалов (пластика, органических волокон и тканей, которые ранее уже были использованы).
Фото: Архивы пресс-служб
В преддверии теплого сезона вдохновляемся спортивными телами звезд. Мы собрали подборку селебрити, которые выходили на красную дорожку в одних бра и хвастались стальным прессом. Подробнее — на Passion.ru.
Фото: пресс-служба / Globallook / Instagram
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