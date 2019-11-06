«Не карбонара», каламарата с лососем и еще 5 впечатляющих рецептов итальянской пасты

Что нужно:

60 г очищенной моркови

40 г очищенного лука шалот

60 г очищенных стеблей сельдерея

8 г чеснока

30 г сухого белого вина

150 г смешанного фарша (20/80 свинина и говядина)

20 г сливочного масла

20 г 33%-ных сливок

160 г пасты

140 г томатного соуса для пиццы

30 г тертого сыра пармезан

соль, сахар, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. В сотейник с разогретым оливковым маслом добавьте мелко нарубленный лук-шалот, стебель сельдерея и морковь (можно натереть на терке). Когда все овощи будут спассированы, добавьте измельченный чеснок и белое вино. Выпарите до исчезновения алкогольного аромата и уберите в сторону.

Шаг 2. Карамелизуйте мясо, то есть поджарьте до корочки. Для этого фарш хорошо разомните лопаткой, чтобы не было крупных комков мяса. Сначала тушите его в собственном соку. Долго жарить не нужно, лишь немного подрумянить. После того как мясо приготовится, выложите его к овощам, добавьте томатный соус для пиццы и тушите (чем дольше – тем лучше).

Шаг 3. Добавьте соль, сахар и перец по вкусу. Когда соус приготовится, можно приступать к пасте. Отварите ее до состояния «на пару минут раньше al dente».

Шаг 4. Соус прогрейте на сковороде, добавьте сливочное масло и сливки. Когда все будет готово, переложите в него пасту и доведите до нужного состояния готовности уже в сковороде. Перед подачей добавьте нарезанные соломкой листья базилика и пармезан.

Паста букатини с креветками, вялеными томатами и соусом песто

рецепт от шеф-повара Маттео Лаи, ведущего программы «Однажды в Италии» на телеканале «Кухня ТВ»