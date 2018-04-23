Что такое гастрономические сеты и почему они стали так популярны

В последнее время большой популярностью пользуются фестивали еды, в рамках которых рестораны как раз имеют возможность презентовать свои сет-меню. На заданные темы того или иного фестиваля шеф-повара демонстрируют свое мастерство. Зачастую фестивали сами назначают фиксированную стоимость сета, что дает возможность гостям попробовать блюда в тех заведениях, где они ни разу не были по разным ричинаи, например в очень помпезных и дорогих.

Само понятие «сет» предполагает несколько перемен. Классический сет – это 3-4 блюда а вообще позиций в сете может быть и 15 – 10 основных и 5 комлиментоа. Это может быть и комплексный обед- ужин в национальном стиле или же «монообед», который посвященный какому-то одному виду продуктов (например, мясу, морепродуктам, овощам).

Можно выделить три основных категории сетов:

Трационный (классический) - блюда от шефа Винный сет- в меню - блюда, которые идеально сочетаются с тем или иным вином.