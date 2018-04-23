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Что такое гастрономические сеты и почему они стали так популярны

Дегустационный сет - это визитная карточка ресторана, набор авторских блюд от шефа, которые демонстрируют его мастерство. Иными словами — шанс для шеф-повара показать свой авторский взгляд, а для гостя — за одно посещение ресторана составить впечатление о кухне заведения. Впервые дегустационные сеты были составлены 20 лет назад шефом Чарли Троттером из Чикаго.
Жереми Урюти изБордо
Шеф - повар Le restaurant

Будь в теме

Обычно в сеты включаются несколько блюд, которые зачастую связаны между собой определенной тематикой и отличаются ярким творческим подходом и в приготовлении, и в подаче. Изначально сеты были привилегией ресторанов высокого уровня. Но на данный момент существуют разные категории сетов, которые можно встретить в абсолютно разных гастрономических заведениях. Классические, винные, тематические, фингер-сеты, которые удобно заказать в ресторанах при кинотеатре. Одни рестораны составляют сеты из фирменных блюд, другие придумывают их специально, чтобы продемонстрировать стиль и мастерство шефа. Истинная цель сет-меню — не просто накормить гостя ресторана, а доставить ему гастрономическое удовольствие. Первая и значимая особенность сет меню — это набор действительно эксклюзивных блюд высокой или авторской кухни, которые можно попробовать по комфортной для гостя стоимости. Но экономическая выгода — это не единственная особенность сет-меню. Как правило, шефы досконально подбирают состав блюда, чтобы продукты гармонично сочетались, а вкусы — переходили из одного оттенка в другой, играли и звучали неординарно.

Фестиваль еды

Фото: Сет Бордо

В последнее время большой популярностью пользуются фестивали еды, в рамках которых рестораны как раз имеют возможность презентовать свои сет-меню. На заданные темы того или иного фестиваля шеф-повара демонстрируют свое мастерство. Зачастую фестивали сами назначают фиксированную стоимость сета, что дает возможность гостям попробовать блюда в тех заведениях, где они ни разу не были по разным ричинаи, например в очень помпезных и дорогих.

Само понятие «сет» предполагает несколько перемен. Классический сет – это 3-4 блюда а вообще позиций в сете может быть и 15 – 10 основных и 5 комлиментоа. Это может быть и комплексный обед- ужин в национальном стиле или же «монообед», который посвященный какому-то одному виду продуктов (например, мясу, морепродуктам, овощам).

Можно выделить три основных категории сетов:

Трационный (классический) - блюда от шефа Винный сет- в меню - блюда, которые идеально сочетаются с тем или иным вином.

Нетрадиционные сет-меню, которые приурочены к определенному событию, к примеру - чемпионату мира по Футболу. Сет-меню можно приурочить к чему угодно: к просмотру кино, футбола, или посвятить сет великому художнику и воплотить в ее его картины. Например, 2018 год, объявлен в России годом балета. Соответственно, в некоторых ресторанах обновлена десертная карта. Так в меню некоторых ресторанов, введено три сладких блюда, посвященных французским балеринам. Две шоколадные сферы – черная и белая – призваны напомнить о соперничестве двух звезд первой половины XVIII века: виртуозной и стремительной Мари Камарго и артистичной и чувственной Мари Салле.

Фото: Десерт

В общем, Гастрономические сеты — не только дань моде или удачно перебравшийся к нам европейский тренд. Шефы называют их визитной карточкой ресторана. Кто ни разу не был – сходите оцените.

В Европе сет-меню в ресторанах — обычная история. Отчасти это связано с тем, что настоящих ценителей гастрономии там больше. Многие рестораны переходят на сеты не из-за потенциальной выгоды, а потому что они добились устойчивых результатов и сделали себе имя, а теперь хотят предложить гостям что-то новое. В России же сет-меню не столь распространено и зря. В наших реалиях необходимо иметь некий сет, создающий впечатление о кулинарном почерке шеф-повара. Так как 90% гостей хотят не сет, а просто и качественно поесть, но для оставшихся 10% гурманов нужно вводить специальное сет-меню, чтобы показать, на что способен шеф-повар и в каком направлении он работает.

Фото: архив ресторана

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