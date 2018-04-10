Вам понадобится:
- сливки 22% — 500 мл
- молоко 3,2% — 1 стакан
- желатин — 15 г
- сахар белый — 1 ст. ложка
- сахар тростниковый — 1 ст. ложка
- ванилин — 1,5 г (1 пакетик)
- голубика — 125 г
- клубника — 125 г
- конфитюр малиновый — 4 ст. ложки
- мята — 2 веточки
Приготовление:
Замочите в воде желатин на 5 минут. В кастрюлю с толстым дном залейте сливки и молоко, добавьте сахар, ванилин и, помешивая, медленно доведите до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Снимите кастрюлю с огня и добавьте в нее набухший желатин. Размешайте до полного растворения, разлейте по формам и уберите в холодильник на 2-3 часа для застывания. Подавайте десерт на малиновом конфитюре со свежими ягодами, украсив листиками мяты.