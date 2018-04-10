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Классический рецепт десерта принадлежит Италии. Это легкое и вкусное лакомство появилось в Пьемонте.

Вам понадобится:

  • сливки 22% — 500 мл
  • молоко 3,2% — 1 стакан
  • желатин — 15 г
  • сахар белый — 1 ст. ложка
  • сахар тростниковый — 1 ст. ложка
  • ванилин — 1,5 г (1 пакетик)
  • голубика — 125 г
  • клубника — 125 г
  • конфитюр малиновый — 4 ст. ложки
  • мята — 2 веточки

Приготовление:

Замочите в воде желатин на 5 минут. В кастрюлю с толстым дном залейте сливки и молоко, добавьте сахар, ванилин и, помешивая, медленно доведите до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Снимите кастрюлю с огня и добавьте в нее набухший желатин. Размешайте до полного растворения, разлейте по формам и уберите в холодильник на 2-3 часа для застывания. Подавайте десерт на малиновом конфитюре со свежими ягодами, украсив листиками мяты.

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