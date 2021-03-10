Читмил — необходимость или блажь худеющих: отвечает доктор Наталья Зубарева

По идее, в течение недели таких жестких ограничений происходит сброс веса, а этот свободный день необходим для психологической разгрузки. Но на самом деле в процессе такой антинаучной организации питания в составе лишних килограммов уходят и жиры, и вода, и, что самое страшное для нашего героя-бодибилдера, с таким трудом выращенные мышцы. А в воскресенье он читмилом добивает свой организм: обычно к этому моменту углеводов хочется просто зверски, так что срывов и переедания не избежать. Но ничего страшного, ведь завтра начнется новая неделя — и опять диета, так что сейчас можно взять еще один гамбургер и, пожалуй, картошку с газировкой. Как себя при этом чувствует желудочно-кишечный тракт, в частности, многострадальная поджелудочная железа, никто до поры до времени не задумывается. Но это спортсмены все-таки. У них, как правило, нет лишнего веса, и есть активная физическая нагрузка. То есть шансы, что излишние калории все же будут потрачены, довольно высоки. А если «читмилить» начинают обычные люди, которые просто худеют, — расклад совсем другой. Если есть лишний вес, а физическая активность слабая, читмил еще больше усугубит ситуацию.

Я всегда говорю своим пациентам: чтобы похудеть, надо есть! Есть вкусно, сытно и правильно, обращая внимание на состав блюд и размер порций в первую очередь. Каждый прием пищи должен пополнять организм белками, жирами и углеводами достаточно, но без переедания, ведь что бы мы ни ели, похудеть удастся только при дефиците калорий. А сбалансированные завтраки, обеды и ужины обеспечат в процессе снижения веса хорошее самочувствие и настроение, чувство сытости и отсутствие срывов, волчьего аппетита и, конечно, хорошее качество тела. Все мои пациенты отмечают, что вместе с килограммами уходит и целлюлит, от которого они не могли избавиться никакими косметологическими процедурами.