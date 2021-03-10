Читмил — необходимость или блажь худеющих: отвечает доктор Наталья Зубарева
Что такое читмил
Для начала определимся с терминологией. Читмил (cheat meal) — обманный прием пищи, который выбивается из вашего повседневного рациона, с целью встряхнуть организм. Выглядит это так: неделю вы соблюдаете диету, питаетесь правильно, а один день, скажем, воскресенье, позволяете себе запрещенные продукты, причем практически что угодно и без ограничений. Этот прием помогает «обмануть» собственное тело и психику. Первыми придумали и внедрили его бодибилдеры, озабоченные эффективной «сушкой» перед соревнованиями. К слову, к «сушке» у меня тоже миллион вопросов, но сейчас мы не об этом. Поскольку главная цель бодибилдеров в данном случае — формирование мощного мышечного рельефа, не отягощенного излишним жиром и водой, основу их рациона при таком режиме составляют белки. Одни сплошные белки и чуток клетчатки, но никаких жиров и углеводов. Для них воскресенье — заветная цель, на которой часто сосредоточены все мысли и мечты. Наконец-то можно будет «нормально поесть!».
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Работает ли читмил?
По идее, в течение недели таких жестких ограничений происходит сброс веса, а этот свободный день необходим для психологической разгрузки. Но на самом деле в процессе такой антинаучной организации питания в составе лишних килограммов уходят и жиры, и вода, и, что самое страшное для нашего героя-бодибилдера, с таким трудом выращенные мышцы. А в воскресенье он читмилом добивает свой организм: обычно к этому моменту углеводов хочется просто зверски, так что срывов и переедания не избежать. Но ничего страшного, ведь завтра начнется новая неделя — и опять диета, так что сейчас можно взять еще один гамбургер и, пожалуй, картошку с газировкой. Как себя при этом чувствует желудочно-кишечный тракт, в частности, многострадальная поджелудочная железа, никто до поры до времени не задумывается. Но это спортсмены все-таки. У них, как правило, нет лишнего веса, и есть активная физическая нагрузка. То есть шансы, что излишние калории все же будут потрачены, довольно высоки. А если «читмилить» начинают обычные люди, которые просто худеют, — расклад совсем другой. Если есть лишний вес, а физическая активность слабая, читмил еще больше усугубит ситуацию.
Я всегда говорю своим пациентам: чтобы похудеть, надо есть! Есть вкусно, сытно и правильно, обращая внимание на состав блюд и размер порций в первую очередь. Каждый прием пищи должен пополнять организм белками, жирами и углеводами достаточно, но без переедания, ведь что бы мы ни ели, похудеть удастся только при дефиците калорий. А сбалансированные завтраки, обеды и ужины обеспечат в процессе снижения веса хорошее самочувствие и настроение, чувство сытости и отсутствие срывов, волчьего аппетита и, конечно, хорошее качество тела. Все мои пациенты отмечают, что вместе с килограммами уходит и целлюлит, от которого они не могли избавиться никакими косметологическими процедурами.
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Главные опасности читмила
Есть у читмила и еще одна сторона, которую я категорически не приемлю: он способствует тому, чтобы люди воспринимали свою «диету» как наказание, временное явление, которое надо перетерпеть. А собственно, читмил как праздник, который ждешь всем сердцем. Но этот подход в корне неверный! Даже если с ним и удастся сбросить вес, то удержать достигнутое — никогда.
Читмил, иначе говоря, обжираловка, не имеет ничего общего со здоровым, бережным отношением к себе и своему организму. Вместо того, чтобы менять пищевые привычки и внедрять здоровое пищевое поведение в свою жизнь, перестраивать мышление (а без этого успеха не будет), любители читмилов просто ждут. Ждут выходного, похода в супермаркет, ждут чуда, а оно не происходит, вес стоит или уходит слишком медленно, наступает разочарование и срыв. «Да зачем я себя радости лишаю, все равно мне ничего не поможет, голодным сижу, а толку нет», — вот что говорят такие люди. Говорят и заедают свою печаль по поводу лишних килограммов, наедая в процессе и новые.
Фото: depositphotos
Также коварство читмила заключается в том, что вовремя остановиться удается далеко не каждому. И если теми же спортсменами могут двигать конкретные мотивы, например, «похудеть к соревнованиям через месяц», и это дисциплинирует, то обычному человеку, который вроде как никому ничего не должен, загнать себя в рамки сложнее. Вот и получается, что с воскресенья читмил затягивается до среды, а там и до нового читмила недалеко. В перспективе это может принести огромный вред физическому здоровью и загнать пациента в глубокую эмоциональную яму, как практикующему врачу — мне не раз приходилось такое видеть.
Подводя итог, хочу подчеркнуть, что я категорически против читмилов, но за золотую середину. Конечно, мы все живые люди, ходим на праздники, бываем в гостях и т.д. Умейте увидеть разницу между маленькой порцией десерта по случаю и еженедельным «разрешенным» обжорством, и помните, что ваше здоровье только в ваших руках.
Фото: depositphotos, кадр из фильма
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