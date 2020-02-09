Не есть после 18:00 и еще 8 популярных мифов о правильном питании и их разоблачение

Миф 1. Правильное питание – это невкусно

Многие уверены, что полезная еда по определению не может быть вкусной, и это большое заблуждение! Правильное питание ничем не уступает ресторанным деликатесам: необходимы лишь фантазия и некоторая сноровка, чтобы обычные продукты превратить в гастрономические творения. К тому же через несколько недель без сахара и фастфуда вкусовые рецепторы совершенно иначе передают палитру вкуса, открывая новые ее грани. И вы удивитесь, насколько вкусным окажется огурец, кабачок или куриная грудка.

Миф 2. Правильное питание – это дорого

Вне сезона свежих овощей и фруктов цены в магазинах могут пугать, однако если вместо сладостей к чаю, хлеба, колбасы и пельменей покупать фрукты, овощи, мясо и крупы, то можно вообще неплохо сэкономить, так как сосиски заканчиваются быстрее, чем килограмм мяса или птицы, а фрукты насыщают на более долгий срок, чем печенье. При этом не обязательно покупать дорогой лосось или мидии! Можно организовать здоровый и не менее вкусный ужин из трески, спаржу заменить на цветную капусту, свежие овощи – на замороженные, а киноа – на рис.

Миф 3. При соблюдении режима нельзя есть после 18 часов

Это одно из самых закоренелых убеждений и вообще-то не самых приятных для здоровья. Однако на самом деле последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна! Если вы ложитесь спать ближе к полуночи, то в 21 час вполне можете насладиться ужином без зазрения совести, главное, чтобы это были не макароны с жирной подливой.