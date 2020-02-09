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Не есть после 18:00 и еще 8 популярных мифов о правильном питании и их разоблачение

Здоровый образ жизни – одна из самых популярных тем не только для разговоров, но и для поиска в Интернете. Ежеминутно на тему здоровья и правильного питания приходится более 5 тысяч запросов в поисковиках, при этом сочетание «похудеть быстро» опережает – «похудеть правильно». Совсем не удивительно, что в таком потоке информации родилось множество весьма странной информации, которая кочует с одного сайта на другой и навязывает ошибочные представления о здоровом рационе. Редакция Passion.ru решила раз и навсегда развеять самые популярные мифы о правильном питании.
Екатерина Кольцова
Врач-диетолог, эксперт и координатор направления фитнес-тестирования X-Fit в России

Миф 1. Правильное питание – это невкусно

Многие уверены, что полезная еда по определению не может быть вкусной, и это большое заблуждение! Правильное питание ничем не уступает ресторанным деликатесам: необходимы лишь фантазия и некоторая сноровка, чтобы обычные продукты превратить в гастрономические творения. К тому же через несколько недель без сахара и фастфуда вкусовые рецепторы совершенно иначе передают палитру вкуса, открывая новые ее грани. И вы удивитесь, насколько вкусным окажется огурец, кабачок или куриная грудка.

Миф 2. Правильное питание – это дорого

Вне сезона свежих овощей и фруктов цены в магазинах могут пугать, однако если вместо сладостей к чаю, хлеба, колбасы и пельменей покупать фрукты, овощи, мясо и крупы, то можно вообще неплохо сэкономить, так как сосиски заканчиваются быстрее, чем килограмм мяса или птицы, а фрукты насыщают на более долгий срок, чем печенье. При этом не обязательно покупать дорогой лосось или мидии! Можно организовать здоровый и не менее вкусный ужин из трески, спаржу заменить на цветную капусту, свежие овощи – на замороженные, а киноа – на рис.

Миф 3. При соблюдении режима нельзя есть после 18 часов

Это одно из самых закоренелых убеждений и вообще-то не самых приятных для здоровья. Однако на самом деле последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна! Если вы ложитесь спать ближе к полуночи, то в 21 час вполне можете насладиться ужином без зазрения совести, главное, чтобы это были не макароны с жирной подливой.

Фото: vostock-photo

Миф 4. Надо пить 2 литра воды в день

Действительно, в течение дня необходимо пить чистую воду, однако ее количество зависит от многих факторов: от температуры окружающей среды, потребляемого объема овощей и фруктов, количества выделяемой жидкости с потом и дыханием, наличия заболеваний, объема тренировок и т.д. Другими словами – все крайне индивидуально. Не стоит насильно вливать в себя воду, но и чувства жажды не должно быть.

Миф 5. Про сладкое нужно забыть раз и навсегда

Индустрия современного питания предлагает широкий ассортимент правильных десертов, которые ни фигуре, ни здоровью не навредят. Помимо природных сухофруктов и натурального шоколада можно самостоятельно готовить правильные сладости и выпечку дома, используя качественные продукты и применяя принцип сбалансированности рациона.

Миф 6. Обезжиренные молочные продукты помогают худеть, потому их можно есть в неограниченном количестве

Калорийность обезжиренной и полножирной продукции фактически схожа, но продукты с низкой жирностью бедны кальцием, могут содержать дополнительные примеси для улучшения вкуса, трансжиры, сахар, а также не дают долгого чувства насыщения. Потому выбирая между вариантом с пометкой 0% жира и 2-3% жира, отдавайте предпочтение второму варианту. Это относится не только к йогуртам и кефиру, но и молоку и творогу – поверьте на слово, уже не раз доказано, что такие варианты гораздо полезнее.

Фото: vostock-photo

Миф 7. Натуральное – синоним здорового

Прилавки магазинов пестрят надписями «эко», «био» и «органик», но зачастую это лишь рекламный трюк для привлечения внимания, который не имеет ничего общего с составом, который может содержать усилители вкуса, консерванты и ударную дозу сахара. Будьте бдительны и внимательно читайте именно состав продукта на этикетке.

Миф 8. При правильном питании запрещены жиры

Еще один весьма распространенный миф, который не имеет ничего общего с действительностью. Запомните: питание должно быть сбалансированным по КБЖУ. Исключение жира из этой формулы неизбежно приведет к проблемам со здоровьем, ведь организму жизненно необходимы ненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, растительных маслах. Избегать стоит лишь продуктов, содержащих трансжиры и насыщенные жиры.

Миф 9. Углеводы нужно сократить до минимума

Судя по тому, что пишут на многочисленных сайтах, питаться надо лишь сплошными белками, потому что жиры – зло №1, а углеводы занимают почетное второе место. Однако, как и жиры, углеводы бывают разные: простые и сложные. И свести к минимуму нужно лишь употребление первых, ко вторым относятся крупы, злаки, овощи и многие другие продукты, без которых правильное питание таковым не будет.

Фото: vostock-photo

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