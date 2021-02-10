Можно ли есть на ночь, и какие продукты принесут наименьший вред фигуре

Главные причины «ночного дожора»

Они могут быть разные. Возможно, это общая низкая калорийность дневного рациона. Здесь большой привет любительницам есть на 1200, 900 и даже (о, ужас) на 600 ккал в сутки. Пожалуйста, не делайте так! Сюда же относим несбалансированное питание, когда организму элементарно не хватает белков или правильных жиров в рационе. Повышенный аппетит могут вызвать усиленные физические или умственные нагрузки, стресс. Ничего крамольного нет в том, чтобы разово «заесть» не сданный экзамен в автошколе, но если изо дня в день ноги несут вас в ночи к холодильнику, копайте глубже. Что такого происходит в вашей жизни, что вы пытаетесь успокоиться при помощи пищи? Кстати, часто выясняется, что и напряга-то нет, это обычная нездоровая привычка, которая вырабатывалась годами. Бороться с этим не просто, но можно.

Но причины могут быть и напрямую связаны со здоровьем. Например, нарушение процессов усвоения пищи, когда едите вы достаточно, но полезных нутриентов получает организм мало и дает знать об этом самым доступным способом: чувством голода. Так могут проявляться и гормональные сбои: в частности, нарушение синтеза гормона сытости лептина (когда вы просто не можете наесться) и гормона аппетита грелина (хочется вкусненького), гипертиреоз (здесь волчий аппетит часто соседствует с резким снижением массы тела, но это не повод для радости), инсулинорезистентность (инсулин стимулирует аппетит) и т.д. Пропускать такие сигналы ни в коем случае нельзя. Ну и напоследок коротко про единственный продукт, который все-таки можно. Хотите есть? Попейте водички, ведь часто мы недобираем дневную норму жидкости, а потом путаем жажду с голодом.

На какую еду стоить обратить внимание, если ночного «дожора» избежать не удалось

Во-первых, сразу оговоримся, лучше есть за 2-3 часа до сна, чтобы процесс активного пищеварения закончился, а чувство голода еще не наступило вновь. Во-вторых, идеальный ужин без вреда для фигуры — это легкие белки в сочетании с овощами.