Можно ли есть на ночь, и какие продукты принесут наименьший вред фигуре
Ночью все же лучше воздержаться от еды, и вот почему
Не стоит есть на ночь даже самую диетическую спаржу, даже обезжиренный творожок, и если поздним вечером/ночью вас одолевает желание что-нибудь пожевать, знайте, нужно срочно выяснять и устранять причину данного состояния.
Почему же ночью нельзя есть? Представьте, вы работаете в офисе с 9 до 18. Стрелка приближается к заветной цифре, вы уже собрались домой, и тут без пяти минут шесть дверь кабинета открывается, и вам на стол зашвыривают кипу документов. Будете делать? Если это разовая акция со стороны руководства — одно дело, а вот если такое происходит регулярно, с большой долей вероятности, работать в таком режиме вы не захотите или просто физически не сможете. Хотя бы потому, что нужно и отдыхать. С человеческим организмом то же самое: природа мудро запрограммировала его на режим работы, в котором учтены все потребности. Работы круглосуточной, но распланированной с учетом необходимости восстановления. Ночью организм отдыхает и накапливает силы, активно синтезируются гормоны, которые стимулируют рост, размножение и регенерацию клеток, трудится даже мозг, а вот желудочно-кишечный тракт отдыхает. Если же задать ему работу во внеурочное время, нарушатся многие процессы: от метаболизма и пищеварения до выработки тех же гормонов. И лишние килограммы, пожалуй, меньшее из зол, которое можно себе нажить, ведь на фоне гормональных нарушений развиваются самые разнообразные патологии — сердечно-сосудистые, репродуктивные, аутоиммунные и т.д.
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Главные причины «ночного дожора»
Они могут быть разные. Возможно, это общая низкая калорийность дневного рациона. Здесь большой привет любительницам есть на 1200, 900 и даже (о, ужас) на 600 ккал в сутки. Пожалуйста, не делайте так! Сюда же относим несбалансированное питание, когда организму элементарно не хватает белков или правильных жиров в рационе. Повышенный аппетит могут вызвать усиленные физические или умственные нагрузки, стресс. Ничего крамольного нет в том, чтобы разово «заесть» не сданный экзамен в автошколе, но если изо дня в день ноги несут вас в ночи к холодильнику, копайте глубже. Что такого происходит в вашей жизни, что вы пытаетесь успокоиться при помощи пищи? Кстати, часто выясняется, что и напряга-то нет, это обычная нездоровая привычка, которая вырабатывалась годами. Бороться с этим не просто, но можно.
Но причины могут быть и напрямую связаны со здоровьем. Например, нарушение процессов усвоения пищи, когда едите вы достаточно, но полезных нутриентов получает организм мало и дает знать об этом самым доступным способом: чувством голода. Так могут проявляться и гормональные сбои: в частности, нарушение синтеза гормона сытости лептина (когда вы просто не можете наесться) и гормона аппетита грелина (хочется вкусненького), гипертиреоз (здесь волчий аппетит часто соседствует с резким снижением массы тела, но это не повод для радости), инсулинорезистентность (инсулин стимулирует аппетит) и т.д. Пропускать такие сигналы ни в коем случае нельзя. Ну и напоследок коротко про единственный продукт, который все-таки можно. Хотите есть? Попейте водички, ведь часто мы недобираем дневную норму жидкости, а потом путаем жажду с голодом.
На какую еду стоить обратить внимание, если ночного «дожора» избежать не удалось
Во-первых, сразу оговоримся, лучше есть за 2-3 часа до сна, чтобы процесс активного пищеварения закончился, а чувство голода еще не наступило вновь. Во-вторых, идеальный ужин без вреда для фигуры — это легкие белки в сочетании с овощами.
Мясо индейки или курицы
Лучше если оно будет приготовлено на пару, отварено или запечено. В птице невысокое содержание жиров, а также много аминокислоты триптофан, предшественника серотонина, из которого синтезируется гормон сна мелатонин. Таким образом, употребляя на ужин эти продукты, мы можем себе обеспечить и здоровый сон.
Рыба
Выбираем нежирные сорта морской или речной рыбы: треску, пикшу, палтус, судак, сибас. Энергетическая ценность мяса этих видов рыб не превышает 100 ккал на 100 граммов продукта. На их переваривание, как правило, уходит не более 3 часов, плюс они богаты кальцием, фосфором, йодом и фтором.
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Морепродукты
Стоит обратить внимание на менее жирных представителей, например, кальмаров. Мясо кальмара богато аминокислотами: метионином, тирозином и триптофаном, о котором мы уже говорили выше, а также витаминами РР, В6 и минеральными веществами — селеном и йодом.
Яичный белок (особенно яиц цесарки)
Привычный для завтрака продукт — прекрасный выбор и для ужина. Яичный белок легко переваривается, но обратите внимание, что в рацион питания его можно вводить только при отсутствии аллергии и непереносимости. Прекрасным блюдом для вечерней трапезы может стать белковый омлет с овощами.
Мясо кролика, говядина
Их можно есть даже вечером, но в отварном виде или сделать паровые котлеты (в составе только фарш и яйцо). Для лучшего пищеварения добавьте чашку тушеных овощей.
Свежие и активированные орехи
Самые полезные орехи — те, что были предварительно подготовлены — активированы. Для этого их нужно оставить в воде на несколько часов, затем просушить. Эта процедура помогает снизить количество фитиновой кислоты, которая снижает усвоение магния, кальция и других микроэлементов.
Каких продуктов лучше избегать перед сном
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Некоторые овощи вызывают повышенное газообразование, поэтому необходимо отказаться от бобовых, баклажана, артишока, цветной и белокочанной капусты, брокколи, а томаты важно очистить от шкурки. Лук и чеснок тоже не стоит употреблять вечером, так как они могут способствовать раздражению слизистой желудочно-кишечного тракта. Также избегайте сладостей на ночь, даже в малых количествах. Они поднимают уровень сахара в крови и, как следствие, уровень энергии, который потом быстро падает, что плохо влияет на сон.
Забудьте и о продуктах с высоким гликемическим индексом, к которым относятся фрукты, хлеб, злаки, макароны, крахмалистые овощи (картофель, свекла, тыква). Творог, кефир или сыр, съеденные на ночь, приведут к отекам и набору жировой массы.