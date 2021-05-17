Биохакинг: можно ли с его помощью продлить молодость — объясняет доктор Зубарева

Что такое биохакинг

Сегодня под биохакингом понимается в первую очередь комплексный подход к основным процессам жизнедеятельности человека, позволяющий улучшить качество жизни, оздоровить и омолодить организм. Это превентивная и антивозрастная медицина, то, чем уже много лет занимаюсь я, и результаты тысяч моих пациентов показывают, что система эффективно работает. Регулярный медицинский чек-ап, устранение дефицитов, корректировка образа жизни, рациона, физических нагрузок — все это биохакинг.

Можно ли с помощью биохакинга продлить молодость?

Ответ на этот вопрос однозначный. Конечно, да. И это гораздо проще, нежели может показаться на первый взгляд. Здесь, опять же, важен комплексный подход, и каждый из предпринятых вами шагов сыграет вам в плюс. Допустим, вы откажетесь от сладкого, или хотя бы заметно снизите его количество в вашем рационе. Сахар ведь содержится не только в десертах, но и во многих других продуктах — от консервов и соусов до полуфабрикатов, йогуртов и прочей молочной продукции, колбас. Такая мера позволит разгрузить поджелудочную железу, отвечающую за выработку инсулина, и избежать инсулинорезистентности.