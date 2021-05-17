Биохакинг: можно ли с его помощью продлить молодость — объясняет доктор Зубарева
Что такое биохакинг
Сегодня под биохакингом понимается в первую очередь комплексный подход к основным процессам жизнедеятельности человека, позволяющий улучшить качество жизни, оздоровить и омолодить организм. Это превентивная и антивозрастная медицина, то, чем уже много лет занимаюсь я, и результаты тысяч моих пациентов показывают, что система эффективно работает. Регулярный медицинский чек-ап, устранение дефицитов, корректировка образа жизни, рациона, физических нагрузок — все это биохакинг.
Можно ли с помощью биохакинга продлить молодость?
Ответ на этот вопрос однозначный. Конечно, да. И это гораздо проще, нежели может показаться на первый взгляд. Здесь, опять же, важен комплексный подход, и каждый из предпринятых вами шагов сыграет вам в плюс. Допустим, вы откажетесь от сладкого, или хотя бы заметно снизите его количество в вашем рационе. Сахар ведь содержится не только в десертах, но и во многих других продуктах — от консервов и соусов до полуфабрикатов, йогуртов и прочей молочной продукции, колбас. Такая мера позволит разгрузить поджелудочную железу, отвечающую за выработку инсулина, и избежать инсулинорезистентности.
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А в долгосрочной перспективе это уже качественная профилактика вызванных инсулинорезистентностью патологий: ожирения, нарушения обмена веществ, синдрома поликистозных яичников, акне, воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний. Любая из этих проблем со здоровьем делает организм более слабым и подверженным негативным изменениям. Предупредить гораздо легче, чем лечить.
Главный провокатор старения
Неправильное питание — мощный фактор старения, это надо принять и исправлять закреплявшиеся во многих семьях на протяжении долгих лет опасные пищевые привычки. Например, аппетитная жареная корочка, которую некоторые так любят в картошке, курочке и т.д., не что иное, как результат гликирования белков. Проще говоря, реакции между углеводами (сахарами) и аминокислотами белков, в результате чего белки изменяют свою структуру. Получается конечный продукт гликирования, который ускоряет старение организма. Очень важно устранить и продукты, к которым у вас есть непереносимость, о чем организм обычно сигнализирует «непонятными» высыпаниями, вздутиями и т.д. Чаще всего такая реакция бывает на глютен и молочные продукты.
Фото: pexels
Какие доказанные способы могут продлить молодость
Одним из важнейших факторов, замедляющих старение (научно доказано!), является качественный сон. А вы можете им похвастаться? Причем важно не просто спать положенные 8 часов, но и вставать и ложиться в правильное время, чтобы организм работал в соответствии с природой заданными ритмами. Усталый вид по утрам, плохое самочувствие, вялость, апатия — это не досадная неприятность, а предупреждение, «звоночек», на который нельзя не обратить внимание. Гормон сна мелатонин защищает клетки от свободных радикалов и окислительного стресса, а его недостаток провоцирует процесс гликирования в крови (серьезный фактор в развитии хронических заболеваний, особенно сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и воспалительные процессы.
А вот, например, омега-3 жирные кислоты, которые я так настоятельно рекомендую своим пациентам употреблять не только в виде БАДов, но и в виде продуктов, заботятся о молодости и здоровье кожи, нормализуют уровень холестерина, полезны для сердца, снижают риск развития рака кожи. Дикие лосось, тунец, скумбрия, сардины, форель, авокадо, молоко, йогурт, грецкие орехи, семена льна — настоящие «молодильные яблочки»! Антиэйдж-продукты, вообще, отдельная тема, которую я очень люблю: полифенолы, селен, цинк, магний, витамины С, А, Е, группы В, К в естественном виде нужны и важны. И не забывайте о водном балансе, ведь при недостаточном потреблении воды полезные вещества не могут распространяться по всему организму и полноценно выполнять свои задачи.
Фото: pexels
В биохакинге есть место и гормональной терапии, например, ДГЭА сегодня активно изучается как потенциальный антивозрастной гормон. Он выполняет множество функций: является предшественником половых гормонов, препятствует развитию ожирения и способствует снижению веса, обладает нейропротекторным действием, улучшает память, поддерживает иммунную систему, в том числе противоопухолевый иммунитет, влияет на синтез энергии, сексуальную функцию и либидо, но главное — является мощным природным антагонистом негативных эффектов кортизола. Для адекватной защиты от стресса в паре кортизол/ДГЭА всегда должен преобладать ДГЭА, обладающий защитным действием на центральную нервную систему. Хронический стресс = избыток кортизола = ускорение старения организма. Интересно, что в США его выписывают пациентам как добавку, а в России в принципе запрещено продавать — вот такой разный подход.
Подводя итог, хочу сказать, что биохакинг — это в большинстве случаев относительно просто и доступно, но под контролем специалиста, пожалуйста! Заботьтесь о себе и будьте молоды и здоровы!
Фото: globallook, GettyImages
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