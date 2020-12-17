Прыщи от холода и не только: как бороться с нетипичными причинами высыпаний
Почему важно скорректировать питание (овсянка не всегда полезна)
В предпраздничную пору и затем в период каникул питание большинства из нас меняется. Мы чаще позволяем себе сладкое, алкоголь, салаты с майонезом… Пусть в этом году не будет корпоративов, но от домашних застолий нам не уйти (да и зачем?). И вот уже через несколько дней погрешностей в питании некоторые обнаружат на лице неприятные сюрпризы в виде высыпаний. Особенно те, у кого в анамнезе было акне. Что делать?
Прежде всего отказаться хотя бы на несколько дней от быстрых углеводов: меда, сладких йогуртов, соков — всего, что содержит добавленный сахар. Забыть на время про колбасы, сосиски, соусы, майонез. Меню стоит разнообразить кисломолочными продуктами (без сахара), налегать на крупы, есть мясо, рыбу, ягоды. Что касается овсянки на воде (популярный способ разгрузиться), то стоит помнить, что подобная каша характеризуется высоким гликемическим индексом, то есть быстро повышает уровень сахара в крови. Это в свою очередь влияет на гормональный фон и состав кожного сала. Прыщи могут появиться как реакция на ту самую «чистую» овсянку. Не у всех, конечно, а у людей с проблемной кожей.
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Декоративная косметика также может стать стрессообразующим фактором для кожи. В зимнее время мы корректируем уход и не всегда обновленные средства оказываются к лицу. Более плотные тональные кремы могут закупоривать протоки сальных желез, менять состав кожного сала, ухудшать его и провоцировать развитие акне. Если заметили подобную реакцию на косметику, срочно избавляемся от последней. В качестве скорой помощи можно протирать покраснения на лице средствами, имеющими в составе бензоил пероксид либо азелаиновую кислоту. Средства нужно наносить точечно. Еще один фактор, на который не все обращают внимание, — смена температурного режима и, как следствие, — точечные высыпания на лице.
Мнение специалиста: что является стрессом для кожи
«Холод или смена сезона (воды, климата и т.д.) — это стресс для кожи. Реакцией на стресс становится активная работа сальных желез. Избыток себума становится причиной возникновения воспалений. Избыток кожного сала наполняет и закупоривает поры. Создает слой на поверхности кожи и склеивает ороговевшие клетки. Кожа по факту не дышит, появляются воспаления. Если ваша кожа так реагирует на холод, теплее одевайтесь и не находитесь на улице дольше определенного времени.
Еще один стресс для кожи, например в праздники, это алкоголь. Следует понимать, что содержание этанола в алкоголе вымывает из организма коллаген и витамины. Кожа обезвоживается, истончается защитный эпидермальный слой. Появляются воспаления. Печень фильтрует кровь и избавляется от спирта, но часть токсинов выходит через поры в виде высыпаний. Курение и алкоголь снижают иммунитет и организм беспомощен перед бактериями и инфекциями. А воспаления дает бактерия пребиотикум акне. От избытка сахара стимулируется тестостерон (мужской гормон), который усиливает работу сальных желез.
В основном, акне возникает в 12–17 лет из-за гормональной перестройки организма. Усиливается выработка кожного сала. Оно закупоривает сальные протоки, создавая благоприятную среду для размножения бактерий. Но акне может и в 30-40 лет появиться. В последние годы, по статистике, все больше подобных случаев. Причины: нарушения гормонального фона, хронический стресс (диеты, нагрузки в том числе), заболевания ЖКТ. Солнце тоже усиливает активность сальных желез. А их выделения являются отличной питательной средой для вызывающих прыщики бактерий пребиотикум акне. Солнце обезвоживает кожу, делает ее более уязвимой. Кожное сало становится более густым, вязким. Вот почему так важно использовать кремы с защитным фактором — и зимой в том числе.
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С чего начать лечение
Еще одно дополнение: наличие или отсутствие половой жизни имеет влияние на то, как выглядит наша кожа. Если женщина живет регулярной половой жизнью, то у нее стабильный гормональный фон. Но здесь не все так однозначно. Как и с наследственностью. Предрасположенность может быть, но не всегда и это далеко не единственная причина акне.
Начать лечение всегда стоит с похода к дерматологу. Не стоит заниматься самолечением, слепо доверять народным средствам. Можно годами скупать аптечные средства, разрекламированные мази и кремы и не получать результата, так как вы не знаете истинную причину высыпаний. А нужно устранить именно ее или назначить способы коррекции. Врач назначит необходимое обследование. Повторюсь, что причин может быть множество: гормональные нарушения, дефицит некоторых витаминов и микроэлементов, проблемы с ЖКТ, неправильный уход. Даже общее снижение иммунитета может стать причиной высыпаний. Так как в порах создается благоприятная среда для размножения условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Диагноз ставится на основе ряда анализов, после чего назначается терапия».
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Средства, которые усугубят проблему
Добавим, что выдавливать прыщи бессмысленно: вы удалите столь травматичным способом лишь «верхушку айсберга». Остальное еще глубже уходит в кожу, провоцируя появление новых угрей. Выдавливать так называемые холодовые прыщи и вовсе очень болезненно — не стоит и пробовать. Также стоит внимательней изучать состав косметических средств, которые вы покупаете. На упаковке должна была пометка «некомедогенно».
Осторожней со средствами, обещающими матирующий эффект. Зачастую они не решают проблему повышенной выработки кожного сала, а только адсорбируют его на поверхности кожи. Обезвоженную кожу подобные кремы могут еще больше подсушивать. И, наконец, с осторожностью стоит пользоваться маслами для лица и средствами на их основе (например, очищающими). Масло не увлажняет и вызывает закупорку и без того забитых пор, а значит может спровоцировать высыпания. Опасность в данном случае представляют собой скрабы для лица — это лишняя травматизация кожи. Не говоря уже о пилингах — в борьбе с высыпаниями они точно противопоказаны. А вот коррекция питания, налаживание режима, отказ от курения и алкоголя, а также правильный уход в большинстве случаев точно принесут положительный результат.
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