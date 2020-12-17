Прыщи от холода и не только: как бороться с нетипичными причинами высыпаний

Почему важно скорректировать питание (овсянка не всегда полезна)

В предпраздничную пору и затем в период каникул питание большинства из нас меняется. Мы чаще позволяем себе сладкое, алкоголь, салаты с майонезом… Пусть в этом году не будет корпоративов, но от домашних застолий нам не уйти (да и зачем?). И вот уже через несколько дней погрешностей в питании некоторые обнаружат на лице неприятные сюрпризы в виде высыпаний. Особенно те, у кого в анамнезе было акне. Что делать?

Прежде всего отказаться хотя бы на несколько дней от быстрых углеводов: меда, сладких йогуртов, соков — всего, что содержит добавленный сахар. Забыть на время про колбасы, сосиски, соусы, майонез. Меню стоит разнообразить кисломолочными продуктами (без сахара), налегать на крупы, есть мясо, рыбу, ягоды. Что касается овсянки на воде (популярный способ разгрузиться), то стоит помнить, что подобная каша характеризуется высоким гликемическим индексом, то есть быстро повышает уровень сахара в крови. Это в свою очередь влияет на гормональный фон и состав кожного сала. Прыщи могут появиться как реакция на ту самую «чистую» овсянку. Не у всех, конечно, а у людей с проблемной кожей.